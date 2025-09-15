La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha convocado a la fiscal suprema Delia Espinoza a una audiencia pública el próximo 19 de septiembre a las 10 de la mañana, donde se evaluará si corresponde dictar una suspensión temporal de seis meses en su cargo de Fiscal Suprema Titular y de Fiscal de la Nación.

La diligencia, calificada como improrrogable, forma parte del proceso disciplinario ordinario iniciado contra la magistrada. Según la resolución emitida por la JNJ, Espinoza deberá acudir de manera presencial para presentar un informe oral en su defensa, en un plazo de 10 minutos.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

La propuesta de suspensión preventiva fue planteada por la vicepresidenta de la institución, María Teresa Cabrera, en el marco de las indagaciones por presuntas faltas graves y muy graves.

Notificación de la audiencia.

Entre los cargos que se le atribuyen figura el incumplimiento de una resolución administrativa emitida por la propia JNJ el pasado 12 de junio, que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como Fiscal Suprema Titular.

Espinoza también es señalada de haber continuado en el cargo de Fiscal de la Nación de manera “ilegal e inconstitucional”, negarse a recibir a Benavides e instigar al personal fiscal y administrativo a ocupar el noveno piso del Ministerio Público con el fin de bloquear la ejecución de la orden.

La JNJ notificó este lunes 15 de septiembre a la magistrada sobre la decisión de iniciar el proceso disciplinario. La medida fue aprobada con el voto unánime de seis miembros titulares, mientras que el magistrado Francisco Távara optó por abstenerse.