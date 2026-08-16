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Resumen

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‘Porky’ López Aliaga lo cambió todo. En julio, según Ipsos, su gallo de fachada electoral, Luis Rubio, tenía 10% y se ubicaba en el 3er lugar. Tras renunciar este el 4 de julio, víspera del deadline para el retiro de postulantes, ´Porky’ quedó como el virtual candidato a alcalde. Roberto Burneo, presidente del JNE ya se lavó las manos en público con jabón y lejía. Toreará, junto a la mayoría de su pleno, las críticas y alegatos de constitucionalistas que invoquen la prohibición constitucional de reelección inmediata de alcaldes.

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