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La campaña electoral entra en su recta final y las redes sociales se han convertido en una de las principales herramientas de los candidatos a la Alcaldía de Lima para exponer sus propuestas, pero también para cuestionar a sus rivales y responder a sus críticas.

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