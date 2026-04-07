Belmont ha denominado a su segunda campaña presidencial como su “última batalla”. Esto en razón a que tiene 80 años. El comunicador ha centrado su discurso a las redes sociales, donde realiza diariamente transmisiones en Facebook y en YouTube. No obstante, es en la primera red donde tiene mayor alcance.

Por ejemplo, un “live” que hizo pasadas las 11 p.m. del último domingo, donde criticó que 16 partidos políticos pretendan llevar a la reelección a 88 congresistas del actual Parlamento, tiene, al momento 400 mil reproducciones, más de 14 mil “me gusta”, más de 10 mil comentarios y ha sido compartido más de 8,600 veces. En YouTube, sus transmisiones no pasan las 10 mil reproducciones.

(Foto: InffoGob del JNE)

Otro video, a través del cual el también excongresista enseña a votar, tiene 1,2 millón de reproducciones en Facebook.

Otra plataforma que Belmont explota es TikTok, pero no solo por medio de su cuenta, sino la de su hija Kris Belmont, de 18 años, que tiene casi 80 mil seguidores en esta red. Ella lo acompañó a la segunda ronda de debates, donde cada candidato solo podía llevar a dos personas.

Mientras otros postulantes priorizaron a los integrantes de sus fórmulas y a sus asesores internacionales, “el hermanón” llevó a su hija influencer que transmitía en vivo el detrás de cámara de la polémica. Pero la decisión no fue sentimental, sino estratégica: desde mediados de marzo, Kris Belmont ha publicado pequeños videos sobre la postulación de su padre que se han viralizado en TikTok.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Por ejemplo, una entrevista que tituló “Conozcan al hombre detrás del candidato” tiene 3,5 millones de reproducciones. Y en otro video, donde ella destaca la participación del exalcalde en la primera ronda de debates tuvo 5,3 millones de reproducciones. También ha anclado a su cuenta una grabación, donde explica los ejes del plan de gobierno de Obras. Esto explicaría el ascenso de Belmont en el sector juvenil en las últimas semanas.

En su plan de gobierno, que tiene 27 páginas, el candidato presidencial de Obras dedica menos de media página al problema que azota al Perú hoy: el desborde de la criminalidad organizada. Solamente propone la reestructuración del sistema de administración de justicia y de la Policía Nacional. Pero no dice el cómo. Tampoco detalla qué hará con el Reinfo, el mecanismo que ha permitido que la minería informal/ ilegal continúa operando.

Y, durante los debates de las últimas dos semanas, Belmont optó por contar anécdotas y anunciar que si llega a ser presidente imitará “Las Mañaneras” del exmandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pero que estas conferencias diarias se llamarán “Habla el Pueblo”. Además, de adelantar la revisión de los contratos ley.

En mayo de 2023, el hoy candidato presidencial de Obras acudió a una de “Las Mañaneras” de AMLO para elogiar su gobierno y pedirle que se quedará más tiempo en el poder, porque, a su juicio, había cambiado la historia de la política y del periodismo en el siglo XXI. “Nadie durante todos los días de su gobierno se paró frente al pueblo a escuchar, se paró frente al periodismo amigo y enemigo”, remarcó.

Incluso, señaló que en el Perú había “una dictadura sin precedentes”, en el contexto en que López Obrador desplegó una narrativa para señalar que el expresidente Pedro Castillo había sido víctima de un golpe de Estado del Congreso peruano, obviando que el profesor había ordenado el cierre inconstitucional del Parlamento y la intervención del sistema de justicia que lo investigaba.

Cercano a Castillo, el nexo con el antaurismo y antivacunas

En octubre de 2021, Belmont pasó, en apenas una semana, de ser un acérrimo crítico de la administración de Pedro Castillo Terrones a estar dispuesto a ser su asesor. El entonces jefe de Estado le agradeció al comunicador “por sumarse al equipo del gobierno del Bicentenario”.

"Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país", tuiteó el profesor.

Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del #GobiernoDelBicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país. pic.twitter.com/ZGoBNWM11m — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 18, 2021

Días antes, Belmont Cassinelli- congresista durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) tras el deceso de Alberto Andrade, de quien era su accesitario- vaticinó en una transmisión en vivo en sus redes sociales que Castillo Terrones terminaría “preso” o “rico y fugado del país”.

“A mí me da pena Castillo, va a ser uno más de lo que se va a la cárcel o [que] termina rico y fugado del país, ayudado por los otros ladrones […] Yo temó que Castillo termine mal, me da pena por él, lo veía como un hombre sano”, manifestó.

Agregó que el entonces presidente ya había sido “secuestrado por los caviares”, tras la salida de Guido Bellido de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Sin embargo, ante los cuestionamientos, la designación del “hermanón” nunca se concretó y él mismo informó que esta no se iba a dar.

“Lo que he hecho es lo que él [Castillo] me pidió, él me pidió un plan, yo se lo he entregado, él verá si lo ejecuta o no. No he venido a que me contrate, no quiero un cargo que me obligue estar acá metido. Él sabe cómo lo puedo ayudar, si las cosas que le he dicho por el bien del deporte, de la salud y la educación, él verá si lo aplica o no. No se va a oficializar [el cargo] de asesor”, subrayó.

Recientemente, en una entrevista al diario “Correo”, Belmont dijo que, de llegar a Palacio de Gobierno, indultará a Castillo Terrones, porque no tuvo derecho al “juicio político”. “El Congreso ya tenía arreglado todo. Dina [Boluarte] lo traiciona. Todo el mundo sabe que Dina fue perdonada por el Congreso meses antes. Esto se planeó, yo lo sé, esto se planeó”, remarcó.

El exalcalde de Lima, precisamente, lleva en su fórmula presidencial, como candidato a la primera vicepresidencia de la República a Daniel Barragán Coloma, ministro de Defensa del último tramo de la administración de Castillo.

Barragán presentó su renuncia irrevocable al referido cargo el 3 de enero de 2022, es decir cuatro días antes del golpe televisado de Castillo Terrones.

En las elecciones generales de 2021, Belmont postuló a congresista por Unión por el Perú (UPP), partido que un año antes había postulado sin éxito como parlamentario a Antauro Humala y que promovía entonces la liberación del etnocacerista, sentenciado por el ‘andahuaylazo”, donde cuatro policías fueron asesinados.

“El pueblo tiene miedo a un hombre que está preso, un hombre que está preso sin haber asesinado a nadie, sin haber tenido como su hermano, Ollanta Humala, un acto de corrupción. A Ollanta Humala le permiten competir en estas elecciones. Sin embargo, a su hermano que puso el pecho y nunca mató a nadie, no, se le acusa de asesinato”, dijo entonces.

El hoy postulante presidencial de Obras refirió que si bien él no está de acuerdo en todo con Antauro Humala, sí lo está en que “los corruptos le han hecho mucho más daño” al país que aquel que tomó una comisaría “en defensa de la libertad y en contra de la corrupción” de la administración de Alejandro Toledo. “Yo hubiera hecho lo mismo tal vez”, acotó.

Y en diciembre de 2020, en medio de la campaña electoral, Belmont cuestionó la existencia del COVID-19, se opuso a las medidas restrictivas dictadas por el gobierno de Francisco Sagasti para evitar la propagación del virus y promovió el desacato de estas, al asistir junto a sus seguidores a la playa Agua Dulce sin utilizar mascarilla.

Y dos meses antes, el exalcalde capitalino, en un video publicado en su Facebook, que tuvo más de 28 mil reproducciones, afirmó que la vacuna contra el coronavirus “te puede matar, te puede dejar estéril, te puede volver impotente y te puede cambiar tu ADN, y ser otra persona con la vacuna”. Lo cual es falso.

Postulante del cerronismo y xenófobo

En el 2018, Belmont fue candidato a la alcaldía de Lima por Perú Libertario, que hoy se llama Perú Libre, que lidera Vladimir Cerrón. Y desde entonces ha tenido como “gran amigo” al hoy prófugo exgobernador regional de Junín.

Gran amigo, consejero, analítico y sobre todo sincero. Una visita a la casa del Hermanón Ricardo Belmont. Agradecido por los buenos consejos. pic.twitter.com/JOOPh0uCpD — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 2, 2021

En julio de 2021, “el hermanón” se reunió con Cerrón, quien le agradeció “por los buenos consejos”. Y en los debates de las últimas semanas, el secretario general de Perú, desde la clandestinidad, tuvo elogios hacia la postulación del comunicador.

“Ricardo Belmont, cierra su carrera política definitivamente, se despide como un caballero, haciendo pedagogía política. Bien hermanón, por haberte sobrepuesto con tu vigencia al paso del tiempo”, tuiteó el exgobernador regional hace apenas unos días.

Durante su campaña a la alcaldía de Lima hace ocho años, Belmont utilizó un discurso xenofóbico, como cuando denunció que más de un millón de venezolanos votaría, a pesar de que el Reniec había precisado que solo 26 extranjeros (y solo uno era venezolano) tenían derecho al sufragio en aquellos comicios.

“El Partido Aprista en su local ha izado el pabellón nacional de Venezuela en homenaje a estos venezolanos que han venido a trabajar al Perú, a quitarle trabajo a los peruanos, esa es la verdad del asunto, más de un millón de venezolanos vendrán de aquí a fin de año con todos los beneficios que un peruano tiene. Es decir, este operativo pensado, planeado, tiene un objetivo: darles el voto a los venezolanos en estas elecciones, más de un millón de venezolanos votarán en estas elecciones”, refirió entonces.

En una entrevista con El Comercio, Belmont reconoció que se había equivocado y que la información la había obtenido de redes sociales.

En la misma campaña recibió un llamado de atención del Ministerio de la Mujer, que rechazó sus “comentarios sexistas y machistas”. Belmont había comentado que su esposa le “agarra la ‘cosita’”, al presentarla en un mitin en San Juan de Lurigancho.

¿Mantiene las mismas posturas?

En una entrevista con “La Encerrona”, a mediados de marzo, Belmont contó que sí se vacunó en contra del Covid-19 para poder ir a Madrid, España, a ver a uno de sus hermanos.

“Yo no me quise vacunar nunca. Mi hermano se vacunó, mi otro hermano se vacunó cinco veces y este... y yo escuchaba que ‘me voy a vacunar’, [y ellos me decían] ‘no vengas a la casa a verme´. Y yo le decía: ‘Mira, yo prefiero verte porque no sabes cuándo Dios te recoge, hermano’”, manifestó.

Al ser consultado sobre la migración venezolana, Belmont respondió que ha sido “la locura más grande del mundo”, porque, en el 2016, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) salió a decir que “vengan todos los [venezolanos] que quieran sin papeles y sin nada”. Agregó que Nicolás Maduro, hoy exmandatario de Venezuela, dijo: “Mándele los delincuentes también porque la frontera está abierta”.

“Lo que me molesta es que vengan los venezolanos en tropel cuando han podido entrar por la Aduana”, complementó.

Además, sostuvo que al Estado peruano le toca hacer muchísimo con los venezolanos. “Primero, registrarlos, segundo, observarlos, tercero, con inteligencia saber quién es quién, cuáles son sus antecedentes y si tiene antecedentes penales en su país automáticamente se le saca del país”, remarcó el candidato presidencial de Obras.

El excongresista señaló que los venezolanos que “son personas honorables, que se casaron con una peruana y tienen familia”, son “bienvenidos”. Aunque cuestionó que hayan desplazado a los peruanos en los trabajos porque cobran menos que el sueldo mínimo.

Incluso, Belmont refirió que “habría que buscar mecanismos que establezcan reglas de juego”, al ser consultado sobre el matrimonio igualitario y la protección de los bienes de las parejas del mismo sexo.

En octubre de 2021, en una entrevista en Willax, el exalcalde de Lima calificó como “la vida invertida” donde “no hay valores ni amor” a la homosexualidad. “[La heterosexualidad] es natural, para mí [la homosexualidad] no es natural, es contranatura, el amor por el recto es contra natura, la ciencia lo dice”, agregó.

El punto de vista

La periodista Mabel Huertas, socia directora de 50 más 1, consideró que “lamentablemente” el discurso xenófobo de Belmont puede conecta con un sector de peruanos que tiene como sensación de que los extranjeros son causantes de la inseguridad.

“Él se ha desnudado como un homofóbico, es una persona conservadora, que maneja un lenguaje menos inclusivo que Rafael López Aliaga, y Belmont lo dice de frente y sin asco. Él habla sobre los extranjeros y sobre lo homosexuales, sus posiciones están claras y puede que esté conectando con el público conservador”, refirió en “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio.

El analista político Gonzalo Banda refirió que hay dos aspectos a tomar en cuenta sobre la campaña de Belmont: “el mundo Facebook, que no es tan juvenil y que sigue siendo fuerte en redes sociales” y TikTok.

“Me di el trabajo de revisar el Facebook de Belmont y tiene 10 publicaciones solo ayer, en una tiene 9 mil ‘likes’, en otra 45 mil, y es solo ayer […] Hay una sintonía en Facebook que no hay que despreciar. Él es un tipo antiestabliment. Incluso, algún electorado que cree que detrás hay pactos de bajo de la mesa puede comulgar con él”, mencionó.

Más información

Belmont también estuvo envuelto en la polémica por los aportes que realizaron miles de ciudadanos para la fundacional de su canal de TV RBC. A estos nunca se les devolvió su inversión y menos sus ganancias. En su defensa, el candidato presidencial ha señalado que su empresa fue perseguida por el gobierno de Alberto Fujimori y que esta causa nunca llegó a juicio.

“Todos hubieran querido hace un RBC, todos visitaron RBC y nadie me dijo en mi cara que yo era un estafador, usan la palabra de los cobardes, el dicen”, manifestó.

En una entrevista a El Comercio en el 2018, Belmont reconoció que dejó llenó de ambulantes el Mercado Central y Mesa Redonda, pero responsabilizó sobre esta situación al gobierno de Fujimori.

(Foto: Archivo Histórico de El Comercio)

“Porque a Andrade le dieron una ley para que lo haga, Fujimori le dio una ley a Andrade para que los retire, [en mi gestión] dio una ley en contra de la municipalidad diciendo que todos los trabajadores tenían el derecho a usar las calles, es el Gobierno Central el que me perjudicó, todo el mundo lo sabe”, manifestó.