La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó este lunes 1 de diciembre, por mayoría, la denuncia de oficio contra la congresista Yorel Kira Alcarraz Agüero (Podemos Perú), por presunta falta ética en agravio de la periodista Marycielo Del Castillo. El grupo de trabajo realizó una nueva votación del expediente, luego de que en la sesión anterior no se alcanzaran los votos necesarios para definir su situación.

En esta segunda deliberación, el expediente fue aprobado con 4 votos a favor, 3 en contra y sin abstenciones. Con ello, se dio luz verde a iniciar las indagaciones preliminares.

El caso está relacionado con el incidente protagonizado por la parlamentaria a inicios de octubre, cuando la reportera Marycielo Del Castillo la abordó en los exteriores del Congreso para consultarle sobre la contratación de personal en su despacho parlamentario.

La denuncia de oficio fue presentada por la presidencia de la Comisión de Ética luego de que Alcarraz respondiera con amenazas a la periodista, quien le pidió una declaración sobre presuntas irregularidades en la contratación de la pareja de su hijo.

En aquella ocasión, la congresista reaccionó con frases intimidatorias ante las preguntas formuladas por la reportera.

“Si estuviera alterada, ten por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, dijo la parlamentaria durante el intercambio. Minutos después insistió: “No me digas que estoy alterada (…) El día que tú me veas alterada ten por seguro que ni tu mamá va a querer estar a tu lado”.

La legisladora continuó elevando el tono: “Te golpearía contra la pared si estuviera alterada (…) si estuviera alterada tenlo por seguro que te estamparía contra la pared, pero como no estoy alterada, por eso sigues viva”.