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Resumen

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En su primera postulación a la Presidencia de la República en 1995, Ricardo Belmont Cassinelli solo obtuvo el 2,581% de los votos. Y tras la desaparición de Obras, su partido que fue refundado en el 2022, el dos veces alcalde de Lima (1989-1995) se puso diferentes camisetas políticas como las del Frente Independiente Moralizador (FIM), Perú Libertario (hoy Perú Libre) y Unión por el Perú (cuando esta agrupación promovía la liberación de Antauro Humala).

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