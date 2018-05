Kenji Fujimori: "No voy a permitir que FP me rotule como corrupto"

El congresista Kenji Fujimori aseguró que no cederá en su lucha para demostrar que no cometió algún tipo de acto corrupto a pesar del proceso de desafuero que está afrontando en el Parlamento y que será debatido el miércoles 6 de junio.

"No voy a permitir que Fuerza Popular me ponga el rótulo, la etiqueta, de corrupto o ratero. Jamás lo voy a permitir. Yo voy a luchar y voy a demostrar que Kenji Fujimori no es ningún corrupto", dijo el congresista en una entrevista a RPP.

Kenji Fujimori reiteró que los videos grabados por Moisés Mamani y que fueron utilizados por Fuerza Popular para denunciar una negociación a cambio de votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fueron editados "maliciosamente".

"En todo momento he luchado por fortalecer el diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo. En la conversación que tengo con el congresista Moisés Mamani hablamos de la gobernabilidad del país. Le digo 'Moisés, la economía y la política están en picada, de mal en peor y la única manera de fortalecerlas es en diálogo con el presidente PPK. La población no come vacancia'", aseguró Kenji Fujimori.

En ese sentido, comentó que la intención real detrás de las acusaciones constitucionales contra él y sus colegas es que Fuerza Popular siga controlando la presidencia del Congreso.

"Lo que está buscando Fuerza Popular es mantener el control sobre la mesa directiva, de la presidencia del Congreso y por eso han buscado mecanismos, formas como las grabaciones, los 'Mamanivideos'", indicó.