La Comisión de Energía y Minas del Congreso Bicameral citó para el próximo martes 27 de octubre al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, con la finalidad de que sustente y explique la propuesta de nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

El grupo de trabajo congresal, que sesionó este martes en la mañana, se encuentra presidido por la diputada de Juntos por el Perú (JP), Yenifer Paredes, vinculada a los mineros informales con quienes se ha reunido en su despacho.

Precisamente en la referida sesión estuvieron invitados los representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), encabezados por Máximo Franco Béquer.

El Ejecutivo presentó la propuesta normativa que busca establecer un marco legal para la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal.

La propuesta legal plantea concluir -dentro de un año y medio- con la formalización de los mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y crear el denominado Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem).

COMISIÓN DE ENERGÍA Y MINAS PRESIDIDO POR YENIFER PAREDES, VINCULADA A MINEROS INFORMALES.

Citaciones y acuerdos

Durante la sesión del martes, Paredes Navarro informó que, inicialmente, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, había sido citado para que explique la emisión del Decreto Supremo 021-2026-EM que modifica el contrato de licencias para la exportación de hidrocarburos del lote 192.

Adicionalmente, la diputada indicó que el mismo titular del Minem también había solicitado acudir a la comisión el viernes 23 de octubre para informar los detalles de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

Sin embargo, debido al cambio de agenda de Shinno Huamaní se propuso que la nueva presentación del ministro sea la próxima semana. La nueva citación fue aprobada por unanimidad por 12 votos a favor.

“En consecuencia ha sido aprobada por unanimidad la invitación del señor Guillermo Shinno Huamaní, ministro de Energía y Minas, para la sesión ordinaria de nuestra comisión, martes 27 de octubre del 2026”, indicó Paredes Navarro.

Ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. (Foto: Minem)

A la sesión de la comisión también fue invitada la viceministra de Energía y Minas, Mayra Mercedes Figueroa Valderrama, quien iba a informar sobre diversos temas, entre ellos la propuestas para el nuevo Marco Legal de la Pequeña Minería y Minería Artesanal”.

“Este proyecto de Ley establece dos regímenes claramente diferenciados. El régimen ordinario que implica que cualquier persona natural y jurídica pueda desarrollar actividad minera, cumpliendo previamente con los requisitos necesarios y contar con la autorización de inicio de actividades (…) y el régimen de consolidación, cerrado y temporal por 18 meses, donde pasarían aquellos mineros que están inscritos en el Reinfo, que es como un puente que les permite pasar al régimen ordinario”, indicó la funcionaria.

No obstante ante una cuestión previa, su participación fue suspendida debido al acuerdo adoptado para la presentación del ministro Shinno Huamaní, la próxima semana.

Previamente, la comisión aprobó el pedido del diputado por Renovación Popular, Frank Krklec Torres, para que los miembros de la comisión informen si tienen algún interés o vínculo familiar directo, laboral o de otra índole con relación a personas, empresas u organizaciones relacionadas con el sector minero, energético o petrolero.

La propuesta fue aprobada por unanimidad por 13 votos a favor.

Confemin rechaza propuesta del Ejecutivo y anuncia “defensa en todo los extremos”

Máximo Franco Béquer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) y quien estuvo invitado en la sesión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso Bicameral, rechazó la nueva propuesta sobre Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

A su salida del Parlamento, el dirigente aseguró que la propuesta se encuentra “sometida al poder económico”.

Máximo Franco Béquer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) fue invitado por la comisión presidida por Yenifer Paredes.

Al ser consultado sobre las medidas que adoptará su gremio no descartó diversas acciones.

“Nosotros vamos a defender nuestro trabajo en todos lo extremos”, adujo.

Según el dirigente la propuesta de ley presentada “no les aplica” ya que se trataría de una “Ley inventada” entre “cuatro paredes”.

“Entonces, tiene que haber una ley de acuerdo con una realidad. Por ejemplo, esta nueva Ley que han presentado (el Ejecutivo) la sabemos porque ellos mismos nos han llevado para explicarnos y le hemos dicho que esa ley no aplica para nosotros”, adujo.

En esa línea rechazó que el plazo de 18 meses propuesto desde el gobierno para concluir con la formalización vaya a tener resultados.

“Le hemos hecho saber que no aplica para nosotros porque están diciendo que vayamos al sistema ordinario, y en el sistema ordinario primero tenemos que conseguir todos los permisos; y eso nosotros no lo podemos hacer ¿Por qué? porque no tenemos concesiones y no nos van a poder firmar el contrato en 18 meses, jamás. Si en 14 años no lo han firmado yo les aseguro que en esos 18 meses nadie se va a formalizar.” Máximo Franco Béquer, presidente de la CONFEMIN

El último 16 de octubre, fecha en la que el Ejecutivo envió la propuesta de la nueva Ley MAPE al Congreso Bicameral, la Confemin envió a todas sus bases la Carta Circular N°161 - 2026 - CONFEMIN - PERÚ / MFB convocando de manera “urgente” a una reunión nacional de dirigentes mineros y cadena productiva, para los días 22 y 23 de octubre, a fin de participar y tomar acciones frente a la “Ley Mape del Gobierno, Censo Minero y el Proyecto de Ley de Ampliación del Proceso de Formalización Minera”.

“Asimismo, se aproxima el vencimiento del proceso de formalización minera, situación que genera incertidumbre entre miles de mineros a nivel nacional. Por ello, resulta indispensable reunirnos para evaluar esta problemática y tomar acuerdos conjuntos que permitan defender nuestros derechos e intereses y buscar soluciones concretas para nuestro sector”, se lee en el documento.