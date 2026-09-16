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Resumen

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Cuando faltan casi dos semanas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la participación de Rafael López Aliaga en el debate de los candidatos a la Alcaldía de Lima se mantiene en el limbo. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha evitado pronunciarse de manera clara sobre a quién le cursará la invitación para que asista al encuentro, programado para el 21 y 22 de septiembre.

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