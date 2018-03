Kenji Fujimori fue citado a declarar por aportes a Fuerza Popular

El fiscal José Domingo Pérez citó a declarar en calidad de testigo al congresista Kenji Fujimori para el viernes 6 de abril en el marco de la investigación que su despacho realiza en contra de la ex candidata presidencial Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de los presuntos aportes de Odebrecht a Fuerza Popular en el 2011.

Fuentes de El Comercio precisaron que la diligencia fue programada hace algunas semanas y la fecha fue definida por el parlamentario.

También señalaron que el menor de los hermanos Fujimori Higuchi hasta el momento no ha hecho ninguna solicitud para adelantar el interrogatorio o para pasar a condición de colaborador eficaz.

El congresista Kenji Fujimori anunció ayer –a través de un video de casi tres minutos– que será testigo “en los casos que sea necesario” y que se someterá a “todas las investigaciones”.

“Demostraré quiénes son los corruptos”, indicó en el video, que fue difundido por los programas “Panorama” y "Día D".

No precisó a qué indagaciones se refería. Fujimori también afirmó que en la Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida por la bancada de Fuerza Popular en los últimos dos años, hay una “repartija de obras” y una arbitraria asignación de presupuestos.

“Se han repartido obras por el valor de cinco millones de soles a cada parlamentario de Fuerza Popular con su lista de proyectos en mano.

“Si esta es una práctica común en la comisión [de Presupuesto] y no es un delito, entonces me pregunto de qué se me acusa”, cuestionó. Este Diario intentó comunicarse con Karina Beteta, quien preside la Comisión de Presupuesto, pero no respondió las llamadas.

Kenji Fujimori hizo la mención de la comisión cuando explicaba la reunión que sostuvo con Moisés Mamani y que fue grabada por el congresista fujimorista. En ese encuentro supuestamente se estaban negociando votos en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

Aseguró que este diálogo fue editado “maliciosamente” y que giró en torno a la mencionada “repartija de obras”.

También afirmó, en referencia a Fuerza Popular, que lo busca desaforar como parlamentario para que la bancada recupere la mayoría absoluta en el Legislativo.