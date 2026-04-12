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Resumen

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Una hora antes de que se conociera el flash electoral, que la posicionaba en el primer lugar de la votación, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por la no instalación de 187 mesas de sufragio. Esto debido a una falla en la distribución del material electoral en distritos de Lima Sur.

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