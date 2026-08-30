La campaña electoral entra en su recta final y las redes sociales se han convertido en una de las principales herramientas de los candidatos a la Alcaldía de Lima para exponer sus propuestas, pero también para cuestionar a sus rivales y responder a sus críticas.

El escenario cobra mayor relevancia cuando faltan solo cinco semanas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el próximo domingo 4 de octubre.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Carlos Bruce (Somos Perú), quienes encabezan las preferencias electorales, han convertido sus cuentas oficiales de Facebook, Instagram, X (antes Twitter) y TikTok en escenarios para intercambiar puyazos.

Las tensiones se intensificaron esta semana, luego de que el candidato celeste arremetiera contra su rival de Somos Perú. Solo en la última semana, el ‘Porky’ invirtió S/893 en dos anuncios en Meta y S/926 en los últimos 90 días.

Entre sus últimas publicaciones destacan entrevistas en medios digitales y recorridos por diversos puntos de la capital, como el Rímac, Breña, Miraflores, Independencia, Comas y otros distritos de Lima Norte.

López Aliaga también utiliza sus redes sociales para destacar las obras ejecutadas durante su gestión al frente de la Municipalidad de Lima.

A ello se suman los constantes cuestionamientos dirigidos contra Carlos Bruce y Francis Allison, el candidato de Avanza País.

🚩🚩🚩 “Me parece irresponsable que no haya cobro de peajes (…) TENEMOS QUE VOLVER A COBRAR LOS PEAJES.”



— Carlos Bruce Montes de Oca pic.twitter.com/KQzCvT1p3G — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) August 28, 2026

El exalcalde de Lima pone en tela de juicio tanto aspectos de la vida personal de sus rivales como sus trayectorias políticas.

Francis Allison tiene condena en EEUU, por falsa declaración y contrabando de dinero.

Allison intenta enredar el tema diciendo que el dinero no era ilegal. pic.twitter.com/EJhvJfEkxI — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) August 29, 2026

Incluso llegó a calificar de “desleal” al alcalde de Surco.

Inicialmente, ‘Techito’ optó por no responder a los ataques del líder celeste. Sin embargo, de cara al último tramo de la campaña, el exministro ha empezado a marcar distancia de esa estrategia y a advertir que responderá a las críticas de su contendor con propuestas.

“Hay candidatos que creen que para ganar Lima hay que insultar, difamar y atacar. Se equivocan. Cada ataque tendrá una respuesta de mi parte: una propuesta para hacer de Lima una mejor ciudad. Más seguridad, mejor transporte, más vivienda y una capital donde podamos vivir mejor. Que nadie confunda serenidad con debilidad. Estoy aquí para dar la pelea y estoy listo para ganar. Lima necesita menos insultos y más soluciones”, escribió en Facebook.

Bruce ha destinado una mayor inversión a publicidad en Meta, con un total de S/59.039. De ese cantidad, destinó entre S/10 mil y S/15 mil soles en publicitar el clip de una entrevista con el periodista Carlos Cornejo en el que habla sobre vivienda. El video tuvo un alcance de 1 millón de visualizaciones en Facebook e Instagram.

Fuente: Biblioteca de anuncios de Meta

El candidato de Somos Perú ha direccionado parte de estos anuncios hacia distritos como Carabayllo, Puente Piedra, Ate y Cieneguilla.

Los cruces tampoco son ajenos a la campaña de Daniel Urresti (Podemos Perú), quien ha destinado S/160 mil, entre mayo y agosto del 2026, a anuncios en Meta, la empresa tecnológica que agrupa y opera redes sociales y servicios como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads.

Esta inversión supera a las realizadas por López Aliaga y Bruce [ver cuadro].

Además de difundir reels sobre sus principales propuestas en materia de seguridad ciudadana- en los cuáles invierte entre S/10 mil y S/15 mil por promocionarlos en Meta- y recorridos por distintos distritos limeños, el exministro del Interior utiliza sus redes para lanzar cuestionamientos, principalmente, contra López Aliaga y Bruce.

Urresti también ha incorporado el humor y la sátira como parte de su estrategia en redes sociales. Para ello, recurre al influencer Miguel Moreno que realiza distintas imitaciones con las que ironiza sobre sus principales contrincantes.

Al parecer los grandes medios me han vetado!! pic.twitter.com/hUk93eeYYL — Daniel Urresti (@DanielUrresti1) August 24, 2026

A esta línea de contenido se sumó recientemente “La tiradera de Urresti”, una canción en la que el candidato de Podemos Perú lanza ataques contra otros postulantes. El video se ha convertido en uno de los contenidos con mayor número de reproducciones de sus redes sociales.

Por su parte, Allison ocupa el segundo lugar entre los candidatos con mayor inversión en anuncios en Meta, con S/127,7 mil. El alcalde de Magdalena también utiliza sus redes sociales para difundir sus actividades, propuestas de campaña y mensajes contra la gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima.

Precisamente, un reel en el que se le observa retirando una cámara de control de velocidad instalada por la Municipalidad de Lima en Magdalena.

“Retiramos cámara de control de velocidad instalada por la Municipalidad de Lima en Magdalena, sin nuestro consentimiento. Una vez más, dicho municipio pretende imponer multas de tránsito, a pesar de no haber realizado una marcha blanca ni haber instalado señalética que informe a los conductores sobre dicha medida. ¡Orden si, abuso de autoridad no!”, escribió el postulante de Avanza País.

Allison abonó entre S/700 y S/799 a Meta por publicitar este video.

En el otro extremo se encuentra Ricardo Belmont (Obras), quien apuesta principalmente por el alcance orgánico y registra la menor actividad entre los candidatos analizados en plataformas digitales.

Belmont ha elegido comunicarse con sus simpatizantes y posibles electores mediante extensas transmisiones en vivo.

Inversión en Meta en los últimos 90 días:

Fuente: Biblioteca de anuncios de Meta

Según la última encuesta de Datum, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Carlos Bruce (Somos Perú) lideran la intención de voto en Lima Metropolitana con 16% y 13%, en ese orden. Detrás de ellos están Daniel Urresti (Podemos Perú) con 9,5%, Francis Allison (Avanza País) con 9,3%, y Ricardo Belmont (Obras) con 8,3%.

De acuerdo con el estudio, López Aliaga registra una mayor preferencia entre los hombres (16,6%) que entre las mujeres (15,4%). Por edades, su mayor respaldo se concentra en el grupo de 55 a 70 años (20,7%), seguido por los electores de 45 a 54 años (19,5%).

Bruce, en cambio, obtiene un mayor respaldo entre las mujeres (14,4%) que entre los hombres (11,6%). Su mejor resultado por edad se encuentra entre los electores de 45 a 54 años (15,6%), seguido del grupo de 25 a 34 años (15,2%).

Urresti presenta una marcada diferencia por género: alcanza 12,1% entre los hombres y 7% entre las mujeres. Su mayor respaldo corresponde a los electores de 55 a 70 años, con 19,5%.

Allison también registra mayor preferencia entre los hombres (10,1%) que entre las mujeres (8,5%). En cuanto a las edades, su porcentaje más alto se ubica entre los electores de 55 a 70 años (13,4%).

Por último, Belmont obtiene 9,5% entre los hombres y 7% entre las mujeres. Su mayor respaldo por grupo etario se concentra en los electores de 45 a 54 años, con 10,4%.

Opiniones

En diálogo con El Comercio, Patricia Sánchez, decana de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), y Adolfo Cruz Mora, director de comunicación estratégica, señalaron que las redes sociales tendrán un papel relevante en la campaña por la Alcaldía de Lima. Sin embargo, advirtieron que una mayor inversión o alcance en estas plataformas no necesariamente se traduce en una mayor influencia ni, finalmente, en votos.

“Una cosa es estar en redes y otra muy distinta es tener una estrategia detrás”, sostuvo Sánchez.

Para la especialista, las redes sociales funcionan como una extensión de la personalidad y de la estrategia de comunicación de cada candidato. Por ello, consideró que no basta con replicar aquello que funciona para otros postulantes, sino que la comunicación digital debe ser coherente con quién es el candidato, qué propone y qué hace fuera de las plataformas.

En ese sentido, cuestionó el uso de la confrontación como estrategia de campaña. “La confrontación nunca es una buena estrategia”, afirmó. Aunque reconoció que puede generar atención en el corto plazo, advirtió que también puede desplazar el foco hacia el adversario y terminar jugando en contra del propio candidato.

“El riesgo es que termine dedicando más espacio a hablar de lo que hacen los demás que a explicar por qué deberían elegirlo a él”, afirmó. Además, subrayó que una comunicación excesivamente confrontacional puede desgastar la imagen del postulante y afectar su percepción frente al electorado.

Respecto a la inversión publicitaria, Sánchez hizo énfasis en que las métricas de las redes sociales no deben confundirse con respaldo electoral. “El alcance no necesariamente significa influencia, ni las visualizaciones se traducen en intención de voto”, sostuvo.

Según explicó, una publicación puede conseguir millones de impresiones, pero si detrás no existe un mensaje relevante, una propuesta clara o un elemento que genere conexión con la audiencia, ese alcance puede no tener mayor impacto electoral.

“Hay un desafío común para los cinco: entender que cada red social necesita una razón para existir dentro de la campaña”, señaló. En su opinión, los candidatos deben definir qué necesita su audiencia, qué quieren comunicar y cuál es el mejor canal para hacerlo, en lugar de limitarse a estar en una plataforma porque sus competidores también lo hacen.

Por su parte, Adolfo Cruz Mora, director de comunicación estratégica, consideró que la campaña digital de Rafael López Aliaga está construida alrededor de su propia imagen y de una estrategia orientada a generar emociones.

“López Aliaga para mí es una marca construida”, sostuvo Cruz Mora. Según explicó, el candidato busca proyectar a través de sus redes un estilo asociado con la firmeza y la polarización, que el especialista comparó con las estrategias de comunicación utilizadas por figuras como Nayib Bukele y Donald Trump.

El experto también se refirió al uso de los llamados “cliperos”, creadores que producen y difunden fragmentos de contenido en redes sociales. Según explicó, López Aliaga recurre a este mecanismo para ampliar la circulación de sus mensajes.

“No le está pagando a Meta, no le está pagando a TikTok directamente, pero le está pagando a alguien que hace ese trabajo de viralizar contenido”, señaló.

En cuanto a Carlos Bruce, Cruz Mora señaló que registra 76 anuncios activos, aunque precisó que no todos provienen de la cuenta principal del candidato.

Cruz Mora consideró, además, que Francis Allison es uno de los candidatos que mejor estaría manejando esta lógica de posicionamiento. A su juicio, el postulante tiene definidos dos principales ejes de comunicación: seguridad y transporte.

“Allison tiene clarito cómo quiere posicionar y ataca directamente el dolor del público”, afirmó. Para el especialista, la reiteración de estos temas permite asociar al candidato con problemas concretos que preocupan a los ciudadanos.

En esa línea, Cruz Mora explicó que una campaña electoral busca generar una respuesta emocional en el elector. “No estás comprando una venta, estás comprando un voto”, sostuvo, al señalar que los mensajes deben ser capaces de conectar con las preocupaciones concretas de la ciudadanía.

“Ningún candidato gana una elección solo por redes sociales, pero a la vez también ningún candidato gana si es que no tiene redes sociales”, concluyó.