Medios locales publicaron el jueves un video en el que se observa al excongresista Glider Ushñahua pidiendo ser atendido en el Hospital Amazónico de Yarinacocha, un órgano desconcentrado de la Dirección de Red de Salud Federico Basadre/Yarinacocha y de Categoría II-A, debido a que presentaba síntomas compatibles al coronavirus (COVID-19). Ushñahua falleció ayer, a los 51 años, en el Hospital de EsSalud de Pucallpa, en la región Ucayali.

En el video, el excongresista manifiesta tener dificultad para respirar, pero el policía que resguarda el ingreso al hospital de Yarinacocha le responde que no cuentan con más oxígeno y que “las personas aisladas ya cuentan con su propia reserva de oxígeno”.

El agente añade que debido a que Ushñahua fue atendido en un primer momento en el Hospital Regional de Pucallpa, debía retornar ahí y pedir ser atendido. “Usted ha sido atendido ahí y tienen que atenderlo ahí”, manifiesta el policía.

Sobre este incidente, la Diresa Ucayali informó ayer que el exparlamentario estuvo en un primer momento en el Hospital Regional de Pucallpa, salió de ahí y fue al Hospital Amazónico. Al no ser atendido, se dirigió al Hospital de EsSalud de Pucallpa, donde finalmente ingresó y falleció.

La Diresa Ucayali dijo el jueves a El Comercio que el área de epidemiología manejaba el caso del excongresista como “sospechoso” de COVID-19. Detalló que la prueba rápida por la que pasó Ushñahua fue tomada el miércoles en el Hospital Regional de Pucallpa, y esta salió negativa.

El jueves y esta mañana, El Comercio ha pedido respuestas tanto al Ministerio de Salud (Minsa) como a EsSalud. Pero, los primeros refirieron que es EsSalud el ente que debe responder sobre lo ocurrido, mientras que el seguro social nos dijo que es la Diresa Ucayali la encargada de aclarar el tema.

Este viernes, nos comunicamos nuevamente con EsSalud, pero aún no tenemos ninguna respuesta.

Sin embargo, pudimos comunicarnos con el director de la Diresa Ucayali, Antonio Torres Ruiz, y estas fueron sus respuestas sobre la muerte del excongresista Ushñahua.

- ¿Ya cuentan con el resultado que descarta o no que la causa de muerte del excongresista fue debido al COVID-19?

No.

- ¿No tienen el resultado?

La verdad, la información la debe tener EsSalud.

- Pero ellos nos dicen que quienes tienen esa información que dar y responder son ustedes, como Diresa.

¿Sí?

- Sí.

Bueno, no me gusta hablar mal de nadie pero cuando no te dan la información aquí hay un asunto que ellos tienen que responder. Cuando se trata de estos temas no quieren hablar mucho, pero cuando se trata de otros sí hablan bastante.

- ¿Cuál ha sido la causa del deceso del excongresista?

Eso lo tiene que informar EsSalud. Ellos tienen los datos exactos.

- Pero, ¿ustedes no lo tienen como Diresa de la región?

El paciente falleció en un establecimiento de EsSalud.

- Le repito, ¿ustedes como Diresa Ucayali, no tienen esa información?

Es una de las cosas que aún no colabora EsSalud para poder hacer...las cosas tal como dicen.

- ¿Hay un problema de comunicación entre ustedes, el Minsa y EsSalud?

Exacto.

- Pero al momento, ¿cuál es la información que tienen sobre esta muerte?

Le estoy pidiendo un informe a ambos directores para que me hagan llegar información de las acciones que se han tomado en la atención de esto.

- ¿Tanto del Amazónico como del regional?

Y al de EsSalud también.

- ¿No se ha comunicado con estos directores ayer ni hoy?

No, la verdad no me he podido comunicar.

- ¿Ellos tampoco le han informado nada?

No. Sino ya tuviera la información.

- ¿Por qué se le impidió el ingreso al Hospital Amazónico de Yarinacocha?

Por eso estoy pidiendo un informe de los tres lugares.

- Un policía, en un video, refiere que no se cuenta con suficiente oxígeno para los pacientes en ese hospital.

De lo que alguien dijo no puede decir nada. Cada quien es libre de expresar lo que mejor le parece y de acuerdo a su opinión.

- Pero sobre este hospital, ¿no tienen información sobre el abastecimiento de oxígeno para los pacientes que están llegando, o el equipamiento?

Creo que el oxígeno no es ningún problema en ningún lugar.

- ¿Por qué es un policía quien le dice esto a un paciente que refiere tener síntomas de COVID-19? Y no es un médico, en todo caso...

Creo que eso deberían preguntarle al policía, por qué se toma atribuciones para dar un mensaje que no es de su competencia.

- Por eso le pregunto a usted, como director de la Diresa, ¿cuál es la información que tiene sobre el equipamiento o el abastecimiento en los hospitales de la región?

El problema no es el oxígeno.

- ¿Cuál es el problema entonces?

Son los espacios.

- ¿En el Hospital Amazónico de Yarinacocha ya no hay suficiente espacio para atender a los pacientes?

No.

- Entonces, ¿cuál es la situación de estos tres hospitales a los que el excongresista acudió y según un video, justamente por eso le estoy consultando, se manifiestan carencias?

Ya le vamos a hacer llegar la información en todo caso a toda la población de las condiciones en las que está. Todos lo saben eso.

- En este hospital de Yarinacocha, además de no haber espacio como me dice, ¿qué otros problemas se presentan?

Hay tantos problemas ahí que numerarlos sería un montón. El hospital de Yarinacocha es un hospital que ya fue declarado inhabitable hace muchísimos años. Ahí hay un problema de hace muchísimo tiempo. Innumerables veces he intentado hacer muchos trámites para cambiar esa realidad. No hay respuestas a eso. Eso de ahí no es una responsabilidad de nosotros porque ya hemos hecho todos los trámites. Aquí hay un montón de problemas que deberían solucionarlos a nivel del MEF, Minsa, y nunca prestan atención al asunto. Las mismas leyes son las que ponen trabas para poder hacer las cosas con mayor rapidez. Esa es una de las cosas que nosotros estamos solicitando a través del Gobierno Regional. Que se facilite, se cambien los sistemas, cómo es que se puede habilitar para hacer las cosas más rápido. Todo el sistema está funcionando de la misma forma como si no estuviéramos en una emergencia. Hay un nivel superior el cual no está dando respuesta.

