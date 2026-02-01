La gestión oculta de Jerí: el presidente intervino a favor de obra de empresa china investigada por el Congreso

Mira también: Noblecilla tiene dos denuncias por violencia y una sentencia por lesiones

La Unidad de Investigación de El Comercio obtuvo imágenes del 2023, cuando Jerí acudió en más de una ocasión a la provincia de Canta por una obra en particular. En la segunda visita, en marzo del 2023, llegó acompañado del propio director ejecutivo de Provías Nacional (PVN), Alexis Oblitas. En la reunión también estuvo presente el personal de la constructora china CRBC que estaba a cargo del mejoramiento del corredor Lima-Canta-Huayllay-División Cochamarca, el cual le fue adjudicado por S/530 millones durante el gobierno de Martín Vizcarra. Cabe recordar que, en el 2021, Vizcarra se presentó como candidato al Congreso por Somos Perú siendo el número 1 en la lista y Jerí, el número 3.

Desde enero del 2023, los alcaldes de los distritos afectados venían solicitando apoyo a la constructora china y a PVN para crear un puente provisional por el riesgo que mostraba el viejo puente La Cabaña.

Oficio enviado el 20 de enero por el alcalde Canta a China Riad and Bridge Corporation pidiendo información del estado de la obra vial a su cargo

—De propia iniciativa—

Consultado por El Comercio, el alcalde provincial de Canta, Amador Seras, recordó que la presencia de Jerí fue “por su propia iniciativa” para averiguar los problemas de la zona, siendo uno el mantenimiento de la infraestructura vial realizado por la contratista china. En su informe de representación de febrero de 2023, Jerí coloca su reunión con los alcaldes, pero sin hacer ninguna referencia a la constructora CRBC.

En las siguientes semanas, entre abril y julio del 2023, Jerí envió oficios a la entonces titular del MTC, Paola Lazarte, solicitando la instalación del puente provisional, pero también aprovechó para pedir el estado actual de la obra vial. Cuando el puente se materializó, la empresa lo destacó como “un hito” en sus redes oficiales.

Oficio de congresista Jerí a titular del MTC pidiendo informe actualizado de la infraestructura vial y de la instalación del puente provisional

Todo esto ocurría en paralelo a la labor de la comisión investigadora del Congreso sobre constructoras chinas. Dicho grupo de trabajo, donde Jerí era vicepresidente, funcionaba desde fines del 2022. El informe final de la comisión, el cual no fue puesto a debate del pleno cuando Jerí fue titular del Congreso, señala un “presunto favorecimiento a favor de la China Road and Bridge Corporation Sucursal Perú” en un contrato en específico, el que visitó Jerí, y solicita que los representantes legales de la contratista sean investigados por fiscalía.

Comisión sugería investigar a directivos de la empresa china

Desde la Secretaría General de Palacio de Gobierno reconocieron a este Diario que Jerí estuvo en Canta para reunirse con las autoridades de la zona, pero evitaron mencionar el encuentro posterior con directivos de la constructora china. Sobre los oficios al MTC, negaron “que se haya solicitado, promovido o realizado coordinación alguna con empresa privada ni gestionado proceso de contratación”.

DATOS CLAVES

Tras las gestiones de Jerí, CRBC anunció como “un hito más en el proyecto” la puesta en servicio del puente modular.

CRBC anuncia instalación de puente provisional semanas después de las gestiones de Jerí

Jingyu Li y Dai Yaunpei, representantes de CRBC, fueron invitados a una gala sinfónica organizada por el gobierno de Jerí.

Unidad de Investigación