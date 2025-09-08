La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) mostró su enérgico rechazo frente al permanente hostigamiento y los ataques sistemáticos contra periodistas y medios de comunicación por parte de miembros del gobierno presuntamente.

“En las últimas semanas se han registrado hechos alarmantes que constituyen un serio atentado contra la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”, indica la institución debido a que la Procuraduría Anticorrupción, que depende del Ministerio de Justicia, ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones del periodista Rodrigo Cruz , de Latina Televisión.

“Este pedido es un atentado directo contra las garantías constitucionales que protegen el trabajo periodístico y la protección de las fuentes. A ello se suma la reapertura del caso de reglaje contra el equipo periodístico de Latina Televisión luego de haber sido archivada y las amenazas contra la periodista Karla Ramírez, de Panorama, después de revelar la existencia de una red de policías en actividad vinculados a la mina El Dorado”, añade el pronunciamiento de la SNRTV.

Asimismo, denuncia que estos hechos no son aislados y señala que conforman un preocupante patrón de intimidación y amedrentamiento contra la prensa. “En una democracia, el poder político y las autoridades deben garantizar el libre ejercicio del periodismo, no perseguirlo ni hostigarlo”.

pic.twitter.com/OqWEcLDOGN — Sociedad Nacional de Radio y Televisión - SNRTV (@snrtv_oficial) September 8, 2025

La SNRTV reiteró que toda agresión contra un periodista es una agresión contra la ciudadanía, pues vulnera su derecho fundamental a recibir información plural y veraz. Exhortaron a las autoridades a cesar de inmediato estas prácticas y a garantizar condiciones de seguridad y respeto para los comunicadores en todo el país.

“Expresamos nuestra plena solidaridad con los periodistas afectados y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de la libertad de expresión y de prensa, pilares esenciales de la democracia”, concluye la organización.