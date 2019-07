Kenji Fujimori: se suspendió la votación para que regrese al Congreso por falta de quórum

El pleno del Congreso no pudo someter a votación el proyecto de resolución que planteaba levantar la suspensión contra los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez a causa de que varios parlamentarios de Fuerza Popular no marcaron asistencia, por lo que no hubo quórum.

Luego de más de hora y media de polemización, Daniel Salaverry cerró el debate y pidió a los legisladores que marquen asistencia, pero pocos congresistas naranjas lo hicieron, a pesar de que estuvieron presentes en el hemiciclo.

Los únicos dos legisladores que marcaron asistencia fueron Carlos Ticlla y Lourdes Alcorta. Mientras tanto, los parlamentarios de las otras bancadas registraron su presencia, pero no se llegó a votar la resolución porque se requerían 59 asistentes. Solo 55 marcaron asistencia.

A través del Decreto de Presidencia 004-2018-2019, el titular del Parlamento, Daniel Salaverry, incluyó la solicitud en la agenda del pleno de este lunes junto con el debate de la reforma política. Tras la frustración de la votación, anunció que se procederá a votar en una fecha posterior, sin precisar cuándo.

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, expresó su sorpresa por la decisión de Daniel Salaverry y dejó entrever que habría "una jugada bajo la mesa" debido a la proximidad de las elecciones a la Mesa Directiva.

Durante el debate, Maritza García (Cambio 21) pidió a los congresistas emitir un "voto de conciencia" y "reflexionar si quieren trabajar por el país".

"Le pido a esos parlamentarios que están cuestionados que acá emitan un voto de conciencia y den la oportunidad para que nuestros compañeros que se fueron un día de manera arbitraria regresen hoy a ejercer sus funciones que el pueblo espera", expresó.

Congresistas de otras bancadas como Nuevo Perú, a través de Alberto Quintanilla, y Frente Amplio, con Marco Arana, expresaron su posición a favor del regreso de Kenji Fujimori y alertaron que la crítica de parte de Fuerza Popular y el Apra era por un interés en la Mesa Directiva.

Mauricio Mulder, de la Célula Parlamentaria Aprista, fue uno de los que expresó su crítica por la inclusión del tema de Kenji Fujimori en la agenda del pleno sin consultar a la Junta de Portavoces y solo por decisión de Daniel Salaverry.

"Seamos claros presidente, no nos va a venir a engañar, a decir que hay 58 parlamentarios que han firmado, porque eso tiene como dos o tres meses, más, y lo trae tres días antes de que venza la legislatura. Este es un tema electoral. Que el país sepa que se está usando el escaño para hacer campaña y reelegirse", señaló el aprista.

Daniel Salaverry solo respondió señalando que los temas de una legislatura ampliada por decreto de presidencia del Congreso pueden ser incluidos por un decreto similar, como ocurrió con el caso de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

El pasado 8 de mayo, congresistas de diferentes bancadas solicitaron agendar y someter a votación la reincorporación de los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

Los tres parlamentarios fueron suspendidos el 7 de junio del 2018 tras ser acusados de los delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias. Su sanción debía cumplirse mientras dure el proceso penal en su contra por la presunta compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski.