Killing me softly, la columna de José Carlos Requena

Cumplido un mes desde que el presidente Martín Vizcarra oficializara su propuesta de adelanto de elecciones, ¿quién guía esta lenta melodía, que va pareciendo una balada setentera?

Vizcarra no ha variado la estrategia que le resultó útil hace un año. Las recientes declaraciones en Tacna son casi un calco de las que utilizó en el 2018. “No me van a doblegar, continuamos con el rumbo que hemos trazado el 28 de julio. […] hagan lo que quieran, hagan lo que puedan, pero no podrán contra el pueblo del Perú que se ha decidido a combatir la corrupción”, dijo entonces. Hoy le cambia la motivación: la gente cansada del enfrentamiento.

Hace pocos días echó mano a recursos muy parecidos, con el agregado de confirmarse como lo que académicamente puede ser descrito como populista. “No nos van a doblegar, no nos van a ganar, porque estamos del lado correcto, estamos al lado del pueblo, que es honesto. En el pueblo nos apoyamos, al pueblo se le escucha y al pueblo se le respeta”, dijo.

Aunque las encuestas de opinión revelan un apoyo mayoritario a la propuesta de adelanto de elecciones, también grafican un estancamiento en su aprobación popular (El Comercio-Ipsos: 75% y 54%, respectivamente). Se apoya la propuesta, pero no necesariamente al proponente.

Políticamente, el presidente se presenta como algo más solitario que hace un año: ha perdido el apoyo de su vicepresidenta, se ha quedado prácticamente sin bancada, su primer ministro no se ha mostrado como el vocero que se requeriría cuando –como parece– se ha optado por una posición intransigente. La única presencia que se mantiene respecto al año pasado es la de su ministro de Justicia, llamativamente a salvo de toda crítica sobre la fallida reforma judicial.

El Congreso, por su parte, parece absolutamente inconsciente de la posición poco favorable que mantiene. La ventaja que había ganado su presidente Pedro Olaechea al casi forzar a Vizcarra a conversar parece haberse diluido por los pocos gestos que se han planteado posteriormente.

La prolongada espera para debatir la propuesta de Vizcarra en la Comisión de Constitución afecta no solo el eventual calendario electoral que se plantee, sino que alarga innecesariamente la incertidumbre. Para esta comisión, la semana de representación parece más un trámite frustrante que una voluntad por escuchar a los electores.

En medio de la espera, se presenta una propuesta informal y solitaria de vacancia. No encuentra eco, pero se transmite como un murmullo que se expande.

Así las cosas, la política peruana se va asemejando a una contienda entre dos consortes que parecen disfrutar de la agonía. La letra de la canción cantada por Roberta Flack, “Killing me softly with his song” (1973), resultan muy propicias: “Me sentí todo sonrojado por la fiebre, avergonzado por la multitud / Sentí que encontró mis cartas y las leyó en voz alta / Recé para que terminara, pero siguió adelante / Rasgando mi dolor con sus dedos / Cantando mi vida con sus palabras / Matándome suavemente con su canción”.