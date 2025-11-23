Fernando Vivas
La izquierda, ¡qué buena raza! Crónica de Fernando Vivas sobre la tensión en la alianza Venceremos
Mucho correr y, ¡patacán!, Nuevo Perú por el Buen Vivir (NP) se dio tremendo resbalón. Lanzó a su precandidato Vicente Alanoca con bombos y platillos, atrasando a todas las izquierdas. Bregaron por formar una alianza entre grupos afines, coqueteando incluso con Alfonso López Chau, de Ahora Nación; quien prefirió arrimarse hacia la centroizquierda. Entonces forjaron la alianza Venceremos, circunscrita a la izquierda pura y dura, con dos partidos inscritos, NP y Voces del Pueblo (VP), fundado por Guillermo Bermejo. Iban a ser 3 inscritos, pero Unidad Popular (UP), el partido cuyo rostro visible es Duberly Rodríguez, fue excluido por una tacha mañosa que el JNE no le permitió subsanar fuera de plazo, a pesar de una sentencia judicial que se lo ordenaba. Pero esa es otra historia.

