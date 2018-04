Kuczynski insiste en que indulto a Fujimori no fue negociado

El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) reiteró este jueves que no negoció el indulto humanitario y derecho de gracia que otorgó al ex mandarario Alberto Fujimori el último 24 de diciembre, días después de que el Congreso intentara vacarlo por primera vez.

“El [ex] presidente [Alberto] Fujimori estuvo 12 años en la cárcel, su indulto es controversial, pero yo lo anuncié antes. […] Yo le propuse al Congreso en la campaña que hubiera detención domiciliaria –que no existe en el Perú– y de esa manera el presidente Fujimori estaría más tranquilo”, refirió en diálogo con CNN en español.

Añadió que cuando le propuso a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, hablar sobre la situación de su padre, ella se negó a hacerlo.

En otro momento, PPK evitó decir que su salida de la presidencia de la República se debió a un “golpe de Estado”, aunque sí le atribuyó su disidencia a “una violación de la Constitución”.

“Eso es lo que ha ocurrido aquí. En mi corazón yo le deseo lo mejor a Martín Vizcarra porque yo quiero que el Perú prospere, que toda la gente que es pobre no sea pobre, que haya limpieza ambiental. Si está Martin ahí lo ayudaremos moralmente”, señaló.

De otro lado, Kuczynski precisó que en ningún momento supo que su empresa Westfield Capital había realizado asesorías a la empresa brasileña Odebecht, y remarcó que vio dichos documentos por primera vez en diciembre del año pasado.

Sobre el allanamiento que se le hizo a sus inmuebles de Cieneguilla y San Isidro, PPK respondió que no fue hallada “ninguna documentación con relevancia penal”. Asimismo, dijo sentirse “absolutamente confiado” en que las investigaciones en su contra le serán favorables.

“Vinieron a mi casa, estuvieron 15 horas, se llevaron mis estados bancarios, se llevaron un brochure de la [carretera] Interoceánica impresa, y eso no es penal. Yo creo que aquí hay mucha gente que quiere hacer carrera política con la justicia, y eso no es así”, sentenció.