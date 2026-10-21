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Comisión de Energía y Minas, presidido por Yenifer Paredes, acordó citar al ministro Guillermo Shinno para que explique la Ley MAPE.
Comisión de Energía y Minas, presidido por Yenifer Paredes, acordó citar al ministro Guillermo Shinno para que explique la Ley MAPE.
Por Karem Barboza Quiroz

La Comisión de Energía y Minas del Congreso Bicameral citó para el próximo martes 27 de octubre al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, con la finalidad de que sustente y explique la propuesta de nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

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