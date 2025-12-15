La guerra civil continúa en Acción Popular: Julio Chávez busca expulsar a Alfredo Barnechea tras anulación de elecciones

Un día después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anulara los comicios internos de Acción Popular y los dejara fuera de las elecciones generales de 2026, su presidente, Julio Chávez, evitó asumir responsabilidad por esta crisis y adelantó que se iniciará un proceso disciplinario con fines de expulsión contra de los que considera estuvieron detrás del “fraude”, entre ellos Alfredo Barnechea.

En las últimas dos semanas, Chávez y Barnechea, ambos precandidatos presidenciales acciopopulistas, se enfrascaron en un enfrentamiento, donde el primero acusó al escritor y periodista de haber suplantado- a través de la presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE) del partido, Cynthia Pajuelo- a, al menos, 28 delegados. Y que fueron estos los que le dieron la victoria al exdiputado en las elecciones primarias del último domingo 7 de diciembre.

En su resolución, ante una serie de recursos de impugnación, entre ellos uno promovido por el exalcalde de San Martín de Porres, el JNE determinó que 31 nombres de la relación de delegados proclamada por el CNE del partido no coincidían con los nombres de la lista de delegados inscrita luego ante la ONPE.

Además, el tribunal electoral alertó que esas 31 personas votaron en todas las mesas de sufragio habilitadas para las internas, donde se eligió a la fórmula presidencial y a listas congresales del partido, con lo que “el 100% de las mesas presentaron un vicio sustancial”. Por ello, decidieron anular el proceso y retirar de la contienda al partido de la lampa.

Al ser consultado por El Comercio sobre si asumía alguna responsabilidad por esta crisis, el presidente de Acción Popular dijo que la culpa de esta situación es de los que han estado detrás del “fraude” en su partido y que la autocrítica que podía realizar es que se equivocaron al darle a Pajuelo la confianza de dirigir el CNE.

“Por su puesto que no voy a renunciar a la presidencia [del partido] y, por el contrario, vamos a iniciar el proceso de expulsión de todos estos delincuentes que se han metido a Acción Popular y que quisieron representar a una marca haciendo un fraude”, manifestó.

Chávez dijo que no solo Pajuelo deberá enfrentar un proceso disciplinario con fines de expulsión, sino también Barnechea; el primer vicepresidente del Congreso, Ilich López; y el exalcalde de Jesús María Jorge Quintana. “A todos ellos [se le iniciará el proceso], Barnechea tendrá que defenderse y decir si la señora Pajuelo tomó su nombre o no, si sabía lo que estaba pasando, él tendrá que defenderse […] Hará un debido proceso de parte de los órganos disciplinarios, los vamos a someter”, complementó.

El exalcalde de San Martín de Porres indicó que López fue mencionado por Pajuelo, de acuerdo a una grabación revelada por “Punto Final”, donde ofrece puestos de trabajo en la oficina de este a cambio de que un militante acciopopulista convenza a su esposa de retirarse de una mesa de votación en Jesús María en la elección de delegados, que se realizó el domingo 30 de noviembre.

Fuentes de El Comercio señalaron que el tercer vicepresidente del Parlamento respaldó la postulación de Barnechea y “le consiguió 20 delegados”.

Agregaron que una prueba de ese apoyo es que Janet Abad Jaime, quien fue precandidata a la segunda vicepresidencia de la República en la lista de Barnechea, es la jefa de Gabinete de Asesores de López en la Tercera Vicepresidencia del Congreso con un sueldo de S/19,490.

Este Diario intentó comunicarse con López, pero a través de su área de prensa se excusó de brindar declaraciones.

El presidente de Acción Popular, en otro momento, consideró que el JNE “se ha excedido en sus atribuciones”, porque las impugnaciones presentadas en contra de los resultados de la elección de Barnechea como candidato solo buscaban la nulidad de seis mesas y no de todo el proceso. Añadió que había listas únicas al Senado y cámara de diputados fuera de controversia.

“Entonces, nosotros vamos a recurrir a la vía constitucional, vamos a recurrir al amparo para intentar participar en estas elecciones. Y si no logramos participar, por un tema de plazos, por un tema de imposibilidad material, el partido no puede perder su inscripción por algo que no es responsabilidad del partido, acá hay responsabilidades individuales”, expresó.

Un paso al costado

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde- otro de los precandidatos a la Presidencia y cabeza de lista al Senado nacional por Acción Popular- exhortó a Chávez y a los otros integrantes de su dirigencia a “dar un paso al costado, porque han fracasado” en organizar una elección primaria limpia. Agregó que, si no renuncian, el plenario del partido los debe remover.

“Ellos deben dar un paso al costado, porque han fracasado. Esto [la anulación de las elecciones internas] es un fracaso. Y si no dan ese paso al costado, el plenario lo debe remover y puede nombrar a una comisión reorganizadora, que debe ser presidida por el acciopopulista más veterano, que es el exsenador Javier Díaz Orihuela”, expresó.

En diálogo con este Diario, García Belaunde dijo que esta comisión tendría la tarea de llamar a elecciones y recuperar la inscripción del partido, que quedará sin vigencia en el 2027.

“Acá hubo una guerra entre ‘niños’, que se ha traducido en el apoyo a dos candidatos que se proclamaban ganadores [Chávez y Barnechea]. Esa es la verdad. Esto empieza con Los Niños, no fuimos lo suficientemente firmes con ellos para sacarlos a tofos, ¿no? Y algunos se quedaron por el camino”, cuestionó.

García Belaunde subrayó que “las cabezas visibles del fraude” en las elecciones primarias en Acción Popular han sido Chávez y Barnechea. “Ellos tienen una responsabilidad muy grande [por esta crisis]. Evidentemente, no están solos, hubo un aparato detrás de ellos, que han hecho todo este tipo de cosas y ellos han tenido una ambición descontrolada y desbordada […] 280 mil acciopopulistas nos hemos perjudicado”, criticó.

Sobre Barnechea, con quien compartió fórmula presidencial en el 2016, el exparlamentario indicó que debe declinar todo tipo de aspiración en el partido y volver a España donde vive. “Él estuvo fuera del partido 10 años y solo viene cuando hay elecciones”, acotó.

La expresidenta del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular) lamentó la situación de su partido.

“Acción Popular nació de peruanos comprometidos con el Perú, inspirados en la honestidad, la democracia y el servicio al país. Yo nací en Acción Popular y mi vida política se sustenta en esa vocación y esos valores. El legado de Fernando Belaunde Terry no va a morir”, escribió en su cuenta de X la parlamentaria.

Este Diario intentó comunicarse con Barnechea, pero no hubo una respuesta de su equipo de prensa, al cierre de este informe.

Barnechea concedió una entrevista la noche del domingo al programa “Sin medias tintas”. Allí negó tener vínculos con Ilich López.

Al ser consultado si ponía las manos al fuego por Pajuelo, aseguró que sí.

Además, anunció que se presentará un recurso de nulidad contra la resolución del JNE que deja al partido fuera de carrera.

Una puerta abierta a invitaciones

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, dijo que “el partido no debe limitar las oportunidades de ningún militante”, en este contexto en el cual su agrupación no podrá participar en las elecciones generales, al ser consultado sobre si darán el permiso a los acciopopulistas a integrarse a otras fuerzas, en caso sean invitados para tentar un lugar en el Congreso bicameral.

“Mi opinión es que el partido no debe limitar las oportunidades de ningún militante, dado cuenta que el partido no va a participar. Pero, hasta ahora, nosotros no hemos tenido un solo pedido concreto en ese sentido. Habrá que evaluar a la persona que lo solicita y el partido por el cual pretende postular”, expresó.

En diálogo con El Comercio, Chávez sostuvo que “obviamente” el partido que invite eventualmente a un acciopopulista debe tener “algún tipo de congruencia mínima” con la lampa.

A su turno, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde señaló que “no es una práctica normal ni deseable” que se autorice a militantes de Acción Popular a postular por otros partidos.

García Belaunde dijo que no buscará ni aceptará eventuales invitaciones de otras agrupaciones. Él era la cabeza de lista al Senado nacional por la lampa.

“No, [no postularé por otro partido], yo estoy acostumbrado y siempre he sido de Acción Popular. Entonces, sería muy difícil ser invitado o ir a otro partido”, refirió.

De los 10 integrantes de la bancada acciopopulista en el actual Congreso, ocho buscaban su reelección. Silvia Monteza Facho, María del Carmen Alva y Wilson Soto Palacios iban a tentar un lugar en el Senado nacional.

Y Carlos Alva Rojas (La Libertad), Luis Aragón (Cusco), Hilda Portero (Lambayeque), Juan Carlos Celis (Loreto) y Elvis Vergara (Ucayali) integraban la lista a cámara de diputados. Todos ellos, con excepción de Alva, son investigados por el Caso Los Niños.

El punto de vista

El exministro de Justicia y Derechos Humanos José Tello, abogado experto en derecho electoral, afirmó que es “muy complicado” que Acción Popular logre participar en las elecciones generales de 2026, tras la presentación de la acción de amparo anunciada por Chávez. Agregó que este recurso debería estar acompañado de una medida cautelar y que esta se resuelva antes del 23 de diciembre, fecha límite para la inscripción de candidaturas ante el JNE.

“Está muy complicado. Y, por otro lado, hay que medir que también el Jurado Nacional de Elecciones tiene una posición respecto a los amparos, en el sentido de que estos no pueden alterar el cronograma electoral. Ya no hay otra fecha para la elección primaria. Nadie va a detener el cronograma electoral. Una fase de este [la inscripción] se da el 23 de diciembre”, explicó.

En comunicación con El Comercio, Tello dijo que si el Poder Judicial les llega a dar la razón a los acciopopulista puede que evite que pierdan su inscripción. Aunque remarcó que el JNE puede apelar y llegar hasta el Tribunal Constitucional si lo considera necesario.

Tello dijo que está de acuerdo con la decisión del JNE de anular las elecciones primarias en el acciopopulismo.

“El jurado ha hecho lo correcto. Yo defiendo la posición del jurado, porque es la correcta […] El JNE puede hacer control difuso de la Constitución, no es un tribunal administrativo, sino de justicia electoral. El derecho a la participación ha sido lesionado por dónde lo veas por este tema del fraude”, remarcó.

El exministro de Justicia y Derechos Humanos sostuvo que el jurado no podía proclamar la lista de Barnechea, tras las acusaciones de fraude, porque ese acto implicaba “un reconocimiento” de la suplantación de delegados que se dio.

Tello, de otro lado, refirió que como Acción Popular no va a participar en las elecciones, sí puede dar permiso a sus militantes para que participen en otros partidos, en caso sean invitados. Detalló que se debe analizar cada uno de los casos.

“Para que la autorización sea válida se deben cumplir dos requisitos: debe ser dada por quien es competente en el partido, de acuerdo a su estatuto. Y dos, que el partido no participe en la elección. También puede ser adoptada por un acuerdo de la dirigencia”, acotó.