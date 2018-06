Kenji Fujimori: ¿Cómo votarán las bancadas sobre pedido de desafuero?

Este miércoles el pleno del Congreso debatirá y votará una acusación constitucional contra Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, por participar de una presunta compra de votos en contra de la vacancia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Esta presunta negociación se dio a conocer con la difusión de una serie de videos y audios grabados por los congresistas de Fuerza Popular Moisés Mamani y Modesto Figueroa. Este hecho, como se recuerda, devino en la renuncia del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynki (PPK).

¿En qué sentido votarán las bancadas del Parlamento sobre este pedido de desafuero?

Para el portavoz de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta, la acusación constitucional está incompleta porque tendría que “comprender al corrupto y al corruptor, no solamente al corrupto”.

“Aquí falta que la investigación comprenda al señor Moisés Mamani, al señor Carlos Ticlla y al señor Modesto Figueroa. Ellos han intentado cometer un delito, que no les haya funcionado, que no les haya salido como ellos esperaban es otra cosa”, sostuvo en diálogo con El Comercio.

En esa línea, el legislador explicó que una acusación constitucional “carece de fundamentos” para un desafuero.

No obstante, indicó que la figura penal “tiene otra lectura” y explicó que en esa circunstancia si apoyarían esa parte del dictamen.

Similar postura tuvo el legislador Javier Velásquez Quesquén (Cédula Parlamentaria Aprista). En declaraciones a Canal N, el congresista remarcó que él votó en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales porque se investiguen los delitos y en contra de que el accionar de los legisladores Fujimori, Ramírez y Bocángel sea considerado como infracción constitucional.

El también vocero alterno de la bancada aprista precisó que al permitir que se investiguen los delitos ingresan los accesitarios.

“Yo he votado como miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, esa es la posición de... yo he votado en contra de las infracciones constitucionales, pero he votado a favor de que se investiguen por los delitos”, señaló.

“Dicen que los que hemos votado así lo hemos hecho para que ellos no se vayan, pese a que el artículo 25 del Reglamento establece que inmediatamente tomada la decisión, el Congreso puede remplazarlos por los accesitarios”, detalló.

El portavoz alterno de Acción Popular, Edmundo del Águila, coincidió con los otros voceros y diferenció dos aspectos de la votación de mañana: el tema constitucional y el tema penal.

“En cuanto a lo primero, me parece que dentro del orden constitucional no hay falta alguna. En lo segundo, particularmente estoy de acuerdo con que se les abra proceso para poder investigar y llegar siempre a la verdad”, declaró a este Diario.

Del Águila precisó que su bancada se reunirá esta tarde para definir una posición colegiada al respecto.

Para la legisladora Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso), el congresista Moisés Mamani debió de estar “dentro de los investigados”.

Consideró, asimismo, que el informe presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales “presenta artículos de la Constitución que nada tienen que ver con el tema”.

Montenegro remarcó a El Comercio que su bancada se reunirá hoy para definir su postura, pero dijo confiar en que mantendrán una línea en respeto con el debido proceso y la Constitución.

Distinta opinión mostró el portavoz del Nuevo Perú, Alberto Quintanilla. El legislador señaló a este Diario que su bancada tuvo una reunión ayer por la tarde, pero no se llegó a ningún acuerdo.

“Más de la mitad de la bancada no había retornado de su semana de representación, por lo que se decidió pasar la reunión para el día de mañana”, declaró.

Quintanilla explicó que su bancada aún no define posición frente a la votación del miércoles.

Sin embargo, coincidió con sus colegas en que la investigación llevada a cabo por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debió de comprender a los congresistas que grabaron estas conversaciones.