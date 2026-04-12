Una hora antes de que se conociera el flash electoral, que la posicionaba en el primer lugar de la votación, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por la no instalación de 187 mesas de sufragio. Esto debido a una falla en la distribución del material electoral en distritos de Lima Sur.

En un pronunciamiento realizado en un hotel de San Borja, acompañada por Luis Galarreta y Miguel Torres, excongresistas que integran su fórmula presidencial, exigió que el horario de votación se ampliara “hasta altas horas de la noche o incluso mañana [lunes]”.

Dos horas y cuarenta minutos después, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció, ante una solicitud de la ONPE, que este lunes se dará la votación en los 13 colegios -ubicados en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac- a los que no llegaron las cédulas ni actas. Y también en Orlando y Patterson, en Estados Unidos, donde se registraron problemas similares.

Fujimori criticó que Corvetto haya señalado, como una salida a esta crisis, que las personas afectadas no pagarían la multa, cuando, afirmó, no se trata de eso, sino de un derecho fundamental, como el elegir a sus autoridades.

“Las fallas logísticas por falta de material y demoras en los locales que no abrieron de ninguna manera pueden afectar el derecho de los ciudadanos a ejercer su voto […]. Yo estoy en desacuerdo cuando señalan: ‘bueno, se les facilitará para que no paguen su multa’. Esto no es acerca de la multa, es acerca del derecho de ir a votar por el candidato [presidencial] o candidatos a diputados y senadores, los ciudadanos tienen el derecho [a elegir]”, expresó.

“Pedimos que se amplíe el horario hasta altas horas de la noche o incluso mañana [lunes] para que estos [52.000] electores puedan ir a votar”, complementó.

Previamente, a través de un comunicado, Fuerza Popular, el partido que Fujimori Higuchi dirige, advirtió que, a pesar de la ampliación del horario de votación, que pasó de 5 p.m. a 6 p.m., “muchos electores no pudieron ejercer su derecho por fallas organizativas ajenas a su voluntad”.

En ese sentido, la agrupación naranja sostuvo que “defender la democracia significa garantizar que todos voten”. “Ignorar estas fallas afecta la legitimidad, la transparencia y la igualdad”, complementó.

El fujimorismo remarcó que los ciudadanos no pueden pagar el precio de la “ineptitud del Estado”.

“Sea cual fuera la razón [que se deberá investigar y castigar] por la cual no se llegaron a abrir los centros de votación cuestionados”, acotó.

“Un caos que afecta el derecho al voto”

Más temprano, antes del mediodía, Fuerza Popular ya había cuestionado el rol de la ONPE. En un primer comunicado sostuvo: “Es deber del Estado devolverles a los ciudadanos el tiempo perdido como consecuencia de la propia responsabilidad de las autoridades electorales. Es momento de poner orden frente a este caos”.

El fujimorismo afirmó que “la deficiente organización del proceso electoral ha derivado en un caos que afecta” el derecho al voto, que es “fundamental”.

“Desde muy temprano vemos a compatriotas expuestos al sol, a personas enfermas y a ciudadanos que han tenido que dejar a un familiar delicado o a sus niños solos en casa para acudir a votar, solo para encontrarse con mesas de sufragio sin instalar o con material electoral que no ha llegado”, criticó el partido naranja.

Fujimori Higuchi, minutos antes de la publicación de este primer comunicado, llegó al colegio Libertador San Martín, en San Borja, donde ejerció su voto después del mediodía. La candidata no acudió antes porque su mesa de sufragio recién se instaló pasadas las 10 a.m. Vecinos de la zona refirieron que los miembros de mesa estuvieron esperando desde las 7 a.m. el material electoral y que, una vez que este llegó, otro factor que generó retraso fue que las impresoras no estaban configuradas.

En declaraciones a América Televisión, Galarreta dijo que su partido recibe con “humildad y agradecimiento” los primeros resultados a boca de urna. Agregó que la campaña de Fuerza Popular se ha centrado en recuperar el orden en el país y remarcó que este domingo todos han vivido “un caos en el proceso electoral”.

Y refirió que Fujimori Higuchi esperaría los resultados del conteo rápido para dar sus primeras impresiones de los resultados.

Fuentes de Fuerza Popular indicaron a El Comercio que la exparlamentaria quería esperar los resultados con menor margen de error que la encuesta de boca de urna y también conocer a quién enfrentaría en una eventual segunda vuelta.

El también secretario general de Fuerza Popular saludó la decisión del JNE de ampliar la votación hasta el lunes a las 6 p.m. “Para nosotros, no es novedad el trabajo que Corvetto ha hecho, pero más allá de las personas, aquí se trata del derecho de los ciudadanos. Un voto, así voten por la izquierda, el centro o la derecha, un voto de un ciudadano hay que respetarlo”, complementó.

Galarreta cuestionó que el jefe de la ONPE “no haya tenido un plan B ni C” para la distribución del material electoral, cuando la contraloría les advirtió el último viernes que la empresa Gálaga, contratada para brindar el referido servicio, no tenía los camiones suficientes.

El expresidente del Congreso dijo que a él no le corresponde decir con quién Fujimori pasaría a una eventual segunda vuelta.

“A quien tengamos que enfrentar lo haremos como corresponde”, acotó.





La visita a la tumba de sus padres

En su cuarta elección general como candidata presidencial, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) decidió iniciar su jornada visitando las tumbas de sus padres, el exmandatario Alberto Fujimori y la excongresista Susana Higuchi, en Campo Fe de Huachipa. La postulante naranja afirmó que el país pasa por “un momento de dolor y miedo” e invocó a la ciudadanía a “no perder la esperanza”.

Al promediar las 7:20 a.m., llegó al cementerio acompañada de sus hijas Kyara y Kaori Villanella Fujimori y de su hermana Sachie Fujimori. La exparlamentaria refirió que sus otros hermanos no participaron porque uno vive en Japón, en referencia a Hiro Fujimori, y el otro está alejado de la política, en alusión a Kenji Fujimori.

“Sin duda los extrañamos mucho, pero de ellos tenemos su ejemplo, disciplina y amor que nos dieron”, manifestó al ser consultada sobre sus primeros comicios sin la presencia de sus padres.

Fujimori, antes de retirarse del campo santo, posó -junto con sus hijas y su hermana- para las cámaras al lado de la estatua de bronce a tamaño real de su padre.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

En el desayuno electoral, que se realizó en el restaurante “Don Carhuaz”, ubicado a seis calles del cementerio, la candidata presidencial exhortó a sus oponentes a la “serenidad, sabiduría y prudencia”, al sostener que su partido ha respetado los resultados de los últimos procesos electorales. Esto a pesar de que reconoció que plantearon “observaciones” tras el balotaje del 2021, cuando perdió contra Pedro Castillo (Perú Libre).

“Creo que, en estos momentos, lo que se necesita es mucha serenidad, sabiduría y prudencia. La elección del 2026 es distinta, porque el JNE está completo con todos sus miembros. Y hay otro segundo gran cambio, que es que las cédulas de votación se van a mantener intactas hasta el día de la promulgación [de resultados]. Esto, por supuesto, genera mucha más confianza, primero para los ciudadanos y también para los partidos políticos”, manifestó ante una consulta hecha por El Comercio.

La candidata presidencial cuestionó que no se hayan instalado todas las mesas de votación durante la mañana de la jornada. “Esperamos que [esta situación] se corrija de manera inmediata, pero yo creo que esta es una fiesta en la que se va a llevar con mucha esperanza y esperamos la madurez de todos los candidatos y partidos políticos”, subrayó.

El círculo vicioso de la confrontación

En otro momento, Fujimori Higuchi indicó que el país atraviesa momentos cruciales y que los peruanos tienen la oportunidad, en las urnas, “de recuperar la paz, el orden y la tranquilidad” frente a la situación de “miedo, caos e incertidumbre” que azota al Perú.

La candidata presidencial de Fuerza Popular realizó una autocrítica sobre la actuación de Fuerza Popular en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), al señalar que cayeron “en el círculo vicioso de la confrontación”. Aunque indicó que desde el Ejecutivo de ese momento también hubo errores.

“La pelea es de a dos, ¿no? Y creo que de ambos lados pisamos el palito. De eso, por supuesto, hemos aprendido. Y las personas que fueron muy agresivas ya no están con nosotros. No solamente en nuestros dichos, sino sobre todo en nuestras acciones, ustedes pueden ver ya ese cambio”, manifestó.

Fujimori Huguchi puso como ejemplo que, en el contexto de la censura al expresidente José Jerí (Somos Perú), su bancada hizo un llamado a la reflexión y defendió su continuidad no “por él”, sino “pensando en la estabilidad política del Perú”.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

La candidata presidencial de Fuerza Popular estuvo acompaña en el desayuno electoral por sus hijas, su hermana Sachie Fujimori y los integrantes de su plancha, Luis Galarreta y Miguel Torres, así como las familias de estos. También por ocho ciudadanos que participaron en su recorrido “casa por casa”.