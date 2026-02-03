Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

La otra oficina: José Jerí mantiene despacho en la Presidencia del Congreso a pesar de que trabaja en Palacio de Gobierno
La otra oficina: José Jerí mantiene despacho en la Presidencia del Congreso a pesar de que trabaja en Palacio de Gobierno

La otra oficina: José Jerí mantiene despacho en la Presidencia del Congreso a pesar de que trabaja en Palacio de Gobierno

A pesar de que José Jerí tiene casi cuatro meses al frente de la Presidencia de la República y despacha desde Palacio de Gobierno, en el Congreso no solo mantiene activa su oficina como parlamentario, sino también la que ocupaba cuando estaba al frente de la Mesa Directiva. La mayoría de los trabajadores son militantes de Somos Perú [ver recuadro].

