Kenji Fujimori: “Estoy preparado para lo que venga”

“Yo estoy preparado para lo que venga”, aseveró el congresista no agrupado Kenji Fujimori al comentar la decisión de la Comisión Permanente del Parlamento. Esta instancia aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que señala que él, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel deben ser destituidos por violar la Constitución y afrontar un proceso penal por cohecho activo genérico y tráfico de influencias.

Como se sabe, el proceso contra los legisladores citados se da a raíz de su vinculación en los audios y videos grabados por el congresista Moisés Mamani, de Fuerza Popular, que dan cuenta de una presunta compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Yo no voy a permitir que me pongan el rótulo de corrupto”, también manifestó durante una entrevista con “90 segundos”.

Según dijo, lo que ocurre en el Congreso no es una lucha contra la corrupción. A su juicio, Fuerza Popular busca “enquistarse en el poder y mantener la Mesa Directiva” del Legislativo.

“Para hacer las cosas bien, no se necesita ser presidente de la República. Si hay algo de lo que yo me arrepiento es no haber aceptado la presidencia del Congreso en el primer año. Si hubiera sido presidente en el primer año, qué hubiera hecho: retorno a la bicameralidad y fortalecer el diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo para impulsar todas las obras que están paralizadas”, manifestó.

A la espera de que el pleno del Congreso ponga en agenda el debate y la votación del informe, Kenji Fujimori insistió en que su caso responde a un tema político y no a la lucha contra la corrupción. Aseveró tener la conciencia tranquila.