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Resumen

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Conforme se empezaba a mover el tablero electoral de cara a las Elecciones Generales 2026 (EG 2026), el congresista Roberto Sánchez, actual candidato presidencial por Juntos por el Perú (JPP), le abrió la puerta en su agenda legislativa al tema minero. Y no a cualquier tipo de minería, sino a la informal.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.