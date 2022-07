La nueva presidenta del Congreso, Lady Camones, adelantó que su Mesa Directiva le dará “todas las facilidades” que requiera la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en las múltiples investigaciones contra el mandatario Pedro Castillo. Agregó que “golpea mucho más” al Parlamento la delación de Pacheco, en el sentido, de que “Los Niños” son 12.

— ¿Por qué cree que la oposición no fue capaz de ir en una sola lista?

Eso es producto de la democracia, si ha habido decisiones de querer formas otras listas, eso ha sucedido esta vez, cuatro listas, finalmente ya la elección pasó, ahora nuevamente nos sentamos y volvemos a conformar un bloque de oposición, lo que pasa en campaña, en este caso para elegir a una Mesa Directiva, se queda en campaña. Hoy, nuevamente, nos hemos abrazado, hemos coincidido en las posiciones que tenemos respecto al gobierno y nos vamos a unir, no hay un conflicto ahí. Los deseos o intereses de cada uno de los colegas de querer presidir la Mesa Directiva son actos democráticos.

— Por ejemplo, la congresista Norma Yarrow, de Avanza País, dijo que ven un “peligro” en su figura, en el sentido, de que usted puede convertir al Parlamento “en un apéndice” del gobierno. ¿Cuál será la postura de su Mesa Directiva frente a la administración de Pedro Castillo?

Yo lamento mucho las expresiones de la colega Yarrow, a quien yo respeto mucho, pero yo simplemente te diría que revises mis votaciones, yo me he declarado siempre de oposición y mi votación refleja mi sentir. No estoy de acuerdo con la forma como el gobierno está dirigiendo a nuestro país y, en ese sentido, ya como presidenta del Congreso tengo que ver pues al Parlamento como un todo, pero mis votaciones han estado siempre en contra de las decisiones que se han tomado en favor del gobierno.

— ¿Esta elección de la Mesa Directiva no ha reflejado que se priorizaron los intereses personales? ¿No existió una lucha abierta por el poder? Dos congresistas renunciaron a su bancada para postular y es la primera vez en 20 años que se registran cuatro listas.

Yo le tengo mucho respeto a la doctora Gladys Echaíz, ella formó parte de nuestra bancada, y de la misma forma Héctor Acuña, ellos habrán tenido sus motivaciones. Igual mi respeto y consideración para ellos, no forman parte ya de la bancada de Alianza para el Progreso, pero creo que esa pregunta la tienen que responder ellos.

— ¿Cuál será la agenda del Congreso, bajo su conducción? ¿Qué temas tendrán prioridad?

Tenemos todavía una agenda legislativa que está dejando la Mesa Directiva que culmina, lo que nos interesa a nosotros es fortalecer la democratización del trabajo legislativo. Aquí dentro del Congreso vamos a tener reuniones con las bancadas para que cada una nos exprese cuáles son iniciativas legislativas urgentes por aprobar. Necesitamos legislar sobre el tema de la reactivación económica, sobre pymes, sobre la protección a la mujer y a los niños. Hay muchas cosas que tenemos aún en agenda y a pesar de no haber tenido descanso, no nos ha alcanzado el tiempo para poder aprobarlo.

— Usted votó a favor del retorno a la bicameralidad. ¿Cuándo se verá la reconsideración que solicitó Fuerza Popular?

Claro, el tiempo nos ganó y, obviamente lo dejamos para la siguiente legislatura. Vamos a tener, como te digo, una reunión con todos los voceros para determinar cuál es la agenda prioritaria que vamos a poner para el primer pleno de esta nueva Mesa Directiva.

— ¿Si es que no alcanzan los 87 votos, está abierta que el regreso del Senado vaya a referéndum?

Es lo que establece la Constitución, si no se alcanzan los votos, lo que corresponde es el referéndum, acá somos muy respetuosos de lo que establece la Constitución.

— El exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco se entregó el último sábado. Y, de acuerdo a fuentes de El Comercio, está dispuesto a colaborar. ¿Su testimonio puede marcar el inicio del fin del gobierno de Pedro Castillo?

Bueno, sabemos ya sobre esta noticia respecto a que Pacheco se habría entregado, no capturado, el día de hoy la fiscal de la Nación, a quien felicito por el actuar tan rápido, y sobre todo de haber dado cuenta a la población sobre todos estos hechos. Sabemos que [Pacheco] está colaborando con la justicia, que está dando algunos datos, y en el proceso para que sea aceptado como colaborador eficaz, él tiene que entregar pruebas que ratifiquen los hechos que está denunciando. Sabemos que esto tiene un procedimiento, [desde el Congreso] esperaremos los resultados de manera responsable para ver cuáles son opciones constitucionales que corresponde adoptar desde el Parlamento.

— Pacheco- en su primera declaración al equipo especial, que lidera la fiscal Barreto. Ha señalado que Beder Camacho, secretario general de la Presidencia, lo ayudó, por orden de Castillo, a fugar. ¿Si esta denuncia es corroborada, es una causal para una vacancia por incapacidad moral?

Más que de incapacidad sería pues una clara obstrucción a la justicia, la comisión de un delito por obstruir el desarrollo normal que debe tener una investigación y más aún en actos de corrupción. Desde el Congreso vamos a dar todas las facilidades a la fiscal de la Nación y vamos a actuar de acuerdo a lo que establece la Constitución. Si en este caso, se comprueba que el presidente habría facilitado la fuga de Pacheco, ya a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tomaremos las acciones que también correspondan, paralelamente, al trabajo que tenga que hace el Ministerio Público.

— El ex secretario general de la Presidencia también ha referido que no solo seis “Los Niños”, sino hasta doce. ¿Estos congresistas deben ser desaforados?

Primero que nada [tengo que] lamentar [esta situación], ya hemos tenido, en este período que ha culminado, conocimiento de que existirían seis congresistas que estarían involucrados en actos de corrupción. Al ser seis, ya era eso un peso demasiado grande sobre la transparencia y el orden correcto que deben seguir los parlamentarios dentro del Congreso. Enterarnos que son 12 golpea mucho más [a la institución]. Nosotros, en el mensaje que hemos dado el día de hoy [martes] hemos declarado que vamos a ser implacables en la lucha contra la corrupción. Entonces, ese sentido, deseamos saber con prontitud [los resultados de la pesquisa], que la fiscal [Benavides] nos ponga en conocimiento de quiénes se trata y cuáles son las acusaciones que pesan sobre ellos, porque dentro del Congreso tendríamos que iniciar acciones a través de la subcomisión.

— Hasta el momento la subcomisión no ha iniciado proceso a todos Los Niños de Acción Popular…

La subcomisión actuó conforme corresponde, lamentablemente, los informes no tuvieron el resultado, porque no se lograron las votaciones. Tú sabes que esos informes son presentados por la subcomisión y se eleva a votación. En el caso de los seis [acciopopulistas sindicados como Los Niños] solo se ha abierto investigación a dos, los otros cuatro han sido archivados.

— La saliente presidenta del Congreso María del Carmen Alva refirió que nunca se lograrán los 87 votos para la vacancia. ¿Usted comparte esta postura?

Yo pienso que la situación está cambiando, hoy en día tenemos ya prácticamente capturado a Bruno Pacheco, sabemos que él tiene mucho conocimiento sobre actos de corrupción que posiblemente comprometerían directamente al presidente Pedro Castillo. Ya pesará sobre la consciencia de aquellos congresistas [si lo protegen], que hagan la evaluación. Al momento, nosotros no tenemos ninguna moción de vacancia presentada. No sabemos qué puede pasar más adelante ni qué resultados tendrá la investigación de la fiscal [Benavides]. Si se presentarán [nuevas mociones de vacancia], pues tendríamos que ver cómo se sustentan y sobre todo creo que tiene que haber consenso a ver si se logra la posibilidad de conseguir los 87 votos. Ahora sobre el tema de la vacancia, nosotros tenemos que ser bastante responsables, en este año transcurrido se han presentado dos y no se ha alcanzado los votos, porque considero que se han hecho pues en sustentos que no han sido realmente los que se requieren para lograr esa aparente incapacidad moral del presidente.

Y repito, hoy la situación es totalmente distinta, de repente con una prueba que realmente comprometa directamente al presidente sobre la comisión de un hecho delictivo, creo que sería más que suficiente para poder hablar de una vacancia si es que así lo decide algún congresista o alguna bancada en caso se presentase

— Usted votó a favor de la segunda moción de vacancia. ¿El hecho de que se haya rechazado dos solicitudes de destitución al presidente en un año ha debilitado al Congreso?

Bueno, yo he sido parte de quienes hemos votado por esa vacancia [la segunda], porque considerábamos no solo por las pésimas designaciones que hacía en su momento, el presidente sino también por todos esos hechos aparentes de corrupción que estaban siempre entorno a él. Eso me empujo a decidir estar a favor de la vacancia. Ahora creo que la pregunta no va para quiénes estábamos a favor, sino para quienes nunca votaron a favor de esta vacancia, a pesar de los hechos que conocemos.

— El Congreso tiene otro camino: aprobar el adelanto de elecciones con más de 66 votos y someter la ratificación de esa reforma a referéndum. ¿Por qué no hay capacidad de desprendimiento? ¿No es esta la salida más viable a la crisis política?

Todas las iniciativas que tengan que ver con reformas constitucionales se tienen que debatir y ver cuál es el resultado, qué postura tienen los congresistas. Nosotros como Mesa Directiva, obviamente, agendaremos estas propuestas, se entrará al debate, y tendremos que esperar los resultados.

— ¿Usted está de acuerdo en que se adelanten las elecciones ante la imposibilidad de concretar la vacancia de Castillo?

Si hablamos de un escenario de adelanto de elecciones y hacerlas generales, primero, antes de decidir eso se tienen que hacer reformas electorales urgentes, porque si no va a suceder más de lo mismo. Tenemos un Congreso que cada vez que es cerrado o elegido es peor con respecto al anterior, urge que desde el Parlamento hagamos serias reformas electorales, que los partidos también le den la oportunidad a la población de elegir a los mejores cuadros. Entonces, hay que hacer toda una reforma, ya tenemos algunas iniciativas que se han presentado.

— En menos de un año en el poder, Castillo enfrenta cinco investigaciones preliminares en el Ministerio Pública. Una es por presuntamente ser el cabecilla de una organización criminal instalada en el MTC. ¿Su Presidencia es insostenible?

No es la mejor gestión la que ha hecho. Lamentablemente, tenemos a un presidente cuyo entorno en general está plagado de actos de corrupción, no hemos tenemos un presidente que tome las mejores decisiones, como, por ejemplo, llamar a los mejores técnicos que sí existen en el Perú. Tenemos gente [en el poder] que no solamente no está capacitada para dirigir los destinos del país, sino que posiblemente está involucrada en actos de corrupción. El presidente Castillo tiene que ser consciente del daño que le está haciendo al país. En distintas ocasiones le hemos pedido, lo hemos invocado, lo hemos invitado a que renuncie, pero él no toma esa decisión. Entonces, la salida es constitucional producto de las decisiones o de las investigaciones de la fiscalía, una de ellas podría ser el tema de una acusación constitucional. Preciso que no está en agenda la vacancia, porque no hay una moción presentada. Es una posición responsable esperar el resultado [de la investigación] de la fiscalía para que si en caso se presentase una moción de vacancia tenga un sustento fuerte que convoque a los congresistas a tomar una decisión por el país. No queremos empezar una Mesa Directiva confrontacional. Queremos que el país esté dirigido por una persona que realmente merezca ser presidente. Con mucho pesar tengo que decirlo que Castillo ha dejado mucho que desear en este primer año de gestión.

— ¿Cómo califica al gobierno de Castillo?

De deficiente, de serias incapacidades en la toma de decisiones, tenemos serios problemas económicos, el desempleo, y la crisis agraria. La tan sonada segunda reforma agraria no pasó del nombre, nuestros agricultores siguen esperando que el Ejecutivo defienda sus intereses y apuesto por ellos. Desde el Congreso exigimos al Ejecutivo que tome acciones inmediatas a favor de los agricultores, estamos a puertas de una crisis alimentaria y aún tenemos problemas en la compra de los fertilizantes.

— ¿Dina Boluarte, a su entender, es capaz de conducir un gobierno de transición? ¿O ella, en caso Castillo dimita o sea vacado, también debe dar un paso al costado?

No, yo pienso que hay que respetar el orden constitucional, yo no puedo hablar de las capacidades de la vicepresidenta Dina Boluarte, porque no conozco muy bien su trabajo, pero si en caso se lograra vacar o de repente Castillo renuncia, corresponde el respeto al orden constitucional, que asuma la vicepresidenta Boluarte. Sabemos que ella tiene una acusación constitucional, que aún no tiene pues una decisión final, entonces en tanto ella no esté inhabilitada, el orden constitucional indica que le corresponde a ella.

— Usted firmó un “compromiso de honor”, a través del cual, adelantó que si se da el escenario de “sucesión constitucional”, convocaría a la elección de una nueva Mesa Directiva. ¿Descarta, entonces, que vaya asumir la Presidencia del República en ese contexto? ¿No habrá un cambio de opinión bajo ninguna circunstancia?

A ver, lo que nosotros hemos hecho es un gesto político para la población, porque obviamente esta elección no ha sido para Presidente de la República, esta elección ha sido para elegir al presidente del Congreso. Entonces, de lo que pase de aquí en adelante nadie sabe, si se va a vacar o no a Castillo, si va a renunciar, si Boluarte será inhabilitada o asume la Presidencia. Este es un gesto político que se verá en su momento. La historia ya nos ha demostrado que en escenarios en los cuales han sido vacados algunos presidentes, en el Congreso, la Mesa Directiva dio un paso al costado para la elección de una nueva Mesa Directiva que en consenso con los 130 congresistas se elija a quien se considere su momento [apto para la Presidencia de la República]. Podría ser otra persona, podría ser yo misma, eso no se sabe.

— ¿Qué espera del mensaje a la Nación que el presidente Castillo brinde el 28 de julio? ¿Cómo lo recibirá el Parlamento?

Mañana [hoy] se está convocando el pleno para el 28 de julio, e independientemente de los cuestionamiento que se pueda tener contra Pedro Castillo, yo he sido muy crítica de él y lo seguiré siendo, porque considero que tiene serias deficiencias en la conducción del país, se tiene que respetar en el Congreso la investidura del cargo que él representa, la de Presidente de la República. No sería bien visto que se lo reciba pues, de la forma que no se debe recibir a un presidente, aún con los cuestionamientos que pesan sobre él.

— ¿Se le debe escuchar?

Claro, obviamente, él está obligado por ley a asistir [al hemiciclo] el 28 de julio a dar su mensaje y que los 130 congresistas escuchemos.

— Durante la administra de Alva, de la cual usted fue parte, el Congreso aprobó la contrarreforma de la Sunedu y blindó al excontralor Edgar Alarcón, al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry y también a Manuel Merino. ¿Cuál es la autocrítica que usted realiza?

Todo lo que tú acabas de indicar ha sido sometido a votación en el pleno, entonces las decisiones que se toman equivocadas o no, son democráticas, y si se ha tomado y se han tenido esos resultados han sido por la mayoría de los congresistas que así lo determinaron. Sobre el tema de la Sunedu sabemos que está judicializado, esperaremos los resultados. Y hay que dejar claro que el fuero parlamentario se tiene que respetar, acá no podemos entrar en esa interferencia de un poder sobre el otro. Nosotros respetamos mucho la independencia y autonomía que tiene el Poder Judicial y también exigimos que se respeten las decisiones de los 130 congresistas que representan a más de 33 millones de peruanos.

— Usted no votó respecto a estos temas por ser parte de la Mesa Directiva. ¿Cómo hubiese votado?

En el caso de Sunedu, yo siempre estuve en contra. En los otros casos tendría que ver cada caso, porque tienen un informe de comisión. Sobre Merino, si bien es cierto fue lamentable que tengamos dos personas que fallecieron [en las protestas del 14-N], considero que el resultado de la votación expresa la mayoría del sentir de nuestros congresistas.

— ¿Usted hubiese brindado un homenaje a Merino?

Bueno, esas son decisiones que ha tomado la Mesa Directiva en su momento, entiendo que el homenaje ha sido como presidente del Congreso […] Ambos casos referidos al señor Merino [retrato y entrega de medalla] es por haber sido presidente del Congreso electo. La medalla que se le otorgó también fue entregada a otros, como el señor Galarreta. Es una práctica parlamentaria que se había suspendido por el tema de la pandemia. Y Maricarmen Alva optó por tomar la decisión de condecorar a estos tres presidentes de Congresos pasados que han sido elegidos, no encargados.