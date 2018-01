El congresista naranja Bienvenido Ramírez anunció que Kenji Fujimori formará un nuevo partido político si Fuerza Popular lo llega a expulsar de la bancada como resultado del nuevo proceso disciplinario que le han abierto por encabezar la movida contra la vacancia presidencial.

El congresista representante de Tumbes también refirió a El Comercio su posición respecto al proceso disciplinario en el que él también está incluido. Él ha sido citado para dar su descargo el 5 de febrero.

-¿Usted hará su descargo personalmente ante el comité que está viendo su proceso disciplinario o lo hará por escrito?

Primero se tiene que resolver el tema del comité porque se está violando el debido proceso, se está faltando a la Constitución, están tratando de sancionarme por un voto de conciencia, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo instaría a los colegas que conforman el comité sancionador a que trabajemos por los peruanos en vez de estar perdiendo el tiempo en este proceso.

-¿Va a hacer su descargo por escrito o no?

Yo evaluaré si verdaderamente voy a contestar por escrito o no, pero pero prefiero estar trabajando con el pueblo que me eligió y resolviendo su problemas en vez de estar en estos procesos.

-¿Es cierto que si llegan a expulsado a Kenji Fujimori de Fuerza Popular, ustedes fundarán un nuevo partido?

La próxima sanción que le caerá a mi colega Kenji Fujimori es la expulsión. ¿Para qué va a ir donde la sanción será su expulsión de la bancada de Fuerza Popular? Estaría yendo a perder el tiempo en vez de estar trabajando con el pueblo [...] Ya sabemos claramente cuál va a ser el desenlace.

-Entonces si se produce ese desenlace ¿es un hecho que fundarán otro partido?

Así es y porque así lo quieren los peruanos. No sé si usted se ha fijado en las ultimas encuestas, pero la convocatoria que tiene el pueblo peruano para con Kenji Fujimori es grande.

-Y en este nuevo partido ¿solo estarán los llamados 'Avengers' o cree que se sumarán más miembros de Fuerza Popular?

Este es un grupo abierto a todos los colegas parlamentarios que tengan ganas de luchar por sus pueblos y regiones, un lugar donde van a ser escuchadas todas sus inquietudes y denuncias que tengan de su población. Es un grupo abierto a la libertad de expresión.

-¿Y cómo se llamará? ¿ya han barajado un nombre?

Todavía no sabemos cómo se va a llamar.

-Pero llevará el apellido Fujimori dentro del nombre...

Esperemos que sí.