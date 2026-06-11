Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A la 11 p.m. del miércoles 10 de junio, los votos de los peruanos en el exterior impulsaron a la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Ella logró superar a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) por apenas 534 votos, al 98.2% de actas contabilizadas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.