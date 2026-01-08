Karem Barboza Quiroz
Kira Alcarraz: ¿Qué delito habría cometido la congresista denunciada por agresión?
La congresista Kira Alcarraz (no agrupada) podría ser objeto de una investigación fiscal y posible sanción penal por el presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, por no acatar la intervención de un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria-SAT, a quien también habría agredido.

