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Resumen

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A solo dos días para recibir sus credenciales de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como presidenta de la República, Keiko Fujimori continúa con una serie de reuniones en el local de Fuerza Popular, en San Isidro. Este lunes recibió al periodista y abogado Carlos Espá (Sí Creo) y al ex gobernador regional de La Libertad César Acuña (APP). Ambos fueron adversarios de la ex primera dama en las últimas elecciones presidenciales.

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