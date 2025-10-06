A través de un oficio, la Comisión de Ética del Congreso solicitó información sobre el incidente que protagonizó recientemente la congresista Kira Alcarraz, quien dirigió palabras amenazantes hacia una reportera, cuando esta le realizaba preguntas sobre una presunta contratación irregular a favor de un familiar de la legislador de Podemos Perú.

“Solicitarle información respecto a los hechos difundidos en las inmediaciones del Palacio Legislativo, toda vez que se viene difundiendo a través de distintos medios públicos una conducta que se habría suscitado como consecuencia de una entrevista que venía realizando una periodista hacia su persona, y en la que se señala además que usted la habría amenazado”, indica el documento dirigido a la parlamentaria.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En el mismo oficio, firmado por el presidente de la Comisión de Ética Elvis Vergara, se le pide a Alcarraz que remita información sobre los hechos mencionados “en la brevedad posible”.

Como se recuerda, hace unos días, en medio de las interrogantes de la periodista Marycielo Del Castillo de Willax TV, Alcarraz le respondió de forma hostil. “Mira, si estuviera alterada, tenlo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, dijo la parlamentaria.

Al ser cuestionada nuevamente sobre si actuaría así por el simple hecho de hacer su trabajo, la legisladora remató: “No me digas tú que estoy alterada, tú no me has visto alterada, mi amor. El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado”.

Recientemente, sobre este caso, Podemos Perú también anunció que la Secretaría Nacional de Ética y Disciplina del partido ha iniciado el proceso correspondiente sobre la conducta de la congresista “a fin de dejar muy en claro que nuestra agrupación política no permitirá actos que no tengan como principio básico el respeto”

La investigación periodística por la que la reportera amenazada interrogaba a la congresista señalaba que Alcarraz contrató presuntamente como coordinadora de su despacho parlamentario a Diana Alani De la Cruz, pareja sentimental de su hijo. Según el reportaje, De la Cruz no cuenta con los certificados académicos necesarios ni con experiencia laboral acreditada.