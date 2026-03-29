En suma, Sánchez ha suscrito —tanto en calidad de autor como de coautor— al menos una decena de proyectos orientados a este sector. Estas iniciativas incluyen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —en un caso incluso hasta el 2030—, la flexibilización de exigencias regulatorias y la reducción de herramientas legales para combatir a la minería ilegal [ver gráfica].

De hecho, el ahora candidato ha anunciado como parte de su campaña que derogará las denominadas “leyes procrimen”. Sin embargo, omite que no solo respaldó con su voto una de ellas en el pleno del Congreso, sino que incluso figura como su coautor.

Agenda Legislativa Roberto Sánchez LA AGENDA LEGISLATIVA DE ROBERTO SÁNCHEZ N° PROYECTO FECHA CONDICIÓN RESUMEN ESTADO LINK 13481/2025-CR 4/12/2025 COAUTOR Caducidad de concesiones sin actividad y reasignación a mineros formalizables. EN COMISIÓN Ver 13246/2025-CR 19/11/2025 AUTOR PRINCIPAL Régimen de “minería ancestral” con menos exigencias y beneficios. EN COMISIÓN Ver 12973/2025-CR 24/10/2025 COAUTOR Amplía formalización hasta 2030 y reabre el REINFO. Publicada en El Peruano Ver 12946/2025-CR 22/10/2025 COAUTOR Registro para vender oro con declaración jurada. EN COMISIÓN Ver 12871/2025-CR 17/10/2025 COAUTOR Amplía formalización hasta 2028 y permite seguir operando. Publicada en El Peruano Ver 12273/2025-CR 2/09/2025 AUTOR PRINCIPAL Incentiva asociaciones con mineros informales. EN COMISIÓN Ver 11871/2024-CR 7/07/2025 AUTOR PRINCIPAL Amplía REINFO y reincorpora más de 50 mil mineros. Publicada en El Peruano Ver 11496/2024-CR 9/06/2025 COAUTOR Impuesto único y Estado como comprador de oro. DECRETO DE ARCHIVO Ver 09597/2024-CR 25/11/2024 COAUTOR Amplía REINFO hasta 2027. Publicada en El Peruano Ver 07049/2023-CR 15/02/2024 COAUTOR Excluye mineros del REINFO de normas contra crimen organizado. Publicada en El Peruano Ver

Se trata de la Ley N.° 31989, aprobada en 2024, que derogó una disposición que permitía a la Policía intervenir en actividades mineras ante el uso ilegal de explosivos, incluso cuando los involucrados estaban inscritos en el Reinfo.

El giro en la agenda legislativa de Sánchez no es menor. Durante la primera parte de su periodo parlamentario, su producción estuvo enfocada en temas sociales y económicos. Sin embargo, a partir de 2024 —y con mayor intensidad en 2025— las iniciativas vinculadas a la minería informal comenzaron a multiplicarse, en paralelo al avance del calendario electoral.

Algunas de estas propuestas se convirtieron en ley —sobre todo aquellas vinculadas a la prolongación del Reinfo—, aunque no necesariamente en los términos originalmente planteados por Sánchez.

Ingreso del tema minero Evolución de proyectos y aparición del tema minero 2021 2022 2023 2024 2025 Feb 2024: Primer proyecto minero Inicio minería 🔴 El punto rojo indica cuándo aparece el tema minero en la agenda.

📈 El crecimiento posterior muestra su intensificación.

“En el pasado Roberto Sánchez no tenía ninguna presencia en el tema de la minería informal e ilegal, absolutamente nada. Y, de un momento a otro, se volvió casi en un dirigente minero más: salía a respaldarlos y a recibirlos. Creo que los ha visto como un grueso grupo de votantes a los que puede atraer para sus intereses, a costa de todo”, señaló César Ipenza, especialista en derecho ambiental.

A su juicio, la minería informal funciona como un mecanismo que encubre a la minería ilegal. “Y esos proyectos de ley han contribuido a prolongar escenarios de impunidad: mineros informales que pueden destruir bosques, contaminar aguas y afectar derechos fundamentales, mientras la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental enfrenta limitaciones para procesarlos por el delito de minería ilegal”, agregó.

De la “decisión extrema” al copy-paste político

Pero su agenda legislativa no es lo único que Sánchez fue ajustando de cara a su campaña. El candidato presidencial de JPP pasó de ensalzar y postular la figura de Antauro Humala —cabecilla del ‘Andahuaylazo’— a enarbolar ahora, con claros visos de cálculo electoral, la imagen del recluido expresidente Pedro Castillo.

Tras haber sellado una alianza política, Sánchez busca capitalizar ese voto castillista en el tramo final de la campaña y llegar a otros sectores. Para ello, incluso emula la figura del exmandatario, con sombrero chotano incluido y una narrativa que más parece un copy-paste de la imagen del golpista.

Pero la estrategia no se limita a los símbolos. Sánchez ha planteado públicamente la posibilidad de otorgar un indulto a Castillo y asignarle “responsabilidades” dentro de un eventual gobierno suyo. Al mismo tiempo, ha abierto espacio en las listas al Congreso de JPP a figuras del círculo más cercano del expresidente, entre ellos Iber Maravi, uno de los fundadores del Conare-Movadef y cuyo nombre aparece en atestados de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y quien fuera ministro de su gobierno.

“Este sombrero es el sombrero del maestro Pedro Castillo Terrones. Me lo ha entregado”, aseguró Sánchez durante una entrevista en Junín. Ha dicho creer que, más que una prenda, ese es el “símbolo” de la libertad del pueblo y con el que buscará ahora “refundar” lo que denomina una “república fallida”.

Primeros acercamientos y la “decisión extrema”

En el 2021, tras respaldar la candidatura presidencial de Verónika Mendoza —del Nuevo Perú, pero postulante por JPP—, Sánchez logró posicionarse dentro del gobierno de Castillo y cobrar vida propia. Fue nombrado ministro de Comercio Exterior y Turismo y permaneció en el cargo durante casi 500 días de esa gestión. Lo hizo, además, cuando Castillo carecía de un partido que lo sostuviera en Palacio de Gobierno.

Congresista y candidato a la presidencia Roberto Sánchez presentó dolores en plena caravana. Foto: Roberto Sánchez.

Sin embargo, cuando Castillo anunció la disolución del Congreso y también la intervención del sistema de justicia, Sánchez reaccionó y fue uno de los primeros ministros en renunciar. Ese 7 de diciembre de 2022, dijo que “el golpismo político y la discriminación provocaron una decisión extrema” de Castillo. “Pero no puedo, por principios democráticos, estar de acuerdo con esa decisión. Presento mi renuncia irrevocable al Ejecutivo”, enfatizó.

Sánchez fue procesado por el Caso Golpe de Estado; sin embargo, un recurso ante la Corte Suprema logró que fuera excluido del mismo en enero del 2025. Sin embargo, para ese entonces, el cronograma electoral ya empezaba a correr desde mucho antes para el dirigente de JPP.

El golpismo politico y la discriminación provocaron una decisión extrema del Presidente. Pero No puedo por principios democráticos estar de acuerdo con esa decisión . Presento mi renuncia irrevocable al Ejecutivo. Exhorto a la @OEA a su asistencia. — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) December 7, 2022

Del etnocacerismo al castillismo

En un primer tramo, Sánchez tuvo acercamientos con Antauro Humala, quien estuvo encarcelado entre 2005 y 2022 por el ‘Andahuaylazo’ y estaba vinculado al partido A.N.T.A.U.R.O. (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros). Humala, tras salir de prisión, venía anunciando abiertamente que, de llegar a la presidencia, desconocería la Constitución e incluso fusilaría a su hermano y a otros expresidentes. Sin embargo, la agrupación fue declarada ilegal por la justicia en una decisión inédita.

“Evidentemente, de superar este escollo judicial que lo ha ilegalizado (…) Antauro Humala es el candidato a la presidencia”, declaró Sánchez en febrero de 2025. En ese momento, el hoy candidato de JPP aseguró que impulsaba la conformación de un “frente patriótico y popular” y que había encontrado “varias coincidencias ideológicas” con el partido de Humala.

En encuentro por el 'Andahuaylazo', Antauro Humala se reunió junto a congresistas, entre ellos, Roberto Sánchez. (Foto: Facebook)

Con esa puerta cerrada, la campaña de Sánchez volvió a girar, una vez más. De la cercanía con el etnocacerismo pasó a una estrategia centrada en la reivindicación política de Castillo. El propio candidato ha señalado ahora que su objetivo es pasar a una segunda vuelta frente a cualquier figura de la derecha. En esa línea, ha lanzado críticas contra Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), afirmando que en ese cargo “no se necesita a un Superman ni a una ‘Batichica’”, y adelantando que, de llegar al poder, lo retiraría del puesto.

Entre sus propuestas figura también impulsar una “segunda reforma agraria”, aunque asegura que se realizaría sin medidas de expropiación. Asimismo, ha anunciado que derogará la ley aprobada por el Congreso que limita el uso del referéndum, aprobada por el Parlamento en 2022 ante la intención de Castillo de convocar a una consulta popular para modificar la Constitución de 1993.

El intento por captar el voto castillista también se refleja en las listas parlamentarias de su agrupación. Como número uno al Senado Nacional figura José Mercedes Castillo, hermano del expresidente. En la lista a la Cámara de Diputados aparecen también Irma Castillo Terrones, hermana del exmandatario; Yenifer Paredes, su cuñada; y Cledin Vásquez Castillo, sobrino de Pedro Castillo.

José Mercedes Castillo ha dicho no sentirse “utilizado” con fines políticos. Según explicó en una entrevista, decidió postular porque a su hermano “le han hecho tanto daño” y porque se siente “indignado” por lo ocurrido. ¿Busca la libertad de su hermano?, se le preguntó. “La libertad de mi hermano y no solo de él, de muchos hombres que están injustamente presos por salir en defensa de sus derechos”, respondió.

Consultado sobre el tema, Hernando Cevallos, candidato al Senado por Juntos por el Perú, confirmó a El Comercio que la eventual liberación de Pedro Castillo constituye uno de los puntos centrales del acuerdo político que sustenta la alianza electoral de izquierdas. Según explicó, las agrupaciones que confluyen en este bloque coinciden en impulsar la libertad del exmandatario, incluso mediante un eventual indulto.

“En lo que coinciden todos los miembros de esta alianza es en buscar la libertad del presidente Castillo como una propuesta central de este acuerdo político”, afirmó Cevallos. “Para nosotros, la prisión de Pedro Castillo es absolutamente injusta y responde a una maniobra política de la derecha para golpear al presidente y también la decisión del pueblo que votó por un programa y por un mandatario”, añadió.

Pedro Castillo durante audiencia judicial en su contra. (Foto: Poder Judicial)

Roberto Sánchez, por su parte, ha negado estar instrumentalizando a la familia del exmandatario. Incluso ha señalado que, si así fuera, que sean los propios ronderos quienes le apliquen justicia.

El cálculo detrás de la estrategia

A juicio del analista político Iván Arenas, la estrategia de Sánchez de reivindicar la figura de Castillo busca captar un bolsón electoral específico que todavía se identifica con el exmandatario, particularmente en zonas rurales y en el sector magisterial.

Sin embargo, señala que esa apuesta tiene límites. Si le sale bien, podría representar a ese electorado que aún ve a Castillo como alguien al que le dieron un golpe, aunque advierte que las críticas también podrían venir desde la propia izquierda, pues “le van a decir que se está disfrazando, que es un ‘cosplay’ de Castillo”.

“Roberto Sánchez quiere plantear el radicalismo con cualquiera que le llene ese radicalismo. Él no necesariamente es un radical, pero se ha dado cuenta de que hay un voto radical que sí le puede dar réditos; ese voto radical, de supuestamente ‘Lima contra regiones’, anti-establishment, es el que quiere recoger, ya sea con Antauro Humala o con Castillo”, expresó Arenas.

Sin embargo, el analista sostiene que el llamado castillismo responde más a una representación política que a la figura del propio expresidente. Si bien en el 2021 fue Castillo quien encarnó ese fenómeno, afirma que en realidad pudo haber sido otra persona. En ese contexto, considera que la estrategia de Sánchez es “un intento vergonzoso de disfrazarse” para aprovechar esa representación política, aunque advierte que se trata de un capital electoral limitado para sostener una campaña.

“El hecho de que se vista de Pedro Castillo te lleva a pensar que es un mal candidato, porque te das cuenta de que, en vez de añadir lo suyo al bolsón que todavía tiene Castillo, que no es un bolsón grande, trata de mimetizarse como él. Es decir, en lugar de construir una plataforma desde la izquierda alterna distinta, más grande, lo que hace es mimetizarse sobre un proyecto que ha sido trunco, que ha sido fallido”, remarcó Arenas.

En esa línea, el analista político Enrique Castillo sostiene que el bolsón electoral que representa Pedro Castillo fue disputado por distintas agrupaciones tras la caída de su gobierno. Según explica, Roberto Sánchez terminó alejándose de Antauro Humala al advertir que esa ruta política no lo conduciría a ningún lado y buscó posicionarse dentro del entorno del exmandatario.

A su juicio, esa apuesta no solo se refleja en la incorporación de familiares de Castillo en las listas parlamentarias, sino también en la adopción de su simbología política. Sánchez, señala, intenta replicar incluso la vestimenta y los gestos del expresidente, buscando capturar parte del “arrastre” electoral que todavía conserva en determinados sectores.

“Él necesita darle cierta identidad a Juntos por el Perú. Y la única manera es demostrar que sí cobijó no solo la ideología de Pedro Castillo, sino también a su entorno; por eso incorpora a sus familiares en las listas al Congreso”, afirmó.

Por su parte, Adolfo Cruz Mora, director de Comunicación Estratégica, explicó que Sánchez carece de una imagen sólida que le permita postular aún con nombre propio, por lo que recurre a la figura de Castillo para movilizar al núcleo duro del castillismo y buscar capitalizar ese respaldo en términos emocionales.

“Y emocional para que pueda tener esos votos y, por ahí, captar algunos de personas que no necesariamente comparten su misma ideología, pero que tal vez consideran que ha sido injusto lo que pasó con Castillo”, expresó.

Cruz indicó que está claro que Sánchez no es Castillo; sin embargo, considera que lo que intenta es posicionarse como un nuevo líder “reivindicativo”. “Él se presenta como un poco más conciliador, un poco más abierto a hablar con otros sectores, pero sin dejar el fondo. Busca mantener ese fondo, pero corrigiendo algunas cosas”, detalló.

En su opinión, el objetivo de esta estrategia en las actuales elecciones sería principalmente construir una imagen política apoyándose en el activo emocional que aún representa la figura del exmandatario.

“Creo que son conscientes de que, en estas elecciones, su principal objetivo es tratar de que su núcleo castillista —o ese voto fiel del sur del país y de las regiones olvidadas— se mantenga activo, despierte y vote por él, como una especie de continuismo de lo que ellos quieren promover”, señaló Cruz.

No obstante, advirtió que ese respaldo también tiene límites. Si bien existe un voto duro, consideró que ampliarlo hacia otros sectores resultará difícil. “Salir de ese núcleo les va a ser bien difícil y ellos son conscientes”, aseveró.