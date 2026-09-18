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EL CASO GUILLERMO BERMEJO HA GENERADO QUE LA PROCURADURÍA ANTITERRORISMO PIDA INFORMES AL DEFENSOR DEL PEUBLO, JOSUÉ GUTIÉRREZ.
EL CASO GUILLERMO BERMEJO HA GENERADO QUE LA PROCURADURÍA ANTITERRORISMO PIDA INFORMES AL DEFENSOR DEL PEUBLO, JOSUÉ GUTIÉRREZ.
Por Karem Barboza Quiroz

La Procuraduría Antiterrorismo solicitó con carácter de “urgente” que el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, le remita información sobre la intervención de su institución a favor del excongresista Guillermo Bermejo, sentenciado por afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).

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