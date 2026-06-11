A la 11 p.m. del miércoles 10 de junio, los votos de los peruanos en el exterior impulsaron a la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Ella logró superar a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por apenas 534 votos, al 98.2% de actas contabilizadas.

Al cierre de esta nota, Fujimori obtiene el 50.002% y Sánchez el 49.998% de los votos válidos.

Durante la mañana, Sánchez superaba a Fujimori por una corta distancia de poco más de 4,800 votos. No obstante, durante la jornada, el ingreso de los votos de los distritos más alejados de la provincia de La Convención, en Cusco, le permitieron al exministro de Comercio Exterior y Turismo recuperarse ligeramente.

Fuentes cercanas a Fuerza Popular indicaron a El Comercio que este miércoles era, para ellos, su “Día D”, en el sentido de que con el voto extranjero pasaban a Sánchez o reducían significativamente la distancia entre ambos, a la espera de que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan el 1,745% de actas que han sido observadas.

Al interior del fujimorismo tienen confianza de que estas actas les darán el último impulso. Esto debido a que la mayoría proviene de regiones donde han ganado como Lima, Callao, Piura, La Libertad, Loreto, Ucayali y la jurisdicción de peruanos en el extranjero. El resto de actas observadas están en Cusco, Áncash y Junín, donde el primer lugar lo obtuvo Sánchez.

Al cierre de esta nota, los JEE han recibido 1,361 actas observadas. Y de estas, 81 irán al proceso de recuento de votos.

Un efecto de la reducción de la ventaja de Juntos por el Perú, es que Sánchez, quien a inicios de la semana hablaba de respetar los resultados, este miércoles no brindó una respuesta clara, cuando la prensa le hizo la misma consulta. El parlamentario sostuvo que hay “una voluntad de muchos actores” por “querer torcer un resultado democrático”.

Además, respaldó las marchas de protestas que sus simpatizantes han convocado (el martes se realizó una en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, en Jesús María). “Bueno, es un derecho constitucional en la defensa de una victoria popular y del voto […] En conducta pacífica, dentro del debido proceso, la democracia hay que defenderse”, complementó.

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Pese a que inicialmente dijo que respetaría los resultados, Roberto Sánchez invoca a "respetar la voluntad del pueblo", además pidió a los organismos de observación electoral a "estar atentos a lo que está ocurriendo"



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Minutos antes, Fujimori Higuchi, a la salida de su casa en San Borja, recordó que Sánchez Palomino, en su momento, dijo que iba a respetar los resultados. “Y a esa declaración me remito”, agregó.

También refirió que se debe actuar con mucha cautela y responsabilidad y subrayó que “dato mata relato”, al sostener que más allá de los comentarios de su oponente y sus aliados “acá lo importante es lo que señalan las actas”. “Que la voluntad popular se respete y son las instituciones del país las que darán el veredicto”, acotó.

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Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular: El señor Roberto Sánchez en su momento ha señalado que va a respetar los resultados finales y me remito a esa declaración



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La postura de la candidata presidencial de Fuerza Popular dista de la que tuvo en 2021, cuando denunció un “fraude en mesa” e intentó anular una serie de actas de sufragio. Ni el Ministerio Público ni el Congreso, que formó una comisión investigadora de los hechos, han logrado probar las acusaciones del fujimorismo.

Las actas observadas son clave

Al cierre de esta nota, a la ONPE solamente le faltaba procesar actas de Loreto, Ucayali y del distrito electoral de peruanos en el extranjero. Además, los JEE tenían pendiente definir el 1,741% de actas observadas.

En “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, el abogado José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, dijo que los votos en el extranjero “no van a definir” al ganador del balotaje, sino “los votos que están en las actas observadas”.

“Podríamos decir que por cada acta debería haber unos 200 votos, en la mesa son 300 electorales, pero con el ausentismo, digamos que podrían votar 200 electores por mesa. Estamos hablando de unos 300 mil votos o más. Mientras se vayan resolviendo esas actas observadas, también se verá cómo la brecha se acorta y si Fuerza Popular pasa finalmente a Juntos por el Perú”, manifestó.

Villalobos refirió que la mayoría de esas actas observadas son de Lima, Callao y otras regiones donde Fujimori Higuchi ha obtenido una alta votación. “Eso hace que ahora muchos matemáticos, que han hecho sus proyecciones, digan que Fuerza Popular ganaría la elección. No estarían lejos de la verdad, pero hay que esperar”, expresó.

El letrado explicó que es probable que muchas de las actas pendientes de revisión en los JEE hayan sido observadas por el sistema de la ONPE, cuando recibe el documento y el digitador verifica que tiene algunos problemas, entre ellos errores materiales (de suma) o por ilegibilidad. “Hay otros casos donde las actas están incompletas, no tienen los datos o no pusieron el total de votantes o no tienen todas las firmas”, finalizó.

El abogado Enzo Elguera, experto en derecho electoral, tuvo una postura similar, en el sentido de que serán las actas observadas las que terminen de definir al ganador de la segunda vuelta.

“Van a ser las actas que están en los JEE las que van a definir [quién es el nuevo presidente]. Hay que recordar que la justicia electoral tiene criterios propios y que los abogados de los partidos van a apuntar a anular el voto que no les convenga. Las actas del exterior hacen una diferencia, pero la definición más importante es sobre los votos que ya tienen los jurados electorales especiales”, dijo a este Diario.

Elguera dijo que es difícil estimar cuánto tiempo se tomarían los JEE en resolver las actas observadas y recordó que los partidos pueden apelar estas decisiones y elevar los documentos al pleno del JNE.

El CEO de Imasolu remarcó que el sistema electoral peruano “está basado en la desconfianza” y, por ello, se requieren de las actas físicas para el conteo y se ha abierto ahora la posibilidad del reconteo de votos. Además, de haber una doble instancia en el JNE.

Sin indicios de fraude

El secretario general de Transparencia, Omar Awapara, dijo, al comentar el tercer informe preliminar de su asociación, que no han encontrado ningún indicio de fraude ni en la primera vuelta ni en la segunda vuelta. “Ningún acto que se pueda considerar sistemático ni intencional en esa lógica de fraude”, manifestó en “Tenemos que Hablar”.

Awapara refirió que tienen cifras de la instalación de mesas y de la presencia de los miembros de mesa. “Es un tema importante, porque se reduce mucho cualquier posibilidad de manipulación cuando hay miembros sorteados”, refirió.

También detalló que antes de las 9 a.m., el 93% de las mesas de sufragio ya estaban instaladas el último domingo.

El politólogo, además, remarcó que cuando se conozca el resultado final, se requiere de “una gran dosis de mesura, de entendimiento y de tesón democrático” para entender que uno de los dos candidatos va a tener que perder.

“No hay evidencia alguna de manipulación; es simplemente el resultado de cómo una elección tan estrecha de 20 millones de personas se termina decidiendo por miles de votos. Hay que aceptar y buscar más bien el diálogo, porque ya hemos vivido situaciones así en el pasado y dilatan mucho el inicio del próximo gobierno”, expresó.

Awapara lamentó que en los últimos días se hayan dado críticas desde Juntos por el Perú hacia Transparencia y la encuestadora Ipsos.

“Ahí solo corresponde llamar a la calma; no es necesario ni saludable para el país abonar en esas tesis sin ninguna evidencia. Nuestra misión tenía el propósito de dotarle a la ciudadanía, sea quien sea quien gane, la convicción de lo que está pasando en las urnas es reflejo de la voluntad popular. No hay ninguna evidencia o indicio de que los votos que se estén contando no obedezcan realmente a lo que la gente quiso votar el día domingo”, acotó.

El nuevo gobierno no tendrá una “luna de miel larga”

El politólogo argentino Daniel Zovatto consideró que la situación del Perú “es de una enorme complejidad”, dado que la ciudadanía ha optado, una vez más, elegir entre el mal menor y el mal mayor. Y, agregó, que es muy problema que el nuevo gobierno, sea de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) o Keiko Fujimori (Fuerza Popular) no tendrá una luna de miel larga.

“Vean la situación en Chile, Kast lleva apenas tres meses en el gobierno y su nivel de impopularidad es ya significativamente mayor. Miren a Rodrigo Paz en Bolivia, tiene seis meses, quitó subsidios, entre otros, y está arrinconado y le están pidiendo la renuncia. También está Nasry Asfura en Honduras, acaba de asumir, tiene cuatro meses y tiene 56% de impopularidad”, expresó en “Tenemos que Hablar”.

(Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

Zovatto dijo que este desgaste acelerado no solo afecta a gobiernos de derecha, sino también de izquierda y puso como ejemplo a Uruguay.

“Hay una demanda ciudadana que pide resultados a todos los tipos de gobiernos. Y hay un castigo al oficialismo. Lo que estoy diciendo es que ya no hay una luna de miel larga. Le dan 100 días o seis meses para respuestas. Por ejemplo, Keiko Fujimori tiene prestados 33% de votos para la segunda vuelta, y Roberto Sánchez, 38%. Si no dan resultados, les van a comenzar las movilizaciones, las protestas y la ingobernabilidad”, advirtió.

El presidente de Latam Asesoría Estrategia 360 sostuvo que si en este quinquenio, la política en el Perú no se arregla, la crisis terminará por chocar con la estabilidad económica.

MÁS INFORMACIÓN

La cancillería informó que a las 7:50 p.m. de anoche llegó al país el último vuelo con actas y cédulas de sufragio de la elección en el extranjero. Se trató de material proveniente de Buenos Aires, Argentina.

Con ello, la cancillería indicó que se finalizó con el repliegue electoral desde el exterior. Se instalaron 219 locales de votación en 73 países.

Pedro Bravo, embajador y director general de Comunidades Peruanas en el Extranjero, informó que se trataba de 233 actas correspondientes, según estimó, a 32.000 votos.