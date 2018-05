Kenji Fujimori dice que no recibirá iPad anunciado por Galarreta

El congresista Kenji Fujimori publicó en redes sociales una carta que le envió al presidente de la Mesa Directiva, Luis Galarreta, en la cual le señala su intención de no recibir uno de los nuevos equipos iPad que estarían siendo adquiridos próximamente y que fueron anunciados en una conferencia de prensa.

En el documento, Kenji Fujimori le dice a Galarreta dos motivos por los cuales no debería recibir uno de los nuevos iPad. Primero, porque el presidente del Congreso pronosticó el "próximo desafuero" de Fujimori Higuchi y porque ya tiene un equipo así asignado a su despacho desde el año pasado.

"Me excuso de recibir el nuevo equipo iPad para uso en mi escaño, en virtud de haber no solo pronosticado mi próximo desafuero, sino por contar con uno asignado a mi despacho el 27 de abril del 2017", señala Kenji Fujimori en la carta.

Les adjunto una carta enviada al @congresoperu indicando que no necesito iPad. También reitero recojan PCs nuevas que NUNCA pedí y NO necesito. Ojo no se lleven mis tulipanes de plástico comprados en el mercado central, 5 luquitas y duran varios años. 😂 #Nuncadejesdesonreir pic.twitter.com/XAp7zYU014 — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 30 de mayo de 2018

El martes 29 de marzo, en conferencia de prensa, Luis Galarreta señaló que procederán a comprar iPads para el hemiciclo a través de una adquisición que "va a costar muchísimo menos" que lo que implicaría usar papel.

Galarreta luego indicó que estas adquisiciones son para los escaños y no para los parlamentarios. "Mañana, por ejemplo, no sé, Dios no quiera, el congresista (Kenji) Fujimori se va, yo no sé, el escaño necesita que se quede su iPad. Son dos cosas distintas", comentó.

Cabe recordar que, el miércoles 6 de junio, el pleno del Congreso debatirá y votará el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que indica que Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel deben ser desaforados.

- Retiro de computadoras -

En la misma carta, Kenji Fujimori también le recordó a Luis Galarreta que el pasado 25 de mayo pidió que retiren de su despacho cinco computadoras nuevas que le enviaron "sin autorización".