Las dos temáticas en las que coinciden los representantes de ambas bancadas son economía y vivienda. En materia económica, Diethell Columbus, diputado por Fuerza Popular, anunció que viene preparando un proyecto sobre “beca por impuestos” para que las empresas financien la formación profesional y técnica de jóvenes peruanos a cambio de un crédito tributario. Mientras que Roxana Rocha, diputada por Renovación Popular, anunció su “ley mi primera empresa”, la cual plantea beneficios tributarios temporales, simplificación de trámites, capacitación, mentoría y acceso a financiamiento mediante un fondo nacional de emprendimiento juvenil.

En vivienda, Columbus cuenta con una fórmula de “vivienda joven”, que busca aprovechar terrenos del Estado abandonados o sin uso para desarrollar proyectos de vivienda a precios sociales; y Rocha presentará la “ley alquila, ahorra y compra”, que permitirá que una parte del bono de arrendamiento se acumule como ahorro para la cuota inicial de una vivienda, o un “leasing habitacional”.

“Nuestra visión es clara: un joven con educación y con vivienda tiene más oportunidades para formar una familia, emprender, trabajar y contribuir al desarrollo del país”, refirió el diputado electo Columbus sobre sus iniciativas.

Para Martín Cabrera, abogado especialista en asuntos legislativos, el fujimorismo –en coordinación con el Ejecutivo– buscará promover otros temas de reforma del Estado. Según recordó, existen varios asuntos del Congreso saliente que quedaron pendientes, por ejemplo, en el sector salud.

—Otras materias—

El sector salud aparece en la agenda de otras bancadas de izquierda y de centro. Jair Manrique, diputado de Ahora Nación, indicó que alista un marco para un sistema único de trazabilidad digital, lo cual permitiría, por ejemplo, combatir la falsificación de medicamentos.

Romina Uribe, diputada del Partido de Buen Gobierno, anunció un proyecto para modificar la Ley 31883 y así ampliar, de manera progresiva, el acceso gratuito a la vacuna contra el virus del papiloma humano hasta los 33 años.

Mientras que Svieta Fernández, diputada de Juntos por el Perú (JP), adelantó dos textos referidos a la salud mental.

—Populismos—

El especialista Martín Cabrera advirtió que se debe esperar también una agenda con alta carga populista, especialmente desde el sector de la izquierda, con Juntos por el Perú rescatando varias iniciativas del Congreso saliente, específicamente referidas a nivelaciones de remuneraciones en el sector público, beneficios a docentes, u otros bajo las banderas de “reivindicación de derechos”.

Ernesto Zunini, diputado y vocero de JP, indicó que buscarán restablecer la iniciativa de referéndum para cambios constitucionales, la derogatoria de las “Leyes Rospigliosi” (fuero militar, uso de la fuerza policial), así como la creación de un sistema nacional de formación magisterial, y un fondo para cerrar brechas de acceso al agua “con un porcentaje de los tributos que pagan las agroexportadoras”.

Sumado a esto, Cabrera indicó que es probable que la presencia de Jaime Delgado en senadores reactive la agenda en regulación de servicios públicos a través de la bancada de diputados de Ahora Nación. “Y es posible que eso abra la puerta a nuevas propuestas populistas como el noveno retiro de fondos de pensiones”, sostuvo el director de IPOC Consultores.