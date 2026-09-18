El pedido de información se realizó luego de que El Comercio reveló que la Defensoría del Pueblo requirió a la Corte Suprema explicar la demora en un recurso de nulidad planteado por el exparlamentario de Perú Libre (PL).

De acuerdo al oficio, el procurador antiterrorismo, Milko Ruiz, busca determinar si hubo un pedido expreso del sentenciado exparlamentario o fue iniciativa de la Defensoría.

Además, la Procuraduría Antiterrorismo solicitó al Ministerio Público (MP) que el fiscal supremo a cargo del Caso Bermejo, participe de la audiencia de apelación el próximo 2 de octubre.

Bermejo Rojas fue condenado en octubre del 2025 a 15 años de cárcel. Contra ello interpuso un recurso de nulidad que fue elevado en enero del 2026 a la instancia suprema.

El 1 de setiembre, el tribunal supremo programó la audiencia de apelación para el próximo 2 de octubre.

Guillermo Bermejo y su abogado, Ronald Atencio, durante la lectura de su sentencia. Foto: CSNJPE

No obstante, el pasado 8 de setiembre, a través de la Oficina del Programa para las personas Privadas de su Libertad, la Defensoría del Pueblo pidió a la Sala Suprema Penal Permanente que le dé cuenta sobre el itinerario procesal del recurso planteado por Bermejo Rojas y que “se detallen las razones que habrían generado la demora en proveer dicho caso”.

Cabe anotar que, previamente, la Sala Suprema ya le había precisado al sentenciado excongresista que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial los casos se ven “en riguroso orden de ingreso”.

Josué Gutiérrez fue elegido como nuevo defensor del Pueblo. (Foto: Congreso) / Cesar Cox Beuzeville

¿Qué dice el documento enviado a la Defensoría?

Ante ello, a través del Oficio Nro. 0499-2026-JUS/PGE-PDET de fecha 15 de setiembre, el procurador Antiterrorismo, Milko Ruiz, solicitó que el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, disponga que el funcionario correspondiente remita un informe especificando si el sentenciado, Guillermo Bermejo, había iniciado algún trámite ante dicha institución.

“Solicitarle tenga a bien disponer a quien corresponde, informe a esta Procuraduría si el condenado por delito de Terrorismo, Guillermo Bermejo Rojas, ha presentado ante su institución queja o denuncia alguna o ha solicitado el inicio de un trámite” Milko Ruiz Espinoza, procurador Antiterrorismo

De acuerdo al documento, al que accedió este Diario, la Procuraduría Antiterrorismo precisó que en caso de ser una respuesta afirmativa, la Defensoría del Pueblo le remita copia de los documentos que sustentan su requerimiento, que informe sobre la naturaleza del mismo y el trámite que dio mérito al inicio del proceso dentro de dicha institución.

La referida procuraduría sustentó su pedido, entre otros, en el inciso 2 del artículo 33° del Decreto Legislativo N° 1326 establece que es función de los procuradores públicos requerir a cualquier entidad pública la información y los documentos necesarios para evaluar el inicio de acciones legales o ejercer una defensa adecuada del Estado.

Junto a ello, la Procuraduría Antiterrorismo también solicitó acreditarse como parte ante la Corte Suprema a fin de poder participar en la audiencia de apelación presentada por Bermejo Rojas.

LA PROCURADURÍA ANTITERRORISMO SOLICITÓ AL DEFENSOR DEL PUEBLO, JOSUÉ GUTIÉRREZ, INFORMACIÓN POR EL CASO GUILLERMO BERMEJO

Piden presencia del fiscal en audiencia de apelación

De otro lado, a través del Oficio Nro. 500-2026-JUS/PGE-PPEDT (SMC), el procurador Antiterrorismo, Milko Ruiz, comunicó al Ministerio Público (MP) la citación para la vista oral de la apelación, y solicitó la concurrencia del fiscal en el Caso Bermejo Rojas.

En el documento de fecha el 15 de setiembre, fue enviado al fiscal supremo Gilmer Robinson Jara Vergara de La Primera Fiscalía Suprema en lo Penal.

En el mismo, la citada procuraduría remarca que la audiencia programada para el 2 de octubre próximo obedece a las impugnaciones interpuestas por la defensa del condenado Guillermo Bermejo Rojas, contra la sentencia de fecha 24 de octubre de 2025, emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada en el expediente Nro. 59-2015-0, que condenó al exparlamentario.

Si bien la fiscalía suprema remitió ante la Corte Suprema el Dictamen Supremo Nro. 155-2026, opinando que se declare no haber nulidad de la sentencia, la procuraduría sostuvo que al ser un caso “emblemático” es necesaria la presencia del fiscal el día de la audiencia.

“De otro lado, estando a que su despacho ha emitido el Dictamen Supremo Nro. 155-2026, mediante el cual se ha pronunciado porque se declare no haber nulidad de la sentencia recurrida, solicito se sirva designar un representante de su despacho fiscal a fin de participar en la vista de la causa programada, considerando que se trata de un proceso penal que se siguió al excongresista Guillermo Bermejo Rojas y se trata de un proceso penal emblemático y de interés nacional”, requirió el procurador.

LA PROCURADURÍA ANTITERRORISMO SOLICITÓ A LA FISCALÍA QUE PARTICIPE EN LA AUDIENCIA DE CASO GUILLERMO BERMEJO

¿Por qué fue sentenciado Guillermo Bermejo?

De acuerdo a la sentencia emitida por la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria Nacional, el excongresista Guillermo Bermejo, habría integrado las filas de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL), entre el 2008 y 2009.

Bermejo, indicó el tribunal, era colaborador de las filas terroristas y era conocido como el camarada ‘Che’.

Según lo establecido, Bermejo Rojas acudió “consciente y voluntariamente” a campamentos terroristas ubicados en la selva de los Valles del Río Ene, Apurímac y Mantaro (Vraem).

En dichas incursiones, indica la sentencia, Bermejo Rojas mantuvo reuniones con los cabecillas terroristas Víctor Quispe Palomino, alias camarada ‘José’ y Jorge Quispe Palomino, alias camarada ‘Raúl’.

Además, habría recibido entrenamiento y adoctrinamiento. Además, habría sido encargado de transportar información y documentos de la organización terrorista Sendero Luminoso hacia agrupaciones terroristas extranjeras.

Si la Corte Suprema confirma la sentencia impuesta a Bermejo Rojas, este cumplirá condena hasta el 2042.

Actualmente, se encuentra cumpliendo la sentencia en el Penal de Ancón I.

Bermejo Rojas afronta otros procesos también a presuntos vínculos con el terrorismo y obstrucción a la justicia.

Llegó a ser congresista por el partido Perú Libre (PL) que lo admitió en sus filas , pese a que Bermejo Rojas ya había sido detenido en el 2015 por su presunta vinculación con el terrorismo.