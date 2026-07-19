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Resumen

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En el sistema bicameral, solo los diputados podrán presentar proyectos de ley que, de ser aprobados, se elevarán a la Cámara del Senado para su ratificación, modificación o archivo. Con la composición del nuevo Parlamento ya definida, El Comercio consultó con diputados de las nuevas bancadas sobre las tres iniciativas de ley con las que empezarán su gestión, y ya se pueden advertir algunas coincidencias en la agenda, principalmente en el bloque de derecha de Fuerza Popular y Renovación Popular.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.