Sin embargo, de acuerdo a una demanda interpuesta en su contra ante el Poder Judicial (PJ), solo quiere otorgar una pensión del 18% de sus haberes a su menor hijo que debe realizar trabajos de cocina por falta de recursos.

Hace 17 años, el ahora legislador de 60 años tuvo un hijo con su expareja, quien el pasado mes de setiembre interpuso una demanda en su contra por alimentos, a fin de que pueda otorgarle una pensión al hijo que tienen.

DIPUTADO REMIGIO CONDORI FLORES FUE DEMANDADO POR ALIMENTOS

De acuerdo al expediente obtenido por El Comercio, la madre del menor no tuvo más opción que recurrir a la vía judicial para que el progenitor, hoy un padre de patria, cumpla con sus obligaciones.

“Fluye del texto de la demanda y anexos que se acompaña; pues, la titular de la acción no tiene otra alternativa que no sea recurrir al órgano jurisdiccional; ésta necesidad es inmediata, actual e irremplazable de tutela jurídica”, señaló el juzgado.

Por ello, el 29 de setiembre del 2026, el Juzgado de Familia de Puno resolvió admitir la demanda de la expareja en contra de Condori Flores y a favor del menor.

Además, la judicatura dispuso que como medida cautelar, el demandado deposite el 18% de sus haberes “como asignación anticipada”.

DIPUTADO REMIGIO CONDORI FLORES FUE DEMANDADO POR ALIMENTOS

Condori Flores integra hasta seis comisiones en la Cámara de Diputados, tres de ellas en condición de titular: Comisión de Defensa y Orden Interno, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Y, de acuerdo al registro del Congreso, hasta el momento no ha presentado ninguna propuesta legislativa propia.

Los diputados, como se recuerda, reciben un sueldo base de S/15.600 a los que se suma una asignación mensual por desempeño legislativo de S/12.500 y otros S/4.000 mensual para la semana de representación. En total reciben la suma de S/32.100 cada mes.

Adicional a los S/32.100, tanto Diputados y Senadores reciben dos gratificaciones, en julio y diciembre, ascendente a un sueldo base. Por ello, durante esos dos meses recibirán S/47.700.

El Comercio solicitó la versión del diputado Condori Flores desde el pasado 11 de noviembre, pero hasta el cierre de este informe no respondió. Nos comunicamos al número telefónico personal que brindó el día de la audiencia judicial y se nos indicó que se encontraba en una reunión y le transmitirían nuestra solicitud. Hasta el martes 17, insistimos a su teléfono personal y a su despacho congresal, mensajes a su WhatsApp y solicitudes a su correo institucional del Congreso.

“Por el momento, él ahorita se encuentra ocupado”, nos indicaron desde su despacho congresal.

DIPUTADO REMIGIO CONDORI FLORES FUE DEMANDADO POR ALIMENTOS

Alega que el menor estudia en colegio estatal y niega los gastos aludidos por su expareja

El último 3 de noviembre, el juzgado realizó una audiencia virtual donde evaluó la demanda interpuesta contra el diputado de Juntos por el Perú, Remigio Condori.

Inicialmente, el magistrado a cargo trató de mediar una conciliación entre los padres del menor, pero fue infructuoso.

DIPUTADO REMIGIO CONDORI FLORES FUE DEMANDADO POR ALIMENTOS

Según el registro, la demandante solicitaba el 50% de los haberes del demandado, mientras que el diputado y su defensa legal propusieron el 18% de sus haberes.

El juzgado optó por proponer el 23% de los haberes del demandado, lo cual fue aceptado por Condori Flores, pero no por su expareja.

“Se da por fracasada la presente etapa”, concluyó el juzgado.

Acto seguido, se dio inicio a la oralización de la demanda y propuesta de cada una de las partes.

La expareja del diputado y su abogado solicitaron que se declare fundada la demanda de alimentos y que se fije un pago del 60% de sus haberes como pensión para el menor. Para ello, señalaron que la relación paterno filial entre el demandado Condori Flores y el adolescente de 17 años fue acreditada con la partida de nacimiento, y por tanto existe un deber legal y constitucional.

DIPUTADO REMIGIO CONDORI FLORES FUE DEMANDADO POR ALIMENTOS

En la audiencia, la parte demandante también alegó que existen necesidades básicas que deben ser cubiertas además de la alimentación, como la educación secundaria y la preparación particular del menor en materias como matemáticas, física, química y literatura para la educación superior, el pago de vivienda alquilada, vestimenta, atención médica por dolencias en la espalda, problemas de vista y odontológicos, pasajes de transporte, y recreación.

Sumado a ello, recordaron que la madre ha tenido que solventar la mayoría de los gastos desde que se separaron hace más de una década y que incluso el menor debe trabajar por falta de recursos.

“Asimismo, señaló que el adolescente realiza trabajos ocasionales como ayudante de cocina debido a la falta de recursos, y que el demandado, quien ejerce como diputado en el Congreso de la República con ingresos superiores a 29,000 soles, no ha contribuido de manera suficiente, recayendo toda la carga en la madre desde la separación en 2014.” Alegatos de la demandante ante el juzgado

En contraparte, Condori Flores y su abogada solicitaron al juzgado que se rechace la demanda de la expareja, se desestime la solicitud del 60% de sus haberes como pensión y en su defecto, propusieron que se fije una pensión de S/2.500 mensuales o el 18% de la remuneración neta mensual. Además, se manifestó que mantendrían un seguro privado para el menor.

La propuesta del parlamentario se sustentó en que la información proporcionada sobre los gastos del menor, indicados por su expareja, eran falsos ya que el adolescente acudía a un colegio estatal gratuito.

“Argumentó que los gastos alegados por la demandante son falsos o inexistentes, toda vez que el menor asiste al colegio estatal gratuito. Además, recalcaron la conducta cumplidora del demandado con depósitos voluntarios de S/3,500 soles en agosto y septiembre de 2026, y la obligación alimentaria hacia el padre de 87 años (…) requiere cuidadora permanente.” Alegatos del Diputado de JP, Remigio Condori y su abogada ante el juzgado

Para resolver la controversia, el juzgado ha solicitado a diversas entidades que se le informe si el diputado tiene otros hijos menores a su cuidado.

DIPUTADO REMIGIO CONDORI FLORES FUE DEMANDADO POR ALIMENTOS

Registro de sentencias por violencia familiar

No es la primera vez que el ahora diputado Remigio Condori es demandado. Por el contrario, al momento de su postulación había sido objeto de sentencias por violencia familiar.

Todas ellas, según la documentación a la que accedió este Diario, fueron en agravio de la expareja que recientemente interpuso la demanda por alimentos.

Las sentencias le fueron impuestas entre el 2012 y 2015. De acuerdo a las mismas, se halló responsable al ahora diputado de Juntos por el Perú, por haber ejercido violencia psicológica y hasta física.

En el 2015, la representante del Ministerio Público Yanneth Velásquez sustentó la acusación por “violencia familiar, en su modalidad de daño físico y psicológico” en contra de Remigio Condori Flores, en agravio de su expareja.

Según la imputación fiscal, el 19 de setiembre del 2014 la agraviada se encontraba con sus menores hijos en su domicilio y se suscitó una discusión con su entonces pareja Remigio Condori Flores, quien la agredió verbalmente, “profiriendo insultos tales como ‘Pu,….Pe’ y la agredió físicamente dándole una bofetada”.

“Que el veinte de septiembre del dos mil catorce siendo las diecinueve horas con treinta minutos, en circunstancias en que la agraviada estaba en la cocina sirviendo la cena para sus hijos y el demandado apareció y luego de proferir insultos y palabras soeces, la acorralo contra la pared y procedió a agredirla con golpes en todo el cuerpo.” Acusación fiscal

El Certificado Médico Legal N° 005660-VFL obrante en el expediente, concluyó que la agraviada presentaba “signos de lesiones traumáticas externas recientes ocasionadas por objeto contundente” prescribiéndole atención facultativa de un día y seis días de incapacidad médico legal. Mientras que el protocolo de Pericia Psicológica N°005753-2014-PSC determinó que la víctima mantenía “1). Estado ansioso asociado a Violencia Familiar. 2) Relación disfuncional y conflictiva a nivel de pareja. 3) Indicadores de abuso emocionalʺ.

La víctima y Condori Flores no se presentaron a la audiencia. Ello no fue obstáculo para que el juzgado emita una sentencia en contra del ahora padre de la patria.

“Declarando fundada en parte la presente demanda de fojas ochenta y nueve instada por la representante del Ministerio Público sobre violencia familiar, en su modalidad de daño físico y psicológico, y en consecuencia declaro la existencia de actos de violencia familiar en contra de Remigio Condori Flores”, resolvió el juzgado en julio del 2015.

En el 2014 ya se le había impuesto otra sentencia por agredir a la misma víctima que en ese momento vivía en el mismo domicilio.

“Se encuentra acreditado los actos de violencia familiar en la modalidad de Maltrato Psicológico con el Protocolo de Pericia Psicológica N° 004134-2014-PSC, de fecha diez de julio del año dos mil catorce, obrantes a páginas veinticuatro al veinticinco de autos, donde menciona el día primero el papá de sus hijos la ha agredido psicológicamente delante de sus hijos le dice que tiene un amante, que es una pe…, una pu… y que la va a matar, mucho la hostiga (…)”, se lee en el expediente.

Por ello, el juzgado declaró fundada en parte la demanda fiscal en contra del ahora diputado por agredir psicológicamente a su expareja. Ante ello, dictó medidas de protección y ordenó al sentenciado el cese de todo acto de acoso, debiendo abstenerse de realizar cualquier acto de violencia física o psicológica en contra de la agraviada y le prohibió intimidar a la misma.

Un año antes, en el 2013, el juzgado de familia también emitió otra sentencia en contra de Condori Flores por violencia familiar.

El fiscal Jesús Belón Frisancho, quien sustentó la acusación, solicitó que se emita condena, se establezca medidas de protección, se establezca la reparación del daño sufrido por la agraviada y se señale el tratamiento que deben recibir las partes implicadas.

SENTENCIA CONTRA REMIGIO CONDORI FLORES

El acusado Remigio Condori fue declarado “rebelde” por no apersonarse al proceso. Sin embargo, ante la Policía había señalado que fue su expareja quien lo agredió y que, en un momento dado, trató de sostenerse de ella para no caer en el sillón y fue en ese momento que “le cae un manotazo (a ella) en el rostro por evitar la caída”.

“Declarando fundada la presente demanda de fojas treinta y uno a treinta y cinco instada por el representante del Ministerio Público sobre violencia familiar, en su modalidad de Daño Físico; en consecuencia declaro la existencia de actos de violencia familiar en agravio de J.M.C.M., en contra de Remigio Condori Flores.” Sentencia emitida el 13 de mayo del 2013