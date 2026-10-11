La agrupación parlamentaria de Juntos por el Perú (JP) ha presentado ante el Congreso Bicameral más de cinco proposiciones legislativas que impulsan exigencias consignadas en el acuerdo que firmó el líder y excandidato presidencial de JP, Roberto Sánchez, con el Fenatep, grupo vinculado al Movadef.

MIRA AQUÍ: Eliane Karp reitera pedido a Keiko Fujimori de gracia presidencial para Alejandro Toledo

Como se recuerda, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep o FenatePerú) ha sido vinculada al Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales, denominado brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) por la Dirección Contra el Terrorismo.

En mayo de este año, durante la campaña de la segunda vuelta presidencial, Sánchez Palomino se reunió con los dirigentes de la Fenatep y firmó un “Compromiso Político-Social” comprometiéndose a promover las exigencias de dicho grupo vinculado a la rama magisterial.

FENATEP Y ROBERTO SÁNCHEZ DE JUNTOS POR EL PERÚ FIRMARON ACUERDO PARA IMPULSAR DEMANDAS.

El documento también menciona al hoy diputado y secretario general de JP, Ernesto Alonso Zunini Yarren, quien aparece como co-autor de las diversas proposiciones legislativas que han empezado su trámite en favor de las demandas del Fenatep.

“El Comité Ejecutivo Nacional de Fenate Perú dirigido por su Secretario General: Mauro Concha Villegas, cumpliendo el acuerdo determinado en la Asamblea Nacional del 02 de Mayo del 2026, reunidos hoy martes 12 de Mayo con los dirigentes nacionales del Partida Juntos por el Perú encabezados por su candidato: Roberto Herbert Sánchez Palomino y Secretario General: Ernesto Alonso Zunini Yarren y virtuales Diputados y Senadores, en su local partidario ubicado en Jr. Tarma N° 361 de Lima Cercado; asumimos el compromiso Político- Social”, se indica en el acuerdo firmado.

Precisamente, Mauro Concha Villegas, secretario general del Fenatep, ha sido un asiduo visitante a los despachos de la agrupación de Juntos por el Perú desde que se instalaron en el Congreso Bicameral.

Según el registro de visitas, entre agosto y setiembre, ingresó hasta seis oportunidades para reunirse con la bancada de JP o con algunos diputados de dicho grupo político.

Los diputados Alejandro Manay Pillaca, Graciela Chipana Concodri, Adderly Coya Ccañihua, y Analí Márquez Huanca, fueron algunos de los visitados por Concha Villegas.

Mauro Concha Villegas, Secretario General del Fenatep, visitó a diputados de Juntos por el Perú en el Congreso Bicameral.

Mauro Concha Villegas, Secretario General del Fenatep, visitó a diputados de Juntos por el Perú en el Congreso Bicameral.

Por su parte, el diputado César Tito Rojas, quien es señalado como uno de los fundadores del Movadef, anunció abiertamente -en sus redes sociales- sus reuniones de la bancada de JP con representantes del Fenatep y sus acuerdos adoptados para impulsar las demandas de esta agrupación, cuyo nacimiento se vinculó a la organización terrorista Sendero Luminoso.

“La Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (FENATE Perú), encabezada por su secretario general, profesor Mauro Concha Villegas, se encuentra en el Congreso de la República para plantear las principales demandas del magisterio”, sostiene en su publicación.

Diputado de Juntos por el Perú es uno de los Diputados más activos a favor de Fenatep.

Pero además, Tito Rojas, publicó sin reparos que acompañó al Fenatep ante el Ministerio de Educación para una reunión donde puedan presentar sus demandas.

“Como docente y Diputado de la República por Puno, me encuentro en el Ministerio de Educación, junto a representantes de la FenatePerú, para sostener una reunión de trabajo con el titular de este sector y buscar mecanismos que permitan viabilizar sus demandas y garantizar una respuesta concreta a los derechos laborales del magisterio.” César Tito Rojas, diputado de JP

El diputado aseguró en su publicación que su compromiso como integrante de Juntos por el Perú sería “continuar promoviendo el diálogo institucional y las acciones necesarias para que las leyes se cumplan y los derechos de nuestros maestros sean respetados.”

Diputado de Juntos por el Perú es uno de los Diputados más activos a favor de Fenatep.

De cara a la actualidad, Juntos Por el Perú no ha perdido tiempo y ha presentado diversas propuestas legislativas que figuran en el acuerdo firmado con el líder de JP, Roberto Sánchez; los mismos que van desde buscar mejoras laborales hasta restablecer el control ciudadano y su facultad de convocar a un “referéndum”. Esta última, una propuesta similar a la que presentó el sentenciado expresidente Pedro Castillo en el 2022 y que usó para plantear una cuestión de confianza.

¿Cuáles fueron las demandas del Fenatep y cuáles son las proposiciones legislativas presentadas por JP?

Entre los acuerdos firmados el 12 de mayo, entre los representantes del Fenatep, el presidente de Juntos por el Perú y excandidato presidencial, Roberto Sánchez, se encuentran “realizar todas las acciones para fortalecer y reflotar sin privatización de Petro-Perú”.

Además, pidieron que se promueva lo que denominaron “honrar la memoria de los más de 50 héroes caídos a partir del 7 diciembre del 2022 en el sur del Perú, indemnización a los deudos (…)”, así como “la priorización de la agricultura y no a la minería en las cuencas de agua. Atención a la plataforma de las organizaciones laborales y populares del Perú”.

También formaba parte del acuerdo que, “desde el Congreso y el Ejecutivo, Juntos por el Perú, dará pasos efectivos para la formación de la Asamblea Constituyente Popular para la formulación de la Nueva Constitución”, entre otros puntos.

FENATEP Y ROBERTO SÁNCHEZ DE JUNTOS POR EL PERÚ FIRMARON ACUERDO PARA IMPULSAR DEMANDAS DEL GREMIO SINDICAL.

FENATEP Y ROBERTO SÁNCHEZ DE JUNTOS POR EL PERÚ FIRMARON ACUERDO PARA IMPULSAR DEMANDAS DEL GREMIO SINDICAL.

Precisamente, Juntos por el Perú ha presentado la proposición legislativa “que deroga los Decretos de Urgencia Nº 010-2025 y Nº 003-2026, a fin de evitar la privatización de Petroperú S.A. y establece medidas urgentes para su fortalecimiento financiero.”

También presentaron la propuesta “que establece el régimen de reparación integral para los deudos y las personas afectadas en las movilizaciones sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023”, la “Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, para fortalecer la respuesta penal frente a la minería ilegal en cuerpos de agua y el empleo de mercurio, cianuro y otras sustancias altamente contaminantes en la actividad minera”, además de la “Ley que excluye a la gran empresa de los beneficios tributarios de la ley 32434, Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario con protección social hacia la agricultura moderna”.

PROPUESTAS LEGISLATIVAS DE JUNTOS POR EL PERÚ IMPULSAN TEMAS QUE FIGURAN EN ACUERDO FIRMADO CON FENATEP, GRUPO VINCULADO AL MOVADEF.

PROPUESTAS LEGISLATIVAS DE JUNTOS POR EL PERÚ IMPULSAN TEMAS QUE FIGURAN EN ACUERDO FIRMADO CON FENATEP, GRUPO VINCULADO AL MOVADEF.

Junto a ello, JP también presentó la iniciativa “proposición legislativa que autoriza al MTPE a calcular, viabilizar y disponer la ejecución de beneficios de reincorporación laboral y compensación económica de extrabajadores inscritos en el registro nacional de trabajadores cesados irregularmente, de la Ley Nº 31218 y conexos”.

PROPUESTAS LEGISLATIVAS DE JUNTOS POR EL PERÚ IMPULSAN TEMAS QUE FIGURAN EN ACUERDO FIRMADO CON FENATEP, GRUPO VINCULADO AL MOVADEF.

PROPUESTAS LEGISLATIVAS DE JUNTOS POR EL PERÚ IMPULSAN TEMAS QUE FIGURAN EN ACUERDO FIRMADO CON FENATEP, GRUPO VINCULADO AL MOVADEF.

Otro de los puntos del acuerdo que encaminan a la creación de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, como exige el Fenatep, es la proposición “Ley que deroga la Ley 31399 y modifica los artículos 40 y 44 de la Ley 26300, ley de los derechos de participación y control ciudadanos, para garantizar el ejercicio del derecho ciudadano de referéndum”.

La misma proposición del grupo parlamentario Juntos por el Perú, reafirma que su propuesta tiene como antecedente parlamentario directo “el Proyecto de Ley 3570/2022-PE, presentado por el Poder Ejecutivo el 17 de noviembre de 2022”, durante el gobierno de Castillo Terrones.

En noviembre del 2022, el ahora sentenciado expresidente Pedro Castillo, presentó cuestión de confianza por el Proyecto de Ley 03570/2022-PE que presentó con la finalidad de derogar la ley que dispone restricciones a la convocatoria a referéndum.

Dicha iniciativa, explican en el documento, propuso derogar la Ley 31399 y modificar los artículos 40 y 44 de la Ley 26300 “con el mismo objeto que se plantea en este proyecto, pero no culminó su trámite legislativo”.

Cabe recordar que el Proyecto de Ley 3570/2022-PE fue planteado por el gobierno del vacado y hoy sentenciado Pedro Castillo, con la finalidad de que se derogue la Ley N° 31399 que a su entender, no permitía que se pueda realizar un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente.

Dicha propuesta fue usada por el gobierno de turno para plantear una cuestión de confianza.

PROPUESTAS LEGISLATIVAS DE JUNTOS POR EL PERÚ IMPULSAN TEMAS QUE FIGURAN EN ACUERDO FIRMADO CON FENATEP, GRUPO VINCULADO AL MOVADEF.

PROPUESTAS LEGISLATIVAS DE JUNTOS POR EL PERÚ IMPULSAN TEMAS QUE FIGURAN EN ACUERDO FIRMADO CON FENATEP, GRUPO VINCULADO AL MOVADEF.

Fenatep rechaza que demandas estén basadas en temas ideológicos

El Comercio buscó las versiones del diputado Ernesto Zunini, vocero de la agrupación Juntos por el Perú y secretario general del partido; así como de los diputados Analí Márquez, Azucena Isla Rojasy César Tito Rojas. Ninguno respondió.

También tratamos de recoger la versión del presidente de JP y excadidato presidencial Roberto Sánchez, pero no hubo respuesta.

Mauro Concha Villegas, Secretario Nacional del Fenatep, rechazó que su gremio se encuentre vinculado al Movadef, más allá de que sus exfundadores César Tito Rojas y Mery Coila hayan sido también miembros del movimiento dedicado a defender terroristas. Aseguró que el Fenatep o FenatePerú es un “sindicato, un instrumento de lucha” creado en el 2017, que no le interesa el tema ideológico o político de cada maestro.

Mauro Concha, secretario general nacional del Movadef con Diputados de Juntos por el Perú en el Congreso Bicameral.

En esa línea, aseguró que “cada maestro tiene su forma de pensar” y pueden ser apristas, fujimoristas, o cualquier otro partido, algo que no está en discusión; puesto que, como “frente único” les interesa es la reivindicación del pueblo, defensa de la escuela pública gratuita, y la defensa de sus derechos laborales.

Si bien, inicialmente aseguró que su pliego de demandas solo se centraba en el tema educativo, posteriormente reconoció que sí habían firmado un acuerdo con el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, con diversas demandas.

“Claro, eso es un acuerdo abierto, eso no vamos a negarlo, porque nosotros lo hacemos con fines reivindicativos. No hay aquí tema ideológico, político, como otros dicen, porque yo soy maestro, educador. A un educador no le pueden estar tildando… uno que no es, que lo están tildando de terrorista, Movadef, Sendero; lo que nosotros también aquí, rotundamente, rechazamos ese movimiento, que nosotros no lo somos.” Mauro Concha Villegas, Secretario General Nacional del Fenatep

Concha Villegas sostuvo que a diferencia del gobierno de Castillo Terrones que fueron atendidos, ningún otro gobierno posterior los ha escuchado. Por ello, agregó, se reunieron con Roberto Sánchez, a fin de que este lleve sus propuesta y a través de él sean escuchadas sus reivindicaciones.

“Para ello pedimos un incremento de presupuesto por lo menos de más del 6%, nosotros decimos al 10% del Producto Bruto Interno al sector educación. Ese tema se ha trasladado al señor Roberto Sánchez y también a los señores Diputados, Senadores, trasladamos también esto, que hagan una ley a favor de los estudiantes”, adujo.

El representante del Fenatep confirmó que se ha venido reuniendo con diputados de JP; sin embargo aseveró que solo fue para tratar temas vinculados a la educación, mejoras laborales, beneficios para maestros jubilados, demandas para que se ejecuten los pagos ganados vía judicial, etc.

“Todos esos temas que estamos trasladando a través de los señores diputados o senadores, para que (se) viabilicen a través de una ley o ellos también ayuden a luchar a través del Ministerio de Educación, Economía y Finanzas”, afirmó.

Concha Villegas agregó que si “los diputados nos aperturan espacios para nosotros, bien, porque así conseguimos nuestros derechos, como dirigente, nuestro pensamiento está en arrancar nuestros derechos reivindicativos”.

Sin embargo, aseguró que “desconocía” que Juntos por el Perú ya haya presentado Propuestas Legislativas vinculadas a los temas que se firmaron en el acuerdo de mayo del 2026 con Sánchez Palomino.

“Por el momento no conozco cuáles serán, no estoy informado. Pero sí, como le digo, la deuda social, la Ley 32242 (que también figura en el acuerdo) que es una ley antidemocrática, sancionadora, eso están haciendo el proyecto de ley”, sostuvo.

PROPUESTAS LEGISLATIVAS DE JUNTOS POR EL PERÚ IMPULSAN TEMAS QUE FIGURAN EN ACUERDO FIRMADO CON FENATEP, GRUPO VINCULADO AL MOVADEF.

Momentos previos a dicha afirmación, al ser consultados sobre los temas consignados en el acuerdo firmado, sostuvo que como “hijos del pueblo, la Constitución del 93’ no nos representa”.

“En ese sentido, nuestro planteamiento también ha sido claro, una nueva Constitución hecha por el pueblo. O sea, el pueblo, somos soberanos. Y entonces nosotros queremos recuperar la soberanía”, sostuvo.

Por ello, recordó que en el 2018, pese a que hubo un referéndum y se rechazó la Bicameralidad, no se respetó lo que dijo el pueblo.

“Por eso nosotros como pueblo, indignados con esta situación, por eso decimos cambio a la nueva Constitución, la Constitución Política vía Asamblea Constituyente. Y esto no lo hacemos solos, sino también tenemos reuniones con otras organizaciones populares, gremiales, sindicales, la CGTP, muchas organizaciones, eso es la plataforma del pueblo”, excusó.

Sobre la privatización de Petro-Perú, indicó que en Talara -al norte del país- se desarrolló un encuentro de organizaciones populares y se acordó demandar que dicha empresa estatal esté al servicio de las grandes mayorías.

“Eso yo creo que como pueblo nosotros también somos parte de eso. O sea, estamos ahí, hemos participado con distintas organizaciones populares y eso creo que es también demanda del pueblo”, expresó.

Al consultarle si, en las visitas a la bancada de Juntos por el Perú, se abordó la elaboración de algún proyecto en favor de Pedro Castillo, negó este tema.

“No, solamente hablamos sobre el pago de las CTS que debe a los maestros del 2025, el tema de asignación por tiempo de servicio. Que se haga proyecto para aumentar el presupuesto, son temas reivindicativos, pensión digna para los maestros jubilados, solo eso”, comentó.