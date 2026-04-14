Desde el 2011, cuando Alianza para el Progreso, formó una coalición con Pedro Pablo Kuczynski (PPK), tenía presencia en el Congreso. Tras 15 años, el partido de César Acuña- exgobernador regional de La Libertad y exalcalde de Trujillo- corre el riesgo de no superar la valla electoral, de acuerdo con los resultados a boca de urna y conteo rápido de Datum Internacional para América TV.

APP no tendría curules ni en la cámara de diputados ni en el Senado, luego de haber dirigido tres mesas directivas del Parlamento en los últimos cinco años, a través de Lady Camones, Alejandro Soto y Eduardo Salhuana. Los tres iban a la reelección y el abogado cusqueño en la plancha presidencial de Acuña.

Según el portal Claridad, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el exgobernador regional de la Libertad fue el candidato presidencial que más gastó en la campaña de primera vuelta, al invertir S/7’235,165. La mayoría de estos recursos fueron destinados al pago de propaganda electoral en medios de comunicación (S/4’126,901) y en otras plataformas (S/2’281,965).

(Foto: ONPE)

Pero este no fue todo el dinero que invirtió Alianza para el Progreso, porque sus candidatos al Senado, cámara de diputados y Parlamento Andino destinaron S/3’156,356.

(Foto: APP)

El mismo Acuña Peralta, quien también postulaba a senador, invirtió S/148,000 para intentar llegar al Congreso bicameral.

Es decir, en total el acuñismo gastó S/10’391,510 en sus campañas a la presidencia y al Parlamento. A pesar de la millonaria inversión, Acuña no pasó al balotaje y APP no obtendría escaños.

Likes y vistas no son votos

Acuña Peralta solo en Meta- empresa que maneja Facebook, Instagram y WhatsApp- destinó S/1’505,639 en propaganda digital entre el 11 de enero y el 10 de abril. En Lima se concentró S/569,514 y en La Libertad, S/153,324.

En febrero, por dos anuncios en Instagram, donde cuenta parte de su historia de vida en Tacabamba (Cajamarca), Acuña desembolsó S/10 mil. Este post tuvo 1 millón de impresiones. Para resaltar su gestión en seguridad en La Libertad, una de las regiones más azotadas por el crimen organizado, gastó S/40 mil.

El exalcalde de Trujillo, además, tuvo una serie de apariciones con influencers en la plataforma Kick. Incluso, el último domingo invitó a uno de ellos, Sacha Uzumaki, a su desayuno electoral, en Comas.

En julio del año pasado, Acuña Peralta fue entrevistado por Cristorata, quien ya había protagonizado transmisiones en vivo con otros políticos, como el hoy encarcelado expresidente Martín Vizcarra. El entonces gobernador regional de La Libertad le mostró al joven su casa, cocinaron y comieron cebiche juntos y le contó su historia, que nació en una humilde vivienda, cuya réplica en maqueta tiene en su sala.

Uno de los momentos que se convirtió en viral de esta conversación fue cuando el influencer le pregunta al fundador de APP si era estudioso o “chacotero” en el colegio. La respuesta de Acuña fue que recibió un “premio excelencia” y que le gustaba las matemáticas. No obstante, cuando le pidieron que diga el resultado de 7x8, no lo pudo hacer.

Cristorata, que tiene más de 687 mil seguidores en Kick, ha tenido otras dos transmisiones, donde el protagonista es Acuña. Estas fueron en enero y febrero, cuando ya era candidato presidencial. En la inicial, el exalcalde volvió a recalcar su historia y contó cómo forjó sus empresas. Y en la última, jugaron padel. Consultado sobre qué libro estaba leyendo, el postulante dijo “ahora estoy en campaña”.

(Foto: Captura de YouTube)

Otros influencers que han aparecido con Acuña en transmisiones son Manolito y Neutro. Este último organizó un partido de fulbito entre sus allegados y los amigos de Acuña. En esta pichanga se hizo propaganda llamando a votar por APP y participó Humberto Acuña, exgobernador regional de Lambayeque y excongresista.

Las transmisiones en Kick suelen ser extensas, entonces, el candidato presidencial recurre a un equipo de editores, que cortan y difunden clips de un minuto o dos minutos en TikTok y shorts en YouTube. De esta manera, se vuelven virales.

Inicialmente, la esta estrategia de Acuña Peralta estaba funcionado para captar parte del voto joven. Tenía, según una encuesta de Datum en la tercera semana de marzo, el 9,9% de intención de voto en los ciudadanos entre los 18 y 24 años, pero luego esta pasó a 3,6% en el mismo grupo etario esta última semana.

Durante la campaña, el candidato presidencial de Alianza para el Progreso solo brindó dos entrevistas a profundidad a medios de comunicación nacionales: TV Perú y la agencia Andina. Y tras participar en las dos rondas de debates, evitó declarar a la prensa.

Desde Alianza para el Progreso prefirieron no pronunciarse. Según señalaron a El Comercio todavía están esperando la información oficial de los votos.

“Es un fracaso político”

Fernando Huamán, director del Centro de Investigación de Opinión Pública de la Universidad de Piura, calificó como “fracaso político” que a pesar de la millonaria pauta propagandística y los recursos logísticos de Acuña, su partido esté al borde de perder su inscripción. “Los partidos, incluido APP, enfrentan un fracaso no solo de campaña, sino de cómo su propuesta política deja de conectar con la población, la cual termina castigando el comportamiento de su partido en los últimos años”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Huamán indicó que APP, al momento, no ha alcanzado “una votación importante” en La Libertad y Lambayeque, que han sido sus bastiones en los últimos comicios.

Al 34,855% de actas contabilizadas por la ONPE en La Libertad, Acuña solo tiene el 3,2% de los votos válidos. Y por delante de él están diez candidatos, entre ellos Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Carlos Espá (Sí Creo) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente). Esta última refirió ayer que era un día para celebrar, pero no por un eventual pase suyo al balotaje, sino “porque murió APP”.

“Acuña apostó por una campaña centrada en los jóvenes, usando a figuras de las redes sociales y del streaming, pero su principal defecto fue tratar de capitalizar la ‘memeología’ construida a su alrededor. Dejaron de lado el discurso del político, del emprendedor que viene de la extrema pobreza, alejándose de la figura del provinciano que logra el éxito”, remarcó.

Huamán también indicó que la cercanía de Acuña a los últimos gobiernos, en especial al de Dina Boluarte, le terminó pasando factura.

“Boluarte ha tenido la aprobación más baja de los últimos 20 años y cualquier apoyo político a una figura con tan baja aprobación te afecta. La población castiga que los votos de APP hayan determinado la composición del actual Ejecutivo [con José María Balcázar de presidente]. En resumen, son dos factores: una estrategia de comunicación que no conectó y el comportamiento de su bancada”, finalizó.

La periodista Mabel Huertas, socia directora de 50 más 1, también dijo que si se confirma que el acuñismo no estará en el Congreso bicameral su campaña habrá sido “un fracaso”.

“Se trata de una victoria, en parte, de la campaña ‘Por estos no’, donde el electorado los ha rechazado claramente. Probablemente, esperaban que esa inversión [de más de S/10 millones] y su campaña fastuosa pudieran retribuirles votos, especialmente por la política clientelar que tiene APP en todo el país, pero evidentemente ha sido un fracaso”, expresó a este Diario.

Huertas opinó que Acuña Peralta “subestimó el voto joven” y que el uso de influencers no relacionados a la política “fueron para reírse del personaje” del candidato. “Pero, en vez de eso, cómo dicen los jóvenes, dio ‘cringe’”, subrayó.

También señaló que más allá de su estrategia, sobre APP pesaba su performance en el actual Congreso y su cercanía con los últimos gobiernos.

Un polémico rol

Y aunque desde Alianza para el Progreso hayan intentado marcar distancia del gobierno de Boluarte, dos de sus militantes y actuales candidatos al Congreso bicameral ocuparon altos cargos en la administración dinista: César Vásquez fue ministro de Salud y César Sandoval titular de Transportes y Comunicaciones.

Además, se sindicó al partido acuñista de tener influencias en EsSalud, donde vinculados a la familia política del excongresista Richard Acuña han obtenido contratos.

(Foto: Archivo GEC)

Alianza para el Progreso también se opuso a ocho mociones de vacancia en contra de Boluarte Zegarra por diferentes hechos: las muertes en las protestas, el Rolexgate, las cirugías, el presunto uso del cofre a favor del prófugo Vladimir Cerrón, entre otras. Y respaldó la aprobación de las leyes calificadas como procrimen por un sector de los transportistas, entre ellas la norma que reduce los plazos para la extinción de una causa, conocida como la Ley Soto.

Acuña no solo mantuvo a Vásquez y a Sandoval en sus listas al Congreso, sino que sumó a Juan José Santiváñez, polémico exministro del Interior del dinismo, y a José Salardi, quien fue titular de Economía y Finanzas en el referido gobierno. Solo este último era parte del círculo de confianza del postulante.

Otro de los cuestionamientos que pesan sobre APP es el nombramiento de Jorge Torres Saravia como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, cargo que dejó, luego de que el programa “Beto a Saber” lo vinculara a una presunta red de prostitución en esa institución y con la muerte de Andrea Vidal, una ex trabajadora de la referida área que fue acribillada en La Victoria cuando iba a bordo de un taxi.

(Foto: Archivo GEC)

El acuñismo en el Congreso también alberga a dos congresistas investigadas en la fiscalía por presunta concusión por recortar el sueldo a sus trabajadores: se trata de Magaly Ruiz y Rosio Torres. Y tuvo en sus filas a Freddy Díaz, desaforado parlamentario que fue condenado a 13 años y 4 meses de cárcel por violación sexual en contra de una asesorar en el Parlamento.