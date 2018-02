No me boten que ya me fui: ‘Avengers’ vs. ‘Pyongyang’ [CRÓNICA] Con la expulsión de Kenji y dos ‘avengers’ más, y la renuncia de otros siete, un nuevo bloque fujimorista entró en escena

(Ilustración: Víctor Sanjinez García) (Ilustración: Víctor Sanjinez García) El Comercio