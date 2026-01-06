Sebastian Ortiz Martínez
Mario Vizcarra: Los argumentos del JEE para tachar su candidatura presidencial y los escenarios que se abren
A poco más de tres meses para las elecciones generales, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró fundadas tres tachas, acumuladas en un solo proceso, en contra de la candidatura presidencial de Mario Vizcarra. Y, en ese sentido, determinó que la solicitud de inscripción de la fórmula de Perú Primero es improcedente.

