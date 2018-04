El congresista no agrupado Kenji Fujimori declara en calidad testigo ante el fiscal José Domingo Pérez en el marco de la investigación que se le sigue a su hermana, Keiko Fujimori, y al partido Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de los aportes que la firma brasileña Odebrecht había dado a su campaña presidencial en el 2011.

Fujimori Higuchi llegó a las 10 de la mañana a la sede del Ministerio Público, ubicada en la cuadra 2 del jirón Santa Rosa en el Centro de Lima, luego de solicitar el cambio de lugar de la diligencia, que inicialmente estaba programa en su despacho en el Parlamento.

Fuentes cercanas al parlamentario indicaron que el hijo del indultado ex presidente Alberto Fujimori decidió cambiar la sede de la diligencia, porque a diferencia de otros legisladores, que exigen que el fiscal vaya a sus despachos, él quiere transmitir que es un ciudadano de a pie.

La declaración de Kenji Fujimori ante el fiscal Pérez después de tres semanas de que señalara en un video, difundido por Facebook, que será testigo “en los casos que sea necesario” y que se someterá a “todas las investigaciones”.

“Demostraré quiénes son los corruptos”, manifestó en aquella oportunidad en la grabación.

En respuesta, el congresista de Fuerza Popular Miguel Torres señaló que Kenji Fujimori “ha escuchado muy malos consejos”.

“Que cuente lo que quiera. En realidad, a mí me da mucha pena que mi amigo esté escuchando malos consejos. […] Si tiene algo que contar, que lo cuente. Lo que sí le aconsejaría, con todo el cariño del mundo, es que tenga cuidado. Decir mentiras e inventar elementos podría calificar como delito. Otro delito”, refirió.

A fines de febrero, el ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata indicó que la firma brasileña entregó US$1’000.000 al ex secretario de Fuerza Popular Jaime Yoshiyama y al ex ministro de Transportes y Comunicaciones Augusto Bedoya para la campaña de Keiko Fujimori en el 2011. Ambos ex dirigentes naranjas han negado esto.