El congresista Kenji Fujimori (Fuerza Popular) negó que haya existido una negociación de los legisladores fujimoristas que se abstuvieron de votar por el pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, incluido él, y el otorgamiento de un indulto humanitario para su padre, el condenado ex mandatario Alberto Fujimori.

"Quiero dejar zanjado este tema: aquí no hubo un toma y daca, no hubo ninguna negociación. Pero al final la opinión pública es libre de creerme o no", manifestó Kenji Fujimori.

En diálogo con el dominical "Cuarto poder", el menor de los Fujimori Higuchi afirmó que la decisión suya y de otros nueve legisladores naranjas de abstenerse al votar por la vacancia fue "en pro de la gobernabilidad".

"Fue una decisión en pro de la gobernabilidad, ese día hablé con mi padre y me dijo: 'Vas a tomar una decisión política, vas a aprender los que es una decisión política, cuando en el camino correcto se te interpone el miedo'", expresó.

Kenji Fujimori evitó opinar sobre el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori. "No es el momento, más adelante, que se calmen un poco las aguas. [...] Ahorita no es el momento adecuado", remarcó.

En tanto, el parlamentario dijo que los nueve colegas de su bancada que votaron en abstención junto a él "son un grupo de valientes congresistas".

"El día del pleno en el que se debatía la vacancia fue un día muy cargado, con mucha tensión y tensión por parte de todas las bancadas. Uno tenía que estar sólido como una roca para poder tomar esa decisión valiente", refirió al respecto.

Finalmente, Kenji Fujimori reiteró su reclamo de reestructuración al interior de Fuerza Popular. Dijo que para que ello se pueda dar, los asesores de su hermana Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Vega, deben alejarse del partido político.



