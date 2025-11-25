Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
La salida de la cámara usada en mitin de Keiko Fujimori no fue registrada en el Congreso, revela documento oficial
Resumen de la noticia por IA
La salida de la cámara usada en mitin de Keiko Fujimori no fue registrada en el Congreso, revela documento oficial

La salida de la cámara usada en mitin de Keiko Fujimori no fue registrada en el Congreso, revela documento oficial

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La cámara del Congreso que fue utilizada para grabar y/o transmitir en redes sociales el lanzamiento de la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori, en Huanchaco (Trujillo) el último 30 de octubre, salió de las instalaciones del Parlamento sin dejar huella. Es decir, no se registró su movilización y tampoco cuenta con una guía que permita saber quién autorizó su uso.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC