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Resumen

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Según Jorge Nieto, su afán no era dar un empujoncito a Keiko peleando con la gente de Roberto Sánchez el viernes 5, dos días antes de las elecciones. “Yo no lo busqué”, me dice, “en la entrevista de Curwen, él era muy insistente sobre Sánchez y dije lo que tenía que decir”. ¿Temes que eso te lance hacia Keiko?, le pregunto. “No me preocupa eso, porque he sido claro, diciéndole mis diferencias mirándola a la cara, a los ojos, en el debate de primera vuelta. En la misma entrevista del viernes también hablé de mis diferencias con ella. JP ha cometido un serio error, su adversaria es Keiko Fujimori, pero me atacaron a mi, a la persona equivocada”. Jorge se refiere a la amenaza de querella difundida por José Domingo Pérez en la tarde del sábado (y borrada en la noche), pero, calma, calma, ya llegaremos a eso.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.