Kenji Fujimori: puerta de su despacho no presenta daños

El despacho del congresista no agrupado Kenji Fujimori no presenta falta de algún material y su puerta no presenta daños, señaló el Congreso de la República.

A través de un comunicado, el Parlamento indicó que ello fue constatado este lunes por personal de la oficina de Fujimori, ubicada en el edificio Juan Santos Atuahualpa, y por dos miembros de la Policía Nacional del Perú.

¿Qué pasó entonces? De acuerdo al informe del Congreso, el auxiliar de seguridad Walter Fernández Rentería encontró el sábado 2 de junio a las 10:36 p.m. que la puerta del despacho de Kenji Fujimori cedía levemente al contacto con la mano, por lo que —cumpliendo el protocolo de seguridad interno— procedió a lacrarla con cintas de seguridad.

En ese sentido, el Congreso indicó que lo que ocurrió fue que la puerta estaba aparentemente mal cerrada, aunque a primera vista parecía lo contrario. Asimismo, aclaró que el auxiliar de seguridad no la abrió en ningún momento.

“Tal como ordena el protocolo de seguridad, el lunes 4 de junio a las 9 a.m., en presencia de personal del congresista Fujimori, se retiró el lacrado. Delante de él, así como de dos efectivos de la Policía Nacional, se presionó la puerta y esta se abrió. Se constató que no tiene daños y que la chapa estaba asegurada, pero que los pestillos interiores, superiores e inferiores, no habían sido colocados. Se les preguntó si observaban la falta de algún material en la oficina, respondieron que no”, señala el comunicado.

Por su parte, Kenji Fujimori difundió un video a través de Twitter en donde se le aprecia con un agente de criminalística de la Policía Nacional, quien le indica que la puerta se quedó abierta y que no presenta indicios de forcejeo.

“Sí entraron a mi oficina, abrieron las puertas. A estas alturas, no creo que hayan ‘sembrado’ rosas importadas en mi despacho, tal vez han sembrado micrófonos en mis tulipanes de 5 soles, o solo quieren distraer mi defensa para el miércoles”, manifestó. Esto al recordar que este 6 de junio el pleno debatirá su posible desafuero al estar involucrado en los videos grabados por Moisés Mamani (Fuerza Popular), que dan cuenta de una presunta negociación para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.