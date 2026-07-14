A solo dos días para recibir sus credenciales de parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como presidenta de la República, Keiko Fujimori continúa con una serie de reuniones en el local de Fuerza Popular, en San Isidro. Este lunes recibió al periodista y abogado Carlos Espá (Sí Creo) y al ex gobernador regional de La Libertad César Acuña (APP). Ambos fueron adversarios de la ex primera dama en las últimas elecciones presidenciales.

Espá, en los últimos días, ha sido voceado para asumir la conducción del Ministerio de Relaciones Exteriores en el inicio del gobierno fujimorista.

Incluso, en el equipo de transferencia de la gestión del titular entrante (ETTE), acreditado por Fuerza Popular en la cancillería, figura Carla Mares Ruiz, excandidata al Senado por Sí Creo y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico entre el 2023 y 2025. Ella obtuvo 47,491 votos preferenciales en la elección para el Congreso. Pero obtuvo una curul porque su agrupación no pasó la valla del 5%.

En el ETTE de Torre Tagle también está Giacomo Sanguinetti Ravettino, quien fue presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad del Pacífico, cuando Mares era decana.

En la cita entre Fujimori Higuchi y Espá también participó Luis Galarreta, primer vicepresidente de la República electo y secretario general de Fuerza Popular.

De acuerdo a fuentes de El Comercio, el ex titular del Congreso es una de las principales cartas que contempla la presidenta electa para jefe de Gabinete Ministerial.

(Foto: Jesús Salcedo/ El Comercio)

A su salida, el excandidato presidencial de Sí Creo dijo que todos los peruanos “tenemos que estar dispuestos a poner nuestro granito de arena” donde “nos corresponda”, al ser consultado sobre si desde el fujimorismo le han ofrecido ser el próximo ministro de Relaciones Exteriores. Agregó que en el Perú existe libertad de opinión, información y de especulación.

“No voy a hacer una afirmación ni opinión sobre especulaciones […] Hay que tener paciencia”, manifestó.

En declaraciones a la prensa, Espá respaldó los primeros anuncios hechos por Fujimori Higuchi, en el sentido de que promoverá la construcción de mega penales de máxima seguridad.

“Estoy de acuerdo con los anuncios que ha hecho la presidenta electa, sobre todo en los penales de máxima seguridad. Los cabecillas de organizaciones criminales tienen que sentir el peso de la ley y no lo están sintiendo”, expresó.

El periodista y abogado indicó que el 80% de la población penitenciaria “sufre” la extorsión de los cabecillas de las organizaciones criminales. “La extorsión empieza en los penales y luego se traslada al resto de la población. A mí me parecen buenos estos anuncios que ha hecho la presidenta electa, en el sentido de que se aplique todo el peso de la ley”, complementó.

Espá, además, remarcó que le parece “muy positivo” que Fujimori Higuchi haya anunciado su intención de sumar al Perú en el “Escudo de las Américas”, política planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para hacer frente al crimen organizado transnacional, sobre todo a los cárteles del narcotráfico.

“Es muy importante que los países se den cuenta de que no pueden pelear ni combatir individualmente a organizaciones criminales que son transnacionales. Frente a la amenaza que es el narcotráfico y el lavado de activos debe haber una respuesta coordinada de América Latina y Estados Unidos”, acotó.

En una entrevista con la revista colombiana “Semana”, Fujimori Higuchi dijo que, en su plan de gobierno, ha planteado la construcción de, por lo menos, cuatro cárceles grandes “y una para los criminales más avezados y los más peligrosos”. “Convocaremos a licitaciones internacionales y acá lo importante es hacerlo rápidamente. Sabemos que en El Salvador el presidente Bukele construyó estas cárceles en ocho meses; acá lo tenemos que hacer un poquito más rápido”, mencionó.

También sostuvo que “se permitirá” el apoyo del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado “hasta donde la Constitución y la ley de nuestro país lo permitan”.

“Pero sí quiero señalar que, por ejemplo, el Perú forma parte hoy de la OTAN como una nación observadora, y esto es gracias a una iniciativa del presidente Trump. Igualmente, nos interesa formar parte del Escudo de las Américas. Creemos que ahí también hay muchas oportunidades de cara a recuperar la paz y luchar contra el crimen organizado”, remarcó.

Un punto de quiebre

Más temprano, la presidente electa Fujimori se reunió con Acuña y Luis Valdez, secretario general de APP. El excandidato presidencial de Alianza para el Progreso dijo que fue a saludar a Fujimori por su victoria en la segunda vuelta.

“He venido a saludar, es lo democrático, ya terminó la competencia electoral, he venido a desear lo mejor […] Hemos conversado y, en mi experiencia, debe estar lo más cercana posible a los alcaldes y a los gobernadores regional, ellos conocen la realidad de la población”, manifestó.

En declaraciones a la prensa, Acuña Peralta dijo que espera que la elección de Fujimori como jefa de Estado sea “un punto de quiebre”, a fin de que el país “ya no tenga muchos presidentes en cinco años”.

“Por eso invoco a todas las fuerzas políticas que estarán [en el nuevo] Congreso al diálogo y a que piensen en el país y no en intereses personales. Hemos perdido 10 años y desde el 2016 hemos tenido muchos presidentes”, agregó.

(Foto: Jesús Saucedo/ El Comercio)

El líder de Alianza para el Progreso afirmó que el Perú necesita cinco años de “gobernabilidad y de estabilidad”.

Acuña también indicó que la prioridad para el norte del país es la seguridad ciudadana y las acciones de prevención de cara al fenómeno de El Niño.

Al ser consultado sobre si APP integraría el Gabinete Ministerial, respondió que no.

“Yo creo que es el momento en que el gobierno ponga a las mejores personas, que les ayuden a gobernar, la gestión de un gobierno depende de los ministros”, finalizó.

Alianza para el Progreso no pasó la valla electoral y no tendrá representación en el nuevo Congreso, situación que no ocurría desde las elecciones de 2006. Esto a pesar de que la agrupación invirtió, al menos, S/10 millones en propaganda. Acuña ha sido cuestionado por su cercanía a la expresidenta Dina Boluarte.





Por la tarde, Fujimori Higuchi recibió a Manuel Merino de Lama, quien fue presidente de la República por cinco días en noviembre de 2020.

A su salida del local de Fuerza Popular, el acciopopulista refirió que no abordaron el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que concluyó que la detención del exmandatario Pedro Castillo Terrones, tras su anunciado golpe de Estado, fue “arbitraria” y careció de base legal.

“No podemos ser dependientes de organismos internacionales”, manifestó en declaraciones a la prensa.

(Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

Merino de Lama también afirmó que no cree que el jefe de Estado, José María Balcázar, “estando a puertas de salir”, vaya a tomar la decisión de otorgar un indulto o una gracia presidencial a Castillo.

Fujimori Higuchi, además, se reunió con el alcalde provincial de Tacna, Pascual Güisa Bravo, y con las dirigentes nacionales de los comedores populares.

Más información

El 73% cree que la prioridad del gobierno de Fuerza Popular debe ser combatir la inseguridad. Esto tras el desborde de las extorsiones y crímenes en contra de transportistas, bodegueros y otros en los últimos años.

Según la última encuesta de Datum para El Comercio, los otros desafíos del nuevo Ejecutivo son generar empleo y reactivar la economía (26%), mejorar los servicios de salud (24%), mejorar la calidad de la educación (20%), reducir la corrupción en las instituciones públicas (17%) y disminuir la pobreza y las desigualdades (9%), entre otros.