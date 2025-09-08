La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) mostró su enérgico rechazo frente al permanente hostigamiento y los ataques sistemáticos contra periodistas y medios de comunicación por parte de miembros del gobierno presuntamente.
“En las últimas semanas se han registrado hechos alarmantes que constituyen un serio atentado contra la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”, indica la institución debido a que la Procuraduría Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista Rodrigo Cruz, de Latina Televisión.
“Este pedido es un atentado directo contra las garantías constitucionales que protegen el trabajo periodístico y la protección de las fuentes. A ello se suma la reapertura del caso de reglaje contra el equipo periodístico de Latina Televisión luego de haber sido archivada y las amenazas contra la periodista Karla Ramírez, de Panorama, después de revelar la existencia de una red de policías en actividad vinculados a la mina El Dorado”, añade el pronunciamiento de la SNRTV.
Asimismo, denuncia que estos hechos no son aislados y señala que conforman un preocupante patrón de intimidación y amedrentamiento contra la prensa. “En una democracia, el poder político y las autoridades deben garantizar el libre ejercicio del periodismo, no perseguirlo ni hostigarlo”.
La SNRTV reiteró que toda agresión contra un periodista es una agresión contra la ciudadanía, pues vulnera su derecho fundamental a recibir información plural y veraz. Exhortaron a las autoridades a cesar de inmediato estas prácticas y a garantizar condiciones de seguridad y respeto para los comunicadores en todo el país.
“Expresamos nuestra plena solidaridad con los periodistas afectados y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de la libertad de expresión y de prensa, pilares esenciales de la democracia”, concluye la organización.
