A diferencia de otros días, la virtual presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó este jueves al promediar las 7:40 a.m. al local de Fuerza Popular, en San Isidro. ¿El motivo? Una llamada telefónica que recibió de parte del jefe de Estado argentino, Javier Milei. Este último, a través de su cuenta de X (antes Twitter), dio cuenta de la comunicación y de las coincidencias a las que llegaron.

“Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”, escribió.

Milei remarcó que coincidió con Fujimori Higuchi “en la necesidad de más libertad, crecimiento económico” y que ambos países deben luchar en contra del crimen organizado transnacional.

(Foto: EFE)

El mandatario argentino consideró que el Perú, tras el triunfo en las urnas de Fuerza Popular, “se suma al bloque de países de país que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”.

La virtual jefa de Estado, además, recibió una carta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a través de la cuál, este le transmitió sus “más sinceras felicitaciones con motivo de su elección”, en nombre de su pueblo, gobierno y esposa.

“Esta distinción constituye una elocuente expresión de la confianza que el pueblo peruano ha depositado en su liderazgo para conducir los destinos de esa hermana nación hacia mayores niveles de prosperidad, estabilidad y bienestar”, recalcó.

(Foto: El Comercio)

Bukele, además, expresó su voluntad para que El Salvador y el Perú continúen “fortaleciendo los profundos lazos de amistad, cooperación y entendimiento que tradicionalmente han unido a nuestros pueblos, en beneficio recíproco de ambas naciones”.

Al cierre de este informe, los presidentes de Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Honduras, República Dominicana y Costa Rica han saludado el triunfo de Fujimori Higuchi. También lo hizo el mandatario electo de Colombia Abelardo de la Espriella.

Y el gobierno de Estados Unidos también felicitó a la lideresa de Fuerza Popular “por su victoria electoral”. “Esperamos con interés profundizar nuestra asociación de larga data y construir un futuro más seguro, más fuerte y más próspero para ambas naciones”, señaló la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de ese país.

En la víspera, el jefe de Estado ecuatoriano, Daniel Noboa, consideró que la victoria de Fuerza Popular significa el ingreso de América Latina a “una nueva era”. “Una era de liderazgo firme, de decisiones valientes y de gobiernos comprometidos con el futuro de sus ciudadanos. Felicitaciones Keiko Fujimori. Nuestros países tienen una oportunidad histórica para avanzar juntos”, escribió en X.

Fujimori Higuchi agradeció el mensaje de Noboa y dijo que comparte su convicción de que el Perú y Ecuador “tienen una gran oportunidad de realizar esfuerzos conjuntos que contribuyan al bienestar de nuestros pueblos”. “Y así lo haremos”, complementó.

Expresidentes de la región piden reconciliación

El Grupo Libertad y Democracia- compuesto por 12 expresidentes de América Latina y España- felicitaron a Fujimori Higuchi por su elección como presidenta del Perú. Por medio de un comunicado, señalaron que el resultado “representa una nueva oportunidad para fortalecer la democracia, recuperar la confianza en las instituciones y avanzar hacia un modelo de desarrollo”, basado en la libertad, el Estado de Derecho y la seguridad de los peruanos.

Los exmandatarios- entre los que están Iván Duque (Colombia), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (Chile) y Mauricio Macri (Argentina)- dijeron que confían en que el gobierno de Fujimori Higuchi “liderará una etapa de reconciliación nacional” y “enfrentará con determinación el crimen organizado”.

“Y promoverá el crecimiento económico con inclusión social y defenderá, sin ambigüedades, la independencia de los poderes públicos, las libertades individuales y el orden constitucional”, complementaron.

(Foto: El Comercio)

Los otros ex jefes de Estados que firman el pronunciamiento son Guillermo Lasso (Ecuador), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Jamil Mahuad (Ecuador), Rafael Calderón (Costa Rica), Mariano Rajoy (España), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), José María Aznar (España) y Felipe Calderón (México).

¿Elmer Cuba al MEF? ¿Y Carranza?

Fujimori Higuchi recibió este jueves en el local de Fuerza Popular al senador electo César Astudillo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. También al actor cómico y sonero Pablo Villanueva ‘Melcochita’, quien respaldó públicamente su candidatura y se sumó a su equipo de personeros.

Por la tarde, sostuvo una reunión con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, afiliado a Renovación Popular, partido del excandidato presidencial Rafael López Aliaga.

En el 2006, Reggiardo fue elegido congresista por Alianza para el Futuro, coalición que reunió a los partidos fujimoristas.

(Foto: Municipalidad de Lima)

En declaraciones a la prensa, Reggiardo detalló los temas que abordó con Fujimori Higuchi: las labores de prevención de la Municipalidad de Lima frente al fenómeno El Niño, sobre todo las obras de descolmatación en los ríos Lurín, Chillón y Rímac, la seguridad ciudadana y la creación de una policía municipal.

“[La virtual presidenta] ha visto con buenos ojos la propuesta de la creación de una policía municipal. Vamos a trabajar en ello, en esos objetivos”, manifestó.

Reggiardo también refirió que le trasladó a la excongresista el saludo de López Aliaga, quien se encuentra en Europa.

“Hemos tratado temas relacionados a los proyectos que tiene Lima, la hemos felicitado y le hemos deseado éxitos, porque el éxito de la presidenta será el éxito del país. Necesitamos un país que crezca y se consolide, que venza esa falta de institucionalidad que hemos tenido en los últimos años”, remarcó.

El burgomaestre limeño dijo que espera que el gobierno de Fuerza Popular ponga en funcionamiento los trenes que la administración de López Aliaga y la de él trajeron al Perú desde los Estados Unidos.

“Estoy seguro de que Keiko Fujimori va a tener la altura para poner en funcionamiento un medio de transporte masivo necesario y que está en buenas condiciones. Esto va a permitir trasladarse de manera digna a un millón de personas que viven en Lima este”, complementó.

Fuentes de El Comercio indicaron que Elmer Cuba, ex director del Banco Central de Reserva (BCR), estaría siendo considerando entre las opciones que estudia Fujimori Higuchi para la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas. No obstante, desde el entorno del economista indicaron que este se encuentra en Estados Unidos por temas laborales y refirieron que “son rumores” los que lo vinculan al nuevo gobierno.

En el 2016, Cuba se sumó al equipo técnico de Fuerza Popular en la segunda vuelta frente a PPK. Luego, con votos del fujimorismo, fue designado por el Congreso como director del BCR. (Foto: Archivo El Comercio)

Otras fuentes de este Diario refirieron que es poco probable que Luis Carranza, ministro de Economía y Finanzas durante el segundo gobierno de Alan García, vaya a asumir el MEF.

Las mismas fuentes indicaron que Carranza tiene compromisos familiares y laborales que no puede dejar para volver al Estado.

También indicaron que, al cierre de esta nota, no se puede descartar que Marco Vinelli, coordinador del plan de gobierno del fujimorismo y del proceso de transferencia, pueda ser una opción para el MEF.

Fujimori Higuchi también recibió en el local de Fuerza Popular a la diputada electa Carmela Paucará, integrante del CEN fujimorista, y al periodista y empresario español Román Cendoya, quien es uno de sus consejeros externos.

Cendoya, en declaraciones a El Comercio, dijo que la prioridad del gobierno de Fuerza Popular “será empezar a cumplir las grandes promesas que se hicieron en seguridad, infraestructura y rehabilitación del Estado” durante la campaña electoral. “Es poner en marcha el gobierno y gobernar con el estilo de Keiko y con el estilo de Fujimori”, manifestó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Carranza no asuma el MEF, Cendoya indicó que “hay suficiente gente preparada”, al interior de Fuerza Popular y cercana a la agrupación naranja, que “puede llevar adelante este trabajo”.

“En Fuerza Popular hay un equipo, no solo personas […] Pero yo no tengo por qué descartar [a Carranza] ni a ninguno del equipo técnico, [los ministros] serán los que tengan que ser”, acotó.

La proclamación y el inicio de la transferencia

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de su oficina de prensa, informó que este viernes realizará la proclamación de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

El pleno del JNE, presidido por Roberto Burneo, será el encargado de realizar la proclamación de los resultados de los comicios en donde se eligió al nuevo presidente y vicepresidentes de la República.

La sesión pública se realizará al mediodía y se llevará a cabo en la sede de Jesús María del organismo electoral.

En declaraciones a JNE Media, Burneo precisó que “al minuto siguiente” de la proclamación de los resultados, el gobierno de José María Balcázar y el nuevo Ejecutivo, representado en Fuerza Popular, podrán iniciar el proceso de transferencia de mandato.

“Entendamos que con la proclamación ya se pueden iniciar los trabajos de transferencia. Al minuto siguiente de haber proclamado, ya puede tanto el Ejecutivo que está saliendo como el equipo que va a entrar, ya pueden sentarse dentro de las comisiones de transferencia. Es un proceso complejo, pero que sí se puede realizar entre el 3 de julio y el 28 de julio”, expresó.

Fuentes de este Diario indicaron que los equipos de transferencia de Fuerza Popular iniciarían este proceso el lunes 6 de julio, cuando se presenten en cada ministerio.