El lunes último, la tensión en el ámbito judicial se atizó luego que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emplazó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que en “en el día”, cumpla con reponer a Patricia Benavides como cabeza del Ministerio Público (MP), de acuerdo al oficio obtenido por El Comercio.

No obstante, Víctor Cubas, vocero del MP, señaló que la JNJ había enviado un oficio firmado por una “funcionaria administrativa”. Mientras que la Fiscalía de la Nación emitió un nuevo oficio ante la JNJ reiterando, por tercera vez, que se le remita la resolución de reposición de Benavides Vargas con la firma de todos los consejeros que participaron en el caso.

Horas después, la JNJ adoptó una actitud más moderada y convocó a Benavides y Espinoza a una reunión en su sede institucional. Mediante un comunicado público, precisó: “El propósito de esta reunión es promover un diálogo constructivo y alcanzar una solución armoniosa que, en plena concordancia con el marco normativo, permita resolver la situación de manera justa, equilibrada y en beneficio del país”.

El defensor legal de Benavides, el abogado y excongresista Jorge del Castillo, informó que su patrocinada estaba dispuesta a acudir, y se encontraba a la espera de que se señale la hora de la cita.

En tanto, mediante un pronunciamiento, Espinoza insistió en que su elección como fiscal de la Nación “está plenamente vigente”. Además, informó que ha solicitado a la ser convocada a una audiencia para exponer su posición.

En su mensaje, Espinoza no se refirió a la reunión convocada por la junta. No obstante, poco después, su defensor legal, el abogado Luciano López, precisó que no acudiría.

“No existe en la ley ninguna competencia [de la JNJ] para convocar ‘citas de conciliación’”, dijo en la red social X.

La situación que implica al MP y la JNJ, además, adquirió ribetes políticos luego que la Policía Nacional atribuyera a Benavides el cargo de fiscal de la Nación en un documento interno. Y, recientemente se conoció otro oficio en el cual, el ministro de Justicia, Juan Alcántara, ya no se dirige a Espinoza como FN; sino como fiscal suprema.

Hoy martes, además, el Poder Judicial (PJ) tiene pendiente evaluar un pedido de la fiscalía de la Nación, para suspender de sus funciones a Benavides Vargas por el plazo de 36 meses, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de crimen organizado. La audiencia se realizará a las 2:30 de la tarde.

Junta Nacional de Justicia y Ministerio Público

Oficios de ida y vuelta

Una semana después de Patricia Benavides trató de retomar su cargo como fiscal de la Nación, a consecuencia de la resolución suscrita por el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos, disponiendo que se le restituya como fiscal suprema y además, se le reponga en el cargo de fiscal de la Nación, en el Ministerio Público continúan en compás de espera.

A horas de la mañana de lunes se dio a conocer un oficio de la JNJ, remitido a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en el que se le instó, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública, para que cumpla con la resolución expedida el 12 de junio del 2023, mediante el cual se reponía a Benavides Vargas como fiscal de la Nación.

“Se le requiere para que en el plazo de un día cumpla con lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución N.° 231-2025-JNJ de fecha 12 de junio de 2025, esto es, reponga a la señora Liz Patricia Benavides Vargas en el cargo de Fiscal de la Nación, bajo apercibimiento de solicitar la fuerza pública en caso de incumplimiento.” Junta Nacional de Justicia

El decreto de la JNJ, fechado el mismo 23 de junio, estaba firmado por la directora de la Dirección de Procesos Disciplinarios de Jueces y Fiscales, Magnolia Martínez Hidalgo. El mismo documento, también fue remitido por la funcionaria a Benavides Vargas.

Junta nacional de justicia y Ministerio Público

Junta Nacional de Justicia

Posteriormente, en respuesta, el Ministerio Público dio a conocer un oficio mediante el cual, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se dirigió por tercera vez al presidente de la JNJ, Gino Ríos, para solicitarle que se le envíe la Resolución n.° 231-2025-JNJ, “debidamente suscrita por los miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia” mediante el que repone a Benavides Vargas.

“Hasta la fecha no hemos recibido respuesta a las solicitudes efectuadas. Cabe señalar que los comunicados N.°s 005 y 006-2025-JNJ, de fecha 19 y 20 de junio de 2025, respectivamente, en los cuales se refiere a la Resolución N.° 231-2025-JNJ, no reemplazan a una resolución u oficio de respuesta al pedido formulado de nuestra parte, tampoco dichas comunicaciones de prensa generan consecuencias jurídicas, solo tienen como finalidad la difusión de las actuaciones de la administración pública”, señaló.

En el mismo, Espinoza Valenzuela también volvió a solicitar el acta de sesión donde conste la decisión de los consejeros que emitieron la resolución a favor de Benavides; así como la copia del registro audiovisual de la sesión en la que se adoptó dicha decisión.

#Urgente | Desde el Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, reiteró por tercera vez la solicitud a la Junta Nacional de Justicia para que envíe la resolución, conjuntamente con el acta donde conste la decisión del colegiado.



📢 Hasta la fecha, esta… pic.twitter.com/okg8dcd0se — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 23, 2025

Víctor Cubas, vocero del MP sostuvo que el oficio enviado por la JNJ está firmado por una funcionaria de “cuarto nivel” que no tiene potestad para dirigirse a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

En declaraciones a Canal N, dijo que en el MP no creen que Benavides acuda a la fuerza pública para ejecutar su reposición como FN.

“Una funcionaria de tercer o cuarto nivel de la Junta Nacional de Justicia no tiene atribuciones para dirigirse al fiscal o a la fiscal de la Nación, en el caso que nos ocupa. Es la señora Magnolia Martínez Hidalgo, que es director a de procesos disciplinarios, es auna funcionaria administrativa que no tiene autoridad para dirigirse al fiscal de la Nación.” Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público

Además, señaló que existe una clara injerencia del Poder Ejecutivo en la situación que atraviesa el MP y la JNJ. Ello, al sostener que, el ministro del Interior dispuso que la Policía Nacional le otorgue resguardo a Benavides, pese a que no ha tomado posesión del cargo como FN.

También detalló, el pasado 19 de junio, el ministro de Justicia Juan Alcántara, se dirigió a Espinoza en calidad de fiscal de la Nación, para solicitarle que la reunión del Comité de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, el 21 de junio, el mismo ministro reiteró la invitación a Espinoza Valenzuela ya no como fiscal de la Nación, sino como “fiscal suprema”.

“Quiere decir que él ya desconoció de hecho la autoridad de la fiscal de la Nación”, cuestionó.

Ministerio Público y Junta Nacional de Justicia

Ministerio Público y Junta Nacional de Justicia

El Comercio se comunicó con el Ministerio de Justicia a fin de solicitar la versión del ministro Juan Alcántara sobre lo señalado por Cubas Villanueva.

Al respecto, señalaron que tras la consulta con el Gabinete de Asesores, el Ministerio de Justicia reiteraba su respeto a la institucionalidad democrática. No obstante, precisaron, que las resoluciones de instituciones autónomas como la Junta Nacional de Justicia “deben ser acatadas”.

Por ende, al haberse emitido la Resolución N.º 231-2025-JNJ a favor de Patricia Benavides; y el comunicado n.º 006-2025-JNJ de la Junta Nacional de Justicia que defiende la restitución de Benavides como Fiscal de la Nación, procedieron a emitir los oficios en atención a la decisión adoptada por la JNJ.

“El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reitera su pleno respeto a la institucionalidad democrática y a la autonomía de los órganos que integran el sistema de justicia. En ese sentido, considera que las resoluciones emitidas por entidades autónomas como la Junta Nacional de Justicia deben ser acatadas conforme al marco legal vigente. Por ello, considerando la emisión de la Resolución N.º 231-2025-JNJ y el comunicado n.º 006-2025-JNJ de la Junta Nacional de Justicia, emitido el día viernes 20 de junio, esta cartera ha procedido a emitir los oficios correspondientes, en estricto respeto al contenido y alcance de dichas decisiones.” Respuesta del Ministerio de Justicia

Juan Alcántara juró como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. (TV Perú)

También solicitamos información a la Policía Nacional sobre su intervención en este caso, pero hasta tampoco respondieron hasta el cierre de ese informe.

Pasadas las 2:30 de la tarde, el Ministerio Público informó que la Junta de Fiscales Supremos había dado la bienvenida al fiscal supremo, Tomás Aladino Gálvez, quien días atrás fue rehabilitado como magistrado supremo por orden judicial.

La Junta de Fiscales Supremos aprovechó para anunciar que “continúa en sesión permanente para abordar temas referidos a la institucionalidad del Ministerio Público”.

Posteriormente, la Junta de Fiscales Supremos emitió un nuevo comunicado dando a conocer el acuerdo adoptado por “unanimidad”, en una sesión extraordinaria la tarde de ayer, en la que disponen oficiar a la Junta Nacional de Justicia a fin de que aclare los “efectos” del artículo tercero de la resolución emitida a favor de la reposición de Benavides Vargas.

Junta de Fiscales Supremos

En el comunicado, se hizo público el acta de la sesión, firmada por todos los miembros de la JFS, la fiscal de la Nación Delia Espinoza, y los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Tomás Gálvez y Juan Carlos Villena. Además, se consigna la rúbrica de la secretaria de la JFS, Avelia Castro.

Como se recuerda, el 12 de junio del 2025, la JNJ emitió la Resolución 231-2025-JNJ, en la que dispuso -entre otros puntos- “oficiar a la Fiscal de la Nación para que reponga a la señora Liz Patricia Benavides Vargas en el cargo de fiscal de la Nación”.

Por ello, en el acta suscrita por los fiscales supremos, se señala que dicha resolución fue puesta a conocimiento del Pleno y luego de una debate, deliberación y votación, se acordó pedir el pronunciamiento de la JNJ, sobre el artículo cuestionado.

Además, reiteran la elección de Espinoza Valenzuela como FN, a través del través del acuerdo n.°6579-2024 adoptado por la JFS.

“Acordó por unanimidad, a fin de dar cumplimiento al articulo tercero de la Resolución de la Junta Nacional de Justicia n.° 231-2025-JNJ de fecha 12 de junio de 2025 por la Fiscalía de la Nación, considera oficiar a la Junta Nacional de Justicia adjuntando el presente acuerdo a fin de que se sirva emitir pronunciamiento sobre los efectos del referido artículo tercero, toda vez que a través del acuerdo n.°6579-2024 de Junta de Fiscales Supremos y de conformidad con el artículo 158 de la Constitución Política del Estado se eligió válidamente y de buena fe como Fiscal de la Nación a la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela, para el período 2024-2027." Junta de Fiscales Supremos

#LoÚltimo | Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano de gobierno del Ministerio Público, en sesión extraordinaria, acordó —por unanimidad— oficiar a la Junta Nacional de Justicia emitir un pronunciamiento respecto al “efecto” del artículo 3 de la resolución n.° 231-2025-JNJ del… pic.twitter.com/S7hDPj07rz — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 23, 2025

Finalmente, también se dio a conocer sendos oficios enviados por la Junta Nacional de Justicia a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Congreso de la República, poniendo en conocimiento la resolución que repone en el cargo a Benavides Vargas como fiscal de la Nación.

"Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, en atención al artículo 102 inciso 2 de la Constitución Política, poner en su conocimiento la Resolución N.º 231-2025-JNJ, de fecha 12 de junio de 2025, la cual se adjunta al presente Oficio, para los fines correspondientes", se lee en los documentos.

Ministerio Público y Junta Nacional de Justicia

Demanda de amparo plantea la “inejecutabilidad” de la resolución de la JNJ a favor de Benavides

A las 4:30 de la tarde, el Poder Judicial (PJ) admitió a trámite el recurso de amparo interpuesto por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) integrada por Gino Augusto Tomás Ríos Patio, en calidad de Presidente de dicho órgano y sus miembros María Teresa Cabrera Vega, Jaime Pedro De la Puente Parodi, Víctor Hugo Chanduví Cornejo, Germán Alejandro Julio Serkovic González y Cayo César Galindo Sandoval.

De acuerdo a la resolución obtenida por El Comercio, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima, dispuso el traslado de la demanda, por el término de diez días hábiles, a los citados consejeros emplazados; además, también se dispuso notificar a la Procuraduría Pública de la JNJ.

El juez Juan Torres Tasso, dispuso que cumplido el plazo se realice una audiencia única en la que escuchará a las partes. La misma fue fijada para el próximo 8 de agosto del 2025 a las 10:00 de la mañana.

De acuerdo a la demanda de amparo, Espinoza Valenzuela solicitó el Cese la vulneración de sus derechos constitucionales, al ejercicio pleno de la función pública, a la independencia funcional, al debido proceso y otros “como Fiscal de la Nación” frente a la emisión de la Resolución N° 231-2025-JNJ de fecha 12 de jun io del 2025 que ordena reponer en el cargo a Benavides como FN.

Delia Espinoza, amparo

Como otra pretensión, la aún fiscal de la Nación solicitó que se ordene a la Junta Nacional de Justicia, emita una nueva resolución “que sea conforme a la Constitución Política del Perú” y, por tanto, no implique una vulneración a sus derechos constitucionales que tiene como ciudadana en ejercicio de la función pública en el cargo inherente de Fiscal de la Nación.

En esa línea, requirió que el juzgado declare la “inejecutabilidad” de la resolución emitida por la JNJ a favor de Benavides.

“Se declare la nulidad e inejecutabilidad de la Resolución N° 231-2025-JNJ de fecha 12 de junio del 2025 que resolvió: Artículo Primero. Declarar la nulidad de oficio de todo lo actuado retrotrayéndose hasta antes de la emisión del informe de Instrucción N° 063-2024-LITN-JNJ; debiéndose retroceder la causa al estadio de emitir nuevo informe instructor.” Demanda de amparo de la FN, Delia Espinoza

Delia Espinoza, amparo

Juan Peña, abogado de Benavides no respondió a nuestra solicitud para recoger su versión respecto a los hechos acontecidos el lunes.

Patricia Benavides tiene el apoyo de la Junta Nacional de Justicia y de la mayoría del Congreso. Algunos no dudan que también del Tribunal Constitucional elegido con votos de los actuales parlamentarios. / SYSTEM

Jorge del Castillo, quien también integra el equipo legal de Benavides, se pronunció a través de su red social “X”, dando a conocer el decreto de la Dirección de Procedimiento Disciplinarios enviado a Espinoza Valenzuela, requiriéndola cumplir la reposición de su patrocinada.

“Junta Nacional de Justicia requiere a (la) doctora Delia Espinoza, reponga en el día a la doctora Patricia Benavides Vargas, en el cargo de Fiscal de la Nación, bajo apercibimiento”, expresó.

JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA requiere a Dra. Delia Espinoza reponga en el día a la Dra. Patricia Benavides Vargas en el cargo de Fiscal de la Nación, bajo apercibimiento. pic.twitter.com/X6m4hYoutI — Jorge del Castillo (@JorgeDCG) June 23, 2025

En declaraciones a Canal N, Del Castillo Gálvez se refirió al documento emitido por la funcionaria de la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ, afirmando que sí es válida la notificación realizada el último lunes a Espinoza Valenzuela.

“Acabo de escuchar al voceros de la señora Delia Espinoza, otra vez, buscando en el detalle administrativo quién firma, quién no firma, si están las siete firmar o no. Las resoluciones se cumplen democráticamente y libremente.” Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides

Del Castillo señaló que resistirse al cumplimiento de las resoluciones, “es romper el estado de derecho”, y calificó como “pretexto” el que la fiscalía de la Nación requiera que firmen todos los consejeros de la Junta Nacional de Justicia, pese a que el caso ya se encuentra en etapa de ejecución.

Rechazó el que Espinoza Valenzuela haya presentado un recurso de amparo, alegando que con ello busca “dilatar” para dar tiempo a que su recurso prospere.

“Yo creo que no va a prosperar tampoco el amparo, porque una decisión de esta naturaleza ya no tiene reversa”, dijo.

Sobre el uso de la fuerza pública, precisó que dicha advertencia la ha realizado la JNJ y no su patrocinada.