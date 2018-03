¿Kenji Fujimori respondió a críticas de Keiko con este tuit?

El congresista Kenji Fujimori se pronunció esta tarde, luego de que anoche su hermana Keiko Fujimori criticara al bloque que él lidera. La ex candidata presidencial de Fuerza Popular indicó que los parlamentarios que renunciaron a la agrupación naranja “han sido seducidos por el poder”, en referencia a su cercanía con el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Por medio de su cuenta de Twitter, el menor de los hermanos Fujimori Higuchi compartió una de las canciones de “Coco”, que ganó recientemente el Óscar a mejor película animada. La melodía era "Llorona".

“Recuérdame” como cuando éramos niños, no dejaré de quererte... 🎼🎼 https://t.co/qXRPH6Otu4 — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 7 de marzo de 2018

¿Esta será la respuesta de Kenji Fujimori a su hermana?

Anoche, en el programa de televisión “Beto a saber”, Keiko Fujimori aseguró que “la pelea o separación” con su hermano menor “es real”.

“Hay una gran diferencia en el fondo y en la forma en el actuar de Kenji con referencia al partido político. La semana pasada renunció al partido y se le ha aceptado su renuncia", manifestó.

La lideresa de Fuerza Popular le deseo suerte a Kenji Fujimori en su decisión de “trabajar al lado de PPK”.

Agregó que, en el mediano y largo plazo al congresista no agrupado "no le va a servir su cercanía" con el Ejecutivo. "Eso no le va a servir. Pero cada quien toma sus propias decisiones, y él está bastante maduro para saber qué decisiones políticas tomar", dijo.

Desde el bloque de los autodenominados “avengers”, la parlamentario Maritza García negó que hayan renunciado a Fuerza Popular por prebendas del Ejecutivo.

“Para mí, [las expresiones de Keiko Fujimori] son lamentables, porque nosotros no nos hemos ido del partido por prebendas, sino por algo que ella misma ha reconocido, que es una mujer fría y distante”, subrayó.