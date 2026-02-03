La otra oficina: José Jerí mantiene despacho en la Presidencia del Congreso a pesar de que trabaja en Palacio de Gobierno

Esta oficina, que depende de la Presidencia del Congreso, demanda un gasto mensual de S/90,433 en los salarios de cuatro asesores, tres técnicos y una auxiliar.

Desde que Jerí es presidente, el Poder Legislativo ha desembolsado S/361,732 (sin contar la gratificación de diciembre y los últimos bonos) a favor de un equipo, cuyo jefe directo ya no está en el Parlamento.

Una de las trabajadoras es Ana Li Sotelo, hermana de la presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, “madrina política” del mandatario.

Ana Li Sotelo es técnica de la Presidencia del Congreso, con un sueldo de S/8,677. Y, además, es militante somista desde agosto de 2006. Y, en esta oportunidad, postula a la cámara de diputados en Lima. En el 2022, tentó el cargo de regidora metropolitana de Lima, pero no resultó elegida.

De los ocho trabajadores de la referida oficina, seis son afiliados a Somos Perú. Entre ellos Úrsula Tataje Córdova, principal asesora, con un sueldo de S/15,570; y Marco Murrueta Ostos, otro consejero con un salario de S/12,763. Ambos fueron considerados como reemplazantes en las listas al Senado y Cámara de Diputados, respectivamente, del partido del corazón.

Fuentes de El Comercio indicaron que Li ya ha solicitado su licencia para realizar campaña electoral, pero que esta regirá a partir del 11 de febrero.

En sus redes sociales, Ana Li solo ha difundido las actividades proselitistas que realiza los fines de semana y los feriados.

Otras fuentes de este Diario refirieron que la candidata a diputada y otras dos trabajadoras de esta segunda oficina legislativa de Jerí coordinan con el presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular). Aunque el exministro del Interior ha preferido mantener a su personal de la Primera Vicepresidencia del Parlamento como su núcleo principal.

Los otros cinco trabajadores, de acuerdo a las mismas fuentes, responden a Jerí y realizarían “encargos” que este les daría.

Las mismas fuentes refirieron que Rospigliosi no ha ordenado la salida de estos trabajadores, a fin de evitar un “enfrentamiento” con Somos Perú. Además, remarcaron que al ser el mandatario el que los contrató bajo la modalidad de personal de confianza, él es el responsable del vínculo laboral y de la duración del mismo.

La primera oficina

Jerí, quien ingresó al Congreso como accesitario del hoy encarcelado expresidente Martín Vizcarra, a raíz de su inhabilitación, tiene en su oficina como parlamentario a siete trabajadores, que no cuentan, de manera presencial, con un jefe al cual responder y que tampoco ejerce labores legislativas.

Según informó el programa “Beto a Saber”, entre octubre y enero, estos asesores han cobrado S/192,000. Y la producción legislativa de esta oficina, desde que Jerí asumió la presidencia de la República ha sido casi nula: desde el 15 de octubre hasta el momento, no han presentado proyectos de ley.

El Estado peruano ha desembolsado, solo en sueldos (sin contar gratificaciones y bonos), S/553,732 por las dos oficinas que tiene el jefe de Estado en el Parlamento, a pesar de que ya no despacha ahí.

Al respecto, el portavoz del partido Somos Perú, Guillermo Aliaga, dijo que la Ley N°27375, promulgada en diciembre del 2000, establece que el presidente del Congreso que asume las funciones de mandatario no pierde su cargo de titular de la Mesa Directiva ,ni su condición de legislador.

“Esto ocurre desde la época de Valentín Paniagua y se ratificó en el gobierno de Francisco Sagasti”, manifestó.

En diálogo con este Diario, Aliaga refirió que el personal de Jerí en el Congreso despacha y coordina con el mandatario de manera virtual.

“La labor del congresista no solo es proponer iniciativas legislativas, sería utópico pensar que el despacho de Jerí realizará una fiscalización de su propia gestión. Hay una tercera obligación, que es la de representación. El despacho de Jerí es el nexo para esto”, finalizó.

Desde Palacio de Gobierno indicaron que es el Congreso el que debe responder por la oficina de Jerí en la Mesa Directiva.

El Comercio intentó comunicarse con el presidente del Parlamento en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), pero no hubo una respuesta al cierre de esta nota.

Una incoherencia y una modificación

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, experto en derecho parlamentario, consideró “una incoherencia” que un sector del Congreso señale que a Jerí no le corresponde una censura, sino una vacancia porque es presidente de la República, pero este aún mantenga no solo una, sino dos oficinas en el Parlamento, especialmente la de la conducción de la Mesa Directiva.

“Por un lado, se comporta como congresista al gastar recursos públicos teniendo trabajadores en su oficina congresal y en el despacho de la Presidencia del Congreso. Pero, por otro lado, [sus aliados] refieren que solo es presidente de la República y si desean sacarlo del cargo debe ser por una vacancia, que tiene una valla alta de 87 votos”, manifestó.

En comunicación con El Comercio, Rospigliosi cuestionó que Jerí no haya llevado a su personal de confianza en el Congreso a Palacio de Gobierno y en vez de eso “drene” el presupuesto legislativo.

“Los trabajadores tal vez tampoco quieran dejar el Congreso. ¿Por qué? Porque esta institución tiene gollerías que ninguna otra entidad del Estado tiene. Tienen bonos por refrigerio y otros. Esto es un botín de los recursos públicos. ¿Qué trabajo realiza este personal en el Congreso? Yo me atrevería a decir que estarían haciendo proselitismo para Somos Perú”, remarcó.

Rospigliosi subrayó que el presidente debe transparentar las tareas que tienen sus trabajadores en el Parlamento.

Una postura diferente tuvo el ex oficial mayor del Congreso César Delgado Guembes, quien refirió que el actual reglamento del Parlamento permite “esta situación híbrida o ambigua”, en la que Jerí puede ser presidente de la República y, a la vez, titular del Poder Legislativo con todos los beneficios que ese cargo tiene.

En diálogo con este Diario, Delgado Guembes refirió que el personal de la presidencia del Congreso debe reportar a Jerí.

El también abogado consideró que debe darse una modificación en el reglamento del Congreso para que “se específique el estatus que tiene el presidente del Congreso cuando ocupa la Presidencia de la República” y cómo dispone de los bienes y los recursos humanos del Parlamento.

“Lo que se tendría que señalar es que mientras el presidente del Congreso ocupa la Presidencia de la República por sucesión, que su personal se reduzca al mínimo, de forma que su oficina no quede abandonada”, acotó.

Los primeros lugares en la lista de Somos Perú

Al interior de Somos Perú, de otro lado, existe molestia porque los primeros números en la lista a la cámara de diputados en Lima fueron otorgados por la dirigencia y autoridades del partido del corazón a sus familiares, según fuentes de El Comercio.

Por ejemplo, Ana Li Sotelo, hermana de la presidenta de Somos Perú, Patricia Li Sotelo, tiene el número 2.

En el número 3, está Rennán Espinoza Venegas, hijo del actual alcalde de Puente Piedra y excongresista Rennán Espinoza Rosales.

Desde el 2025, Espinoza Venegas es secretario nacional e Comunicación y Participación Ciudadana de Somos Perú. En la imagen jura al cargo al lado de Patricia Li, presidenta del partido del corazón. (Foto: Somos Perú)

Espinoza Vargas también fue alcalde de Puente Piedra entre el 2019 y 2022.

Y en los números 4 y 6 están Rosario Mendoza Peláez y Trinidad Maldonado, hija y hermana de los alcaldes de Carabayllo, Pablo Mendoza, y alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, respectivamente.

Mendoza Peláez, según las mismas fuentes, fue presidenta del Comité de Apoyo Social de la Municipalidad de Carabayllo. Y Maldonado es regidora en SJL.

El portavoz del partido Somos Perú, Guillermo Aliaga, señaló que la conformación de la lista de candidatos para la Cámara de Diputados fue “en consenso” y tras una elección interna.

“Fue un proceso de consenso, si hubiese habido algún tipo de discrepancia o de malestar, aquellos que no están conformes pudieron formar una lista paralela, pero eso no sucedió”, expresó.

En declaraciones a El Comercio, Aliaga defendió que Ana Li Sotelo esté en el número 2 de la lista congresal, porque “tiene más de 20 años en el partido, es una militante activa y tiene experiencia en la gestión pública”. “Además, las bases la reconocen”, acotó.