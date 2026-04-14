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Resumen

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Desde el 2011, cuando Alianza para el Progreso, formó una coalición con Pedro Pablo Kuczynski (PPK), tenía presencia en el Congreso. Tras 15 años, el partido de César Acuña- exgobernador regional de La Libertad y exalcalde de Trujillo- corre el riesgo de no superar la valla electoral, de acuerdo con los resultados a boca de urna y conteo rápido de Datum Internacional para América TV.

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