Cuando faltan casi dos semanas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la participación de Rafael López Aliaga en el debate de los candidatos a la Alcaldía de Lima se mantiene en el limbo. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha evitado pronunciarse de manera clara sobre a quién le cursará la invitación para que asista al encuentro, programado para el 21 y 22 de septiembre.

Todo lo que ha dicho el organismo electoral, hasta el momento, es que las agrupaciones políticas están de acuerdo con que se invite a los candidatos a alcalde o, en su defecto, a los candidatos a regidores que sean habilitados por el organismo electoral para asumir dicho cargo. Sin precisar si este criterio incluye al candidato celeste.

En declaraciones a la prensa, Rafael López Aliaga, postulante a primer regidor de la lista de Renovación Popular, aseguró que ha enviado una carta al JNE solicitando participar en el encuentro.

“Yo mandé una carta pidiendo ir, parece que me han hecho caso. [¿Usted va ir?] Claro, me encanta el debate [...] La ley dice que no hay ningún problema para que yo postule como teniente alcalde. Hay un hecho que yo no controlo que es que el candidato a alcalde no continúe [...] En caso de ganar, la Ley Orgánica de Municipalidades dice que asume el teniente alcalde”, indicó.

Fuentes del partido se pronunciaron en la misma línea y señalaron que el exalcalde es el llamado a debatir.

También han confirmado su asistencia Carlos Bruce (Somos Perú), Daniel Urresti (Podemos Perú) y Francis Allison (Avanza País). Los cuatro candidatos ocupan los primeros lugares de las preferencias, según la última encuesta de Datum.

Inicialmente, Bruce había condicionado su participación al pronunciamiento del pleno del JNE sobre los alcaldes -elegidos en el 2022- que postulan como primeros regidores. Sin embargo, retrocedió.

En diálogo Tenemos que Hablar, el videopodcast de El Comercio, Bruce dijo que es “una obligación participar”, pero insistió en demandar una respuesta del organismo electoral. “Esperemos que tome pronto [la decisión]”, expresó.

Sin embargo, cuestionó que el JNE deje a criterio de cada partido político decidir a quién enviar al debate. “Eso es una burla, la gente quiere ver debatiendo a quien está postulando y al que está pidiendo el voto. No puede mandar a un sustituto. Yo no creo que ningún partido haga eso”, indicó.

Carlos Bruce habló sobre su deseo de convertirse en el próximo alcalde de Lima | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

El alcalde de Surco opinó que el organismo electoral “está teniendo un trato privilegiado” con el candidato de Renovación Popular y que “es muy extraño” que no haya fijado postura cuando faltan pocos días para los comicios.

Bruce subrayó que la Constitución establece que no hay reelección de alcaldes. “La Constitución es clarisima y no deja espacio a duda de quiénes no pueden recibir las credenciales, ojalá que el JNE le haga caso a la Constitución [...] La Constitución tiene más rango que cualquier ley orgánica”, sentenció.

En otro momento, el exministro señaló que la cantidad de candidatos a la Alcaldía de Lima complicará el buen desarrollo del debate y reiteró su voluntad de debatir con Rafael López Aliaga.

“Yo he insistido ya bastante, aparentemente él tiene miedo de debatir conmigo nada más. Vamos a ver si el JNE dice que es candidato o no y si lo es, ojalá tuvieramos la oportunidad de debatir”, manifstó.

Bruce mostró su disposición de debatir con los otros candidatos que lideran la intención de voto, entre los cuales se encuentra el autodenominado ‘Porky’.

Sin pronunciamiento del pleno

El lunes 7 de septiembre, catorce de las 26 agrupaciones políticas que postulan a la Alcaldía de Lima otorgaron tres días hábiles al pleno del organismo electoral para que fije una posición sobre la situación de López Aliaga y otros postulantes a tenientes alcaldes. El plazo se venció el viernes 11 y todavía no hay ningún pronunciamiento ni hubo respuestas a las consultas de este Diario.

Ayer, 14, el organismo electoral citó a las agrupaciones para continuar con las coordinaciones. En el encuentro, se realizó el sorteo del orden y participación de los partidos en cada una de las dos fechas del debate.

El evento estará dividido en cuatro bloques. En estos, los candidatos expondrán su visión sobre la ciudad (primer bloque), participarán en duplas o ternas para referirse a temas como pobreza y asistencia social, comercio ambulatorio, limpieza pública, ejecución presupuestal, entre otros (segundo bloque); responderán preguntas ciudadanas (tercer bloque) y darán un mensaje final (cuarto bloque).

Según anunció el director nacional de Educación de la institución, Carlos Vilela, la mayoría de los partidos políticos que compiten por el sillón metropolitano aprobó que se invite al debate a los candidatos a alcalde o, en su defecto, a los candidatos a regidores que sean habilitados por el organismo electoral para asumir dicho cargo.

“Las organizaciones políticas, al margen del tema jurisdiccional que está en evaluación, finalmente han podido acordar que invitemos al candidato a alcalde o al regidor que vaya a ser habilitado por el Jurado Nacional de Elecciones este 21 y 22 de septiembre”, señaló Vilela a la prensa luego de reunirse con representantes de 23 partidos.

El funcionario precisó que el acuerdo fue aprobado por 13 de las 23 organizaciones políticas que participaron en la reunión del último lunes, realizada en la sede del JNE, en el Centro de Lima.

De las organizaciones participantes, Renovación Popular y Perú Libre son las únicas que no cuentan con un candidato a la alcaldía de Lima.

El funcionario del JNE remarcó: “Recordemos que el debate es una estrategia educacional. Es una oportunidad en la que el ciudadano puede conocer qué propuestas tienen, al margen del tema jurisdiccional. Lo importante es que la ciudadanía conozca qué propuestas tienen los candidatos”.

Ruta electoral

Este martes 15, López Aliaga continuó con sus actividades de campaña en los distritos del Rímac y Los Olivos. En tanto, Bruce estuvo en el Cercado de Lima y Lurín; Urresti brindó una entrevista a un canal digital y Allison realizó actividades en Jesús María.