Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. El 7 de agosto del 2019, el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, negó haber hablado alguna vez por teléfono con el exjuez supremo, César Hinostroza Pariachi, quien es sindicado por la fiscalía como el cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Jamás fue amigo de Hinostroza. Puedo garantizar 100% que no tengo ni un audio con él [César Hinostroza] porque nunca hablé por teléfono”, dijo en ese entonces a ‘RPP’.

“Más aún, existe un audio de una conversación telefónica entre Hinostroza, con el secretario general, donde celebran haberme hecho una trastada en la Corte Suprema y eso demuestra pues que con Hinostroza éramos no digo enemigos porque no hay enemigos en la Corte Suprema, pero bastante distantes”, añadió Lecaros.

Sin embargo, información revelada este viernes por Perú21 demuestra lo contrario. Según el informe periodístico, que se basa en un registro de llamadas en poder de la fiscalía, entre enero de 2016 y diciembre de 2017, existieron cuatro llamadas telefónicas entre Lecaros e Hinostroza.

“Son cosas del trabajo, imagínate qué voy a recordar yo si hablé con Hinostroza (...) no recordaba esas llamadas, seguramente me llamaba para saber si estaba en mi oficina”, exclamó Lecaros en diálogo con Peru21.

Además, el presidente del PJ afirmó en aquel momento que mantenía una relación distante con Hinostroza. Pero, ya en noviembre del año pasado el Comercio publicó el testimonio del empresario Salvador Ricci a la fiscalía, según el cual Lecaros se reunió varias veces con el ahora exvocal supremo en su restaurante en busca de apoyo para su candidatura como titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Para dicha nota El Comercio entrevistó a Lecaros y estás fueron algunas de sus respuestas:

¿Le pidió a Hinostroza que votara por usted para presidir el JNE?

No, porque no llegué a hablar nada ese día y con Hinostroza no tenía una buena relación que digamos.

¿Hinostroza votó por usted para ser elegido?

No, en lo absoluto […] Votó por el señor Ticona.

El 7 de agosto, usted declaró en RPP que no tiene ningún audio con el señor Hinostroza y que con él siempre mantuvo una relación distante, que nunca le ha pedido un favor.

No, pero es que yo jamás me he encontrado con Hinostroza y nunca le pedí nada porque [en] la oportunidad [en] que le iba a pedir no pude hacerlo porque había otras personas. Hasta ahí llegó mi relación con Hinostroza.

Actualmente, Lecaros integra la comisión especial que estuvo encargada de designar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).