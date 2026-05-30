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Resumen

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Doña Luz es una mujer conservadora, formada espiritualmente en el Opus Dei y académicamente en la Universidad de Navarra, sede doctrinal de ‘la Obra’. Con esos antecedentes, no quiero decir que sea una persona cuadriculada. Para nada. Ha mostrado independencia de criterio, solidez argumental al explicar las sentencias consecuentes con sus principios y capacidad de conciliar con los principios ajenos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.