Kenji Fujimori y el camino hacia la investigación preparatoria

El inicio del camino para la suspensión de los congresistas no agrupados Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel tuvo dos hechos previos que contextualizaron los cuestionamientos hacia el primero y su grupo de ‘avengers’: la decisión de pleno de rechazar el primer pedido de vacancia contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y el indulto humanitario que este otorgó al ex mandatario Alberto Fujimori. Todo ello a fines de diciembre del 2017.

Tras ello y ya en marzo de este año, la bancada de Fuerza Popular difundió videos grabados por uno de sus integrantes Moisés Mamani, a raíz de los cuales se habló de un presunto negociado e intento de compra de votos de parte del bloque de no agrupados de Kenji Fujimori para frustrar el segundo pedido de vacancia contra PPK, quien finalmente optó por renunciar a la jefatura del Estado.

Es así que a inicios de abril se presentó una denuncia constitucional contra Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, principales involucrados en los videos grabados por Mamani.

El procedimiento siguió hasta que, a inicios de este mes, el pleno del Congreso aprobó suspender a los citados parlamentarios mientras dure el proceso penal por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias en agravio del Estado. Sin embargo, no se alcanzó la cantidad de votos necesaria para su desafuero.

El más reciente capítulo de la historia se dio a raíz de la decisión de fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de formalizar la investigación preparatoria contra Fujimori, Ramírez y Bocángel por los delitos mencionados.

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, explicó que se trata de una solicitud de la fiscalía para que se abra un proceso penal contra los congresistas.

Ahora, faltan más capítulos. Rodríguez explicó que el juez supremo instructor Luis Zevallos Vega tendrá a cargo la investigación judicial y, como primer paso, notificará a los emplazados a fin de disponer una audiencia de control.