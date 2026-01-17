Fernando Vivas
Fernando Vivas

Kira, a sopapos aprendiste, una crónica de Fernando Vivas sobre la congresista Alcarraz
En el rostro de Juan Carlos de la Vía se adivina el futuro de Kira Alcarraz. El muchacho, un fiscalizador del SAT (la agencia de la municipalidad metropolitana que monitorea el tránsito, se lleva carros con grúa y pone multas), la mira consternado y ofendido, cuando ella lo agrede.

