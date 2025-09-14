Abby Ardiles
Abby Ardiles

Escucha la noticia

00:0000:00
La banda ‘Los Occidentales-D.E.S.A’ y sus ramificaciones políticas: cuatro de sus miembros figuran afiliados a partidos
Resumen de la noticia por IA
La banda ‘Los Occidentales-D.E.S.A’ y sus ramificaciones políticas: cuatro de sus miembros figuran afiliados a partidos

La banda ‘Los Occidentales-D.E.S.A’ y sus ramificaciones políticas: cuatro de sus miembros figuran afiliados a partidos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

“Lo bailado, lo comido y lo gozado, nadie me lo quita”, escribió en uno de sus perfiles de redes sociales Mauricio Jesús Estela Vivanco, un afiliado del partido Acción Popular, sin imaginar que pronto sería señalado como brazo financiero de la organización criminal ‘Los Occidentales-D.E.S.A’. Esta agrupación fue desarticulada por las autoridades durante en un megaoperativo realizado la madrugada del martes, después de una investigación donde se muestran las extorsiones y cobro de cupos que realizaban a transportistas.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC