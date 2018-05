Kenji Fujimori declaró ante la Fiscalía por videos de Mamani

El congresista no agrupado Kenji Fujimori declaró ante la Fiscalía de la Nación en el marco de la investigación que se le sigue tras la difusión de los audios y videos grabados por el congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani.

“Kenji Fujimori ya declaró ante la Fiscalía de la Nación la semana pasada. Nosotros acudimos hasta allá y fue la doctora Beatriz Cabello quien lo interrogó. La diligencia duró varias horas”, indicó Julio Rodríguez, abogado del parlamentario.

Como se recuerda, ayer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó por mayoría el informe que recomendaba la destitución de Kenji Fujimori junto a los parlamentarios Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

Rodríguez informó a El Comercio que, por el momento, no interpondrán ninguna acción constitucional contra la decisión que se adoptó en el Congreso. Para proceder en este sentido, asegura que esperarán “hasta que se agote dicho proceso”.

“Sabíamos que se aprobaría porque no hubo oportunidad de defensa. Incluso no permitieron que Kenji Fujimori declare. Sabemos que ese es un resultado no concluyente porque aún debe pasar por la Comisión Permanente y esperaremos”, comentó Rodríguez.

En ese sentido, indicó que las investigaciones corresponden al espacio del Ministerio Público, instancia en la que ya declaró el menor de la familia Fujimori Higushi.